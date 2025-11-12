AUTHENTIC SIGNAL, Authentic Bot algoritmasının mantığına dayalı, anahtar piyasa yapılarını (Destekler ve Dirençler, Çift Tepe, Çift Dip, Kırılmalar, Yeniden Testler) otomatik olarak tespit etmek ve MT5 bildirimleri aracılığıyla gerçek zamanlı uyarılar göndermek üzere tasarlanmış gelişmiş bir pozisyon alma aracıdır.

Grafiklerini sürekli izlemek zorunda kalmadan yapılandırılmış sinyaller almak isteyen teknik yatırımcılar için idealdir.

Temel Özellikler

• Piyasa senaryolarının otomatik tespiti (Destekler ve Dirençler, Çift Tepe, Kırılmalar, Yeniden Girişler, Devamlar).

• Çapraz doğrulama için çoklu zaman dilimleri (M5 / H1 / H4).

• Sinyallerin anında gönderimi.

• Yapı bölgelerinin otomatik çizimi (boyun çizgileri, yeniden test bölgeleri).

• Sinyal çiftleme önleme koruması (akıllı bekleme süresi).

• Esnek parametreler (toleranslar, sabit SL/TP, vb.).

• Tüm enstrümanlarla uyumlu (Forex, XAUUSD, endeksler, kriptolar, vb.).

Nasıl Kullanılır

1️⃣ Göstergeyi MT5 grafik ekranınıza sürükleyin.

2️⃣ Sinyalleri "Uzman" sekmesinde otomatik olarak alın.

Tavsiyeler

• Majör paritelerde veya XAUUSD'de kullanın.

• Bu göstergeyi bağımsız bir alım satım sistemi olarak kullanmayın.

• MetaTrader 5 build 3800+ ile uyumludur.