Tujjor
- Uzman Danışmanlar
- Bekhzod Rasulov
- Sürüm: 3.2
- Etkinleştirmeler: 5
Herkese merhaba, sizlere yeni robotum "Tujjor"u sunuyorum. Bu robot 2 yıldır test edilmiştir.
Son 4 ay forex piyasasında güvenilir ve karlı bir ticaret oldu ve bu daha da mükemmel olduğunu gösteriyor!
Robotumuz hakkında kısa bilgi:
Robotumuz ayda %15 ila %45 kar ediyor.
Minimum depozito 1,000$
Maksimum para yatırma limiti yoktur.
Robot hakkında tam bilgi için yönetici ile iletişime geçin👇🏻
https://t.me/tujjor_robot_N1