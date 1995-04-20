Murrey Math Volume and Market Profile
- Indicadores
- Csaba Simon
- Versão: 1.4
- Atualizado: 18 dezembro 2025
- Ativações: 5
O único sistema completo de análise de estrutura de mercado que você precisará.
Este indicador combina Murrey Math, Market Profile, Volume Profile e módulos avançados Forbex em um framework profissional que revela o mercado em 3 dimensões: valor, liquidez, participação do volume e comportamento do leilão.
Por que Market Profile & Volume Profile são essenciais
O mercado é um leilão. O preço se move para encontrar equilíbrio entre compradores e vendedores. Market Profile e Volume Profile mostram esse processo com clareza:
- Market Profile mostra onde o mercado passa mais tempo → áreas de valor
- Volume Profile mostra onde ocorre negociação real → zonas de liquidez
Com os dois você enxerga:
- VAH / VAL (Value Area High / Low)
- POC (Point of Control)
- HVN / LVN (nós de alto/baixo volume)
- Perfis por sessão: Ásia, Europa e EUA
- Áreas de rejeição e desequilíbrio
É assim que os traders institucionais analisam o mercado.
Componentes principais
1️⃣ Motor Murrey Math
- Cálculo automático de todos os níveis Murrey
- Estrutura geométrica e viés direcional
- Ideal para swing, intraday e scalping
2️⃣ Market Profile avançado
- Perfis diários, semanais e mensais
- Leitura de abertura, equilíbrio e tendência
- POC, VAH, VAL com extensões
- Esquemas de cores para cada sessão
3️⃣ Volume Profile (Volume por Preço)
- Histograma de volume ao longo do preço
- Detecção de HVN/LVN
- Linha de POC estendida e POCs virgens
- Análise de single prints
4️⃣ Módulos Forbex
- Forbex060 (estrutura de gráficos)
- Forbex073 (marcadores de swing)
- Mini Volume
- Linhas de sessão H-Lines
5️⃣ Painel de troca de símbolos
- Troca rápida de ativos
- Botões de timeframes com destaque ativo
- Design limpo e sem bordas
Como melhora seu trading
- Níveis baseados em valor real
- Clareza sobre onde as instituições operam
- Entradas precisas usando LVN e zonas de rejeição
- Stops colocados em estruturas lógicas
- Identificação de dias equilibrados ou tendenciais
- Antecipação de rupturas prováveis
Você deixa de reagir e passa a antecipar.
Ideal para
- Scalpers e traders intraday
- Swing traders
- Forex, índices, commodities, criptos
- Traders de perfil e orderflow
Feito para quem quer clareza, estrutura e consistência.
Inclui
- Murrey Math Framework
- Motor Market Profile
- Volume Profile
- Forbex060
- Forbex073
- Mini Volume
- Session H-Lines
- Painel Symbol Changer Pro
- Sistema de botões ON/OFF
💬 Nota final
Pare de adivinhar. Comece a operar com as mesmas ferramentas usadas por profissionais.
Este pode ser o único indicador que você precisará.