Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

O único sistema completo de análise de estrutura de mercado que você precisará.

Este indicador combina Murrey Math, Market Profile, Volume Profile e módulos avançados Forbex em um framework profissional que revela o mercado em 3 dimensões: valor, liquidez, participação do volume e comportamento do leilão.

Por que Market Profile & Volume Profile são essenciais

O mercado é um leilão. O preço se move para encontrar equilíbrio entre compradores e vendedores. Market Profile e Volume Profile mostram esse processo com clareza:

  • Market Profile mostra onde o mercado passa mais tempo → áreas de valor
  • Volume Profile mostra onde ocorre negociação real → zonas de liquidez

Com os dois você enxerga:

  • VAH / VAL (Value Area High / Low)
  • POC (Point of Control)
  • HVN / LVN (nós de alto/baixo volume)
  • Perfis por sessão: Ásia, Europa e EUA
  • Áreas de rejeição e desequilíbrio

É assim que os traders institucionais analisam o mercado.

Componentes principais

1️⃣ Motor Murrey Math

  • Cálculo automático de todos os níveis Murrey
  • Estrutura geométrica e viés direcional
  • Ideal para swing, intraday e scalping

2️⃣ Market Profile avançado

  • Perfis diários, semanais e mensais
  • Leitura de abertura, equilíbrio e tendência
  • POC, VAH, VAL com extensões
  • Esquemas de cores para cada sessão

3️⃣ Volume Profile (Volume por Preço)

  • Histograma de volume ao longo do preço
  • Detecção de HVN/LVN
  • Linha de POC estendida e POCs virgens
  • Análise de single prints

4️⃣ Módulos Forbex

  • Forbex060 (estrutura de gráficos)
  • Forbex073 (marcadores de swing)
  • Mini Volume
  • Linhas de sessão H-Lines

5️⃣ Painel de troca de símbolos

  • Troca rápida de ativos
  • Botões de timeframes com destaque ativo
  • Design limpo e sem bordas

Como melhora seu trading

  • Níveis baseados em valor real
  • Clareza sobre onde as instituições operam
  • Entradas precisas usando LVN e zonas de rejeição
  • Stops colocados em estruturas lógicas
  • Identificação de dias equilibrados ou tendenciais
  • Antecipação de rupturas prováveis

Você deixa de reagir e passa a antecipar.

Ideal para

  • Scalpers e traders intraday
  • Swing traders
  • Forex, índices, commodities, criptos
  • Traders de perfil e orderflow

Feito para quem quer clareza, estrutura e consistência.

Inclui

  • Murrey Math Framework
  • Motor Market Profile
  • Volume Profile
  • Forbex060
  • Forbex073
  • Mini Volume
  • Session H-Lines
  • Painel Symbol Changer Pro
  • Sistema de botões ON/OFF

💬 Nota final

Pare de adivinhar. Comece a operar com as mesmas ferramentas usadas por profissionais.

Este pode ser o único indicador que você precisará.

FREE
