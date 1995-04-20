Murrey Math Volume and Market Profile
- Indicadores
- Csaba Simon
- Versión: 1.4
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 5
El único sistema completo de análisis de estructura de mercado que necesitarás.
Este indicador combina Murrey Math, Market Profile, Volume Profile y avanzados módulos Forbex en un marco profesional para comprender el mercado en 3 dimensiones: valor, liquidez, participación del volumen y comportamiento de subasta.
Por qué Market Profile & Volume Profile son importantes
El mercado es una subasta. El precio se mueve para buscar equilibrio entre compradores y vendedores. Market Profile y Volume Profile revelan este proceso con claridad:
- Market Profile muestra dónde el mercado pasa tiempo → creación de valor
- Volume Profile muestra dónde se negocia volumen real → zonas de liquidez
Combinando ambos puedes ver:
- Value Area High / Low (VAH / VAL)
- Point of Control (POC)
- HVN / LVN (nodos de alto/bajo volumen)
- Perfiles por sesión: Asia, Europa, Nueva York
- Zonas de rechazo e ineficiencia (imbalances)
Así es como los traders institucionales leen el mercado.
Componentes principales
1️⃣ Motor Murrey Math
- Cálculo automático de todos los niveles Murrey
- Estructura geométrica y sesgo direccional
- Perfecto para swing, intradía y scalping
2️⃣ Market Profile avanzado
- Perfiles diarios, semanales y mensuales
- Apertura, balance vs tendencia
- POC, VAH, VAL con extensiones
- Colores según sesión
3️⃣ Volume Profile (Volumen por Precio)
- Histograma de volumen sobre el eje de precios
- Detección de HVN/LVN
- POCs vírgenes y líneas extendidas
- Análisis de single prints
4️⃣ Módulos Forbex
- Forbex060 (estructura del gráfico)
- Forbex073 (marcadores de swings)
- Mini Volumen
- H-Lines de sesiones
5️⃣ Panel cambiador de símbolos
- Cambio rápido de instrumentos
- Botones de marcos temporales con estado activo
- Diseño limpio sin bordes
Cómo mejora tu trading
- Niveles basados en valor real, no en suposiciones
- Detección clara de zonas donde operan instituciones
- Entradas precisas usando LVN y zonas de rechazo
- Stops basados en estructura lógica del mercado
- Identificación de días balanceados o tendenciales
- Anticipación de rupturas probables
Dejas de reaccionar y comienzas a anticipar.
Ideal para
- Traders intradía y scalpers
- Traders de swing
- Forex, índices, materias primas, criptomonedas
- Traders de perfil y orderflow
Diseñado para traders que desean claridad, estructura y consistencia.
Incluye
- Murrey Math Framework
- Motor Market Profile
- Motor Volume Profile
- Forbex060
- Forbex073
- Mini Volume
- Session H-Lines
- Symbol Changer Pro Panel
- Sistema de botones ON/OFF
💬 Nota final
Deja de adivinar. Comienza a operar con herramientas de estructura de mercado usadas por profesionales.
Este puede ser el único indicador que necesites.