Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

El único sistema completo de análisis de estructura de mercado que necesitarás.

Este indicador combina Murrey Math, Market Profile, Volume Profile y avanzados módulos Forbex en un marco profesional para comprender el mercado en 3 dimensiones: valor, liquidez, participación del volumen y comportamiento de subasta.

Por qué Market Profile & Volume Profile son importantes

El mercado es una subasta. El precio se mueve para buscar equilibrio entre compradores y vendedores. Market Profile y Volume Profile revelan este proceso con claridad:

Market Profile muestra dónde el mercado pasa tiempo → creación de valor

muestra dónde se negocia volumen real → zonas de liquidez

Combinando ambos puedes ver:

Value Area High / Low (VAH / VAL)

Point of Control (POC)

HVN / LVN (nodos de alto/bajo volumen)

Perfiles por sesión: Asia, Europa, Nueva York

Zonas de rechazo e ineficiencia (imbalances)

Así es como los traders institucionales leen el mercado.

Componentes principales

1️⃣ Motor Murrey Math

Cálculo automático de todos los niveles Murrey

Estructura geométrica y sesgo direccional

Perfecto para swing, intradía y scalping

2️⃣ Market Profile avanzado

Perfiles diarios, semanales y mensuales

Apertura, balance vs tendencia

POC, VAH, VAL con extensiones

Colores según sesión

3️⃣ Volume Profile (Volumen por Precio)

Histograma de volumen sobre el eje de precios

Detección de HVN/LVN

POCs vírgenes y líneas extendidas

Análisis de single prints

4️⃣ Módulos Forbex

Forbex060 (estructura del gráfico)

Forbex073 (marcadores de swings)

Mini Volumen

H-Lines de sesiones

5️⃣ Panel cambiador de símbolos

Cambio rápido de instrumentos

Botones de marcos temporales con estado activo

Diseño limpio sin bordes

Cómo mejora tu trading

Niveles basados en valor real, no en suposiciones

Detección clara de zonas donde operan instituciones

Entradas precisas usando LVN y zonas de rechazo

Stops basados en estructura lógica del mercado

Identificación de días balanceados o tendenciales

Anticipación de rupturas probables

Dejas de reaccionar y comienzas a anticipar.

Ideal para

Traders intradía y scalpers

Traders de swing

Forex, índices, materias primas, criptomonedas

Traders de perfil y orderflow

Diseñado para traders que desean claridad, estructura y consistencia.

Incluye

Murrey Math Framework

Motor Market Profile

Motor Volume Profile

Forbex060

Forbex073

Mini Volume

Session H-Lines

Symbol Changer Pro Panel

Sistema de botones ON/OFF

💬 Nota final

Deja de adivinar. Comienza a operar con herramientas de estructura de mercado usadas por profesionales.

Este puede ser el único indicador que necesites.