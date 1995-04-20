Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

El único sistema completo de análisis de estructura de mercado que necesitarás.

Este indicador combina Murrey Math, Market Profile, Volume Profile y avanzados módulos Forbex en un marco profesional para comprender el mercado en 3 dimensiones: valor, liquidez, participación del volumen y comportamiento de subasta.

Por qué Market Profile & Volume Profile son importantes

El mercado es una subasta. El precio se mueve para buscar equilibrio entre compradores y vendedores. Market Profile y Volume Profile revelan este proceso con claridad:

  • Market Profile muestra dónde el mercado pasa tiempo → creación de valor
  • Volume Profile muestra dónde se negocia volumen real → zonas de liquidez

Combinando ambos puedes ver:

  • Value Area High / Low (VAH / VAL)
  • Point of Control (POC)
  • HVN / LVN (nodos de alto/bajo volumen)
  • Perfiles por sesión: Asia, Europa, Nueva York
  • Zonas de rechazo e ineficiencia (imbalances)

Así es como los traders institucionales leen el mercado.

Componentes principales

1️⃣ Motor Murrey Math

  • Cálculo automático de todos los niveles Murrey
  • Estructura geométrica y sesgo direccional
  • Perfecto para swing, intradía y scalping

2️⃣ Market Profile avanzado

  • Perfiles diarios, semanales y mensuales
  • Apertura, balance vs tendencia
  • POC, VAH, VAL con extensiones
  • Colores según sesión

3️⃣ Volume Profile (Volumen por Precio)

  • Histograma de volumen sobre el eje de precios
  • Detección de HVN/LVN
  • POCs vírgenes y líneas extendidas
  • Análisis de single prints

4️⃣ Módulos Forbex

  • Forbex060 (estructura del gráfico)
  • Forbex073 (marcadores de swings)
  • Mini Volumen
  • H-Lines de sesiones

5️⃣ Panel cambiador de símbolos

  • Cambio rápido de instrumentos
  • Botones de marcos temporales con estado activo
  • Diseño limpio sin bordes

Cómo mejora tu trading

  • Niveles basados en valor real, no en suposiciones
  • Detección clara de zonas donde operan instituciones
  • Entradas precisas usando LVN y zonas de rechazo
  • Stops basados en estructura lógica del mercado
  • Identificación de días balanceados o tendenciales
  • Anticipación de rupturas probables

Dejas de reaccionar y comienzas a anticipar.

Ideal para

  • Traders intradía y scalpers
  • Traders de swing
  • Forex, índices, materias primas, criptomonedas
  • Traders de perfil y orderflow

Diseñado para traders que desean claridad, estructura y consistencia.

Incluye

  • Murrey Math Framework
  • Motor Market Profile
  • Motor Volume Profile
  • Forbex060
  • Forbex073
  • Mini Volume
  • Session H-Lines
  • Symbol Changer Pro Panel
  • Sistema de botones ON/OFF

💬 Nota final

Deja de adivinar. Comienza a operar con herramientas de estructura de mercado usadas por profesionales.

Este puede ser el único indicador que necesites.

Productos recomendados
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Asesores Expertos
/// Comercio inteligente Buen beneficio Y continua con bajo riesgo /// Matrix EA Trabajando con todos los pares. TimeFrame - 1m Depósito Recomendado : Si usted tiene una cuenta por debajo de $ 100-200, lo mejor es trabajar con una cuenta Micro lote = 0,1 MICRO Si usted tiene una cuenta de menos de $ 500, lo mejor es trabajar con un lote de cuenta Micro = 0,2 MICRO Si tiene una cuenta estándar con 1000 $ , lo mejor es trabajar con un lote=0.01 /// Comercio inteligente Buena ganancia Y co
Pemburu Uanx Ultimate
Maldini Yoga Pratama
Asesores Expertos
EA Pemburu Uanx Ultimate es una combinación de la antigua EA comprar vender scalper, ea estado de ánimo y el período de rejilla ea. La rentabilidad media en el conjunto óptimo es de 12-25% por mes, en el conjunto conservador 5-15%, en el conjunto agresivo de 30 a 150% por mes.EA Pemburu Uanx Ultimate es un EA con un sistema de estrategia de scalping mediante la apertura de posiciones de compra y venta juntos, se recomienda el uso de la equidad grande y suficiente porque esta EA es un sistema de
ADX Version Lock profit Ea
Supomo
Asesores Expertos
Este Robot Ea con indicadores ADX. ¡SÓLO 1 COPIA DE 5 A LA IZQUIERDA EN $ 99! Después de eso, el precio se elevará a $ 199. SEÑAL EN VIVO y EA ESTRATEGIA ⤵⤵⤵⤵. h ttps:// www.mql5.com/en/users/supomo/seller#products PARAMETRIZACIÓN EA ⤵⤵⤵⤵. https://www.mql5.com/en/blogs/post/744860 PARAMETRIZACIÓN EA VERSIÓN ADX: ++>, Setting_ADX VERSION= "------- ( Ajuste Estrategia ADX ) -------"; >>period_ADX=28; ++>, EA_Indicators=1. ADX VERSION ++>, Setting Martingale="------- ( MARTINGALE [open 1=disab
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Asesores Expertos
Este asesor experto es un clon y actualización de "EA Rough Duster ", también opera mejor en GBPNZD minuto 5 timeframe. Mantiene un crecimiento constante de la cuenta y funciona mejor en spreads bajos y cuentas basadas en comisiones. Utiliza Martingala y cobertura perfecta para recuperar posiciones no rentables asegurando que no haya pérdidas. Sus curvas de beneficios consistentes, bajos DrawDowns y el riesgo demuestra el récord por sí mismo en la fiabilidad y la coherencia, además de su análisi
Lunexa MT4
Aren Davidian
Asesores Expertos
Lunexa - El Robot de Trading Inteligente MT5 Versión : https://www.mql5.com/en/market/product/143765 productos Lista : https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Señales: https://www.mql5.com/en/signals/2341558 ¿Por qué Lunexa? En el despiadado mundo del trading, no hay lugar para la suerte-sólo los algoritmos inteligentes y los sistemas adaptativos sobreviven. Lunexa es el resultado de más de 20 años de investigación, desarrollo y pruebas sobre más de 2 millones de puntos de d
Two Candle Smart
Sumini
Asesores Expertos
Las ventajas del EA TWO CANDLE SMART son: Está equipado con varios filtros, incluyendo: maxspread, maxlot, takeprofit (4 paso), stop loss (3 paso), objetivo de beneficio por día, y muchos más. Orden de apertura COMPRA = Si iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Orden abierta VENTA = Si iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Beneficio_objetivo_por dia=50; ==> puede funcionar en el forward test. lockprofit=2;//Beneficio mínimo en dinero Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Mone
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Asesores Expertos
IA SUPREME MT4Hedging de Partner’s Academy Aporta Precisión y Control a tu Trading Eleva tu Experiencia de Trading con la Innovación de Partner’s Academy Después de la compra, recibirás configuraciones adicionales con entradas diseñadas específicamente para cruces principales. Contáctame directamente en mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP Descripción General IA SUPREME MT4Hedging es un avanzado sistema de trading basado en inteligencia artificial, desarrollado cu
Just Rider EA
Agung Imaduddin
Asesores Expertos
Just Rider EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza estrategias de martingala y cobertura. La regresión lineal y el filtro basado en el indicador de media móvil se utilizan para las entradas. El depósito mínimo es de 100 USD (10.000 centavos), el símbolo recomendado es EURUSD y GBPUSD, timeframe es H1. Utilice un broker con buena ejecución. Se requiere un VPS. El producto funciona tanto en cotizaciones de 4 como de 5 dígitos. Especifique valores en puntos como para 5 decimales
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Asesores Expertos
Aviso importante: El Asesor Experto Fire Wave está diseñado específicamente para operar en el par GBP/USD utilizando el marco temporal de 5 minutos. Usar el EA en marcos temporales más altos (como H1 o superior) incrementa significativamente el riesgo y podría llevar a reducciones superiores a las esperadas. Esto se debe a los cálculos únicos de la estrategia, que están optimizados para el gráfico de 5 minutos. Sin embargo, si prefieres menor riesgo con menores ganancias, el EA también puede usa
Tujjor
Bekhzod Rasulov
Asesores Expertos
Hola a todos, os presento a mi nuevo robot "Tujjor". Este robot ha sido probado durante 2 años. ¡Los últimos 4 meses ha sido un comercio fiable y rentable en el mercado de divisas y esto demuestra que es aún más excelente! Breve información sobre nuestro robot: Nuestro robot tiene un beneficio de 15% a 45% por mes. Depósito mínimo $1,000 No hay límite máximo de depósito. Para obtener información completa sobre el robot, póngase en contacto con el admin https://t.me/tujjor_robot_N1
Phantom Trader Bot
Victor Manuel Suarez Torres
Asesores Expertos
Phantom Trader – Asesor Experto para XAU/USD en MetaTrader 4 Phantom Trader es un Asesor Experto diseñado para operar exclusivamente el par XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). Este EA utiliza un enfoque técnico basado en dos estrategias combinadas: detección de zonas de soporte/resistencia y reconocimiento de patrones de velas. Está pensado para traders que buscan una herramienta automatizada adaptable y clara en su lógica de entrada, compatible con sesiones de Londres y Nueva York. C
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Asesores Expertos
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Precio $69.99 4 de 10 quedan a este precio Próximas 10 copias $149.99. Expert estará a la venta hasta el 1 de enero. Unbrekeable para XAUUSD es un EA totalmente automatizado diseñado para operar sólo con ORO. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y un increíble sistema de detección de tendencias. Este EA intenta ganar el 1% de la cuenta en cada uno de los trades!!!! funciona como magia :) EA contiene algoritmo de mercado auto-ada
Trend New
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Tendencia Nuevo indicador de tendencia, muestra las señales de entrada. Muestra tanto los puntos de entrada como la propia tendencia. Muestra con flechas los momentos calculados estadísticamente para entrar en el mercado. Al utilizar el indicador, es posible distribuir de forma óptima el factor de riesgo. Ajustes : Utiliza un único parámetro para los ajustes. Seleccionando un parámetro, es necesario asemejarlo visualmente para que el gráfico apropiado tenga una proyección de extremos. Opcion
TPS Gbp And Eur Scalper Pro
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS GBP & EUR Scalper Pro EA: Libere el poder del scalping de precisión Experimente lo último en tecnología de scalping con el EA TPS GBP & EUR Scalper Pro. Este asesor experto está meticulosamente diseñado para capitalizar los micro movimientos del mercado en los pares de divisas GBP y EUR, ofreciéndole una precisión y rentabilidad sin precedentes en sus operaciones. Ejecución ultrarrápida: El EA TPS GBP & EUR Scalper Pro opera con la velocidad del rayo, ejecutando operaciones en un abrir y
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Indicadores
El indicador de Dial para Forex y opciones Binarias se basa en volúmenes de ticks. A diferencia de muchos indicadores de volumen, el indicador "Super volumes" calcula volúmenes alcistas y bajistas y emite señales sobre el predominio de cualquiera de ellos. Si decimos que en este momento en este rango hubo una ventaja de volúmenes alcistas, entonces la señal estará en Buy. O si el predominio fue de volúmenes bajistas, entonces, en consecuencia, la señal estará en Sell. En la configuración del i
Supper ADX DX
Miss Nathita Kaenmun
Asesores Expertos
Este EA ejecutar sólo EURUSD en Timefram H1 Saldo inicial 1000$. Indicador con ADX para confirmar la tendencia y DX para la entrada (nuevo cálculo) MM con el sistema de martingala abierta no más de 15 orden y puede establecer stop-loss comenzar conjunto 30%. Antes de ejecutar real puede optimizar nuevo cada vez con su equilibrio su riesgo que usted toma riesgo. Dentro de tener 3 EA con martingala normal Dispositivo de lote de equilibrio y Fix Lot y el último tiene TP / SL Seguimiento de cuenta
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Asesores Expertos
El Asesor Experto definitivo basado en tendencias: Operaciones de precisión con cobertura dinámica Mejore sus operaciones con nuestro algoritmo MQL4 de última generación, diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad. Este algoritmo integra herramientas avanzadas de análisis técnico y una estrategia de cobertura flexible para ayudarle a maximizar su potencial de negociación, independientemente de las condiciones del mercado. Características principales: Detección Adaptativa de Tendencias : Man
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Asesores Expertos
Estimados Traders, Me complace presentarles nuestro último proyecto. EA BitBull. ¡El trading real de criptomonedas ahora es una realidad! Debido a que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el precio aumentará de forma constante para limitar las ventas. El próximo precio es de 790 USD. Con la ayuda de nuestros estimados socios de todo el mundo, hemos logrado desarrollar una estrategia innovadora de criptomonedas. Esta estrategia combina
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Asesores Expertos
El Portal CHF está diseñado específicamente para operar con el USDCHF. Concepto de operación El concepto de operación del Portal CHF se basa en un algoritmo que intenta determinar la Tendencia. Para ser más específicos, el Portal CHF trabaja con su propia lógica de cálculo de acuerdo con la volatilidad histórica y el movimiento de los precios. Trata de encontrar la cima o el fondo de una tendencia, y abre una posición corta o larga en consecuencia. No espere que el Portal CHF sea capaz de abrir
Shooting Target
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Algo Samurai
Abdul Malikul Hanan
1 (1)
Asesores Expertos
Live Account Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2229036 Set File Used : algosamurai_SR_V2 Algo Samurai Asesor Experto Algo Samurai es una completa estrategia automatizada para operar en Forex, diseñada para todos los niveles de habilidad. Es más que un software; es un robot de trading totalmente automático que utiliza algoritmos de mercado autoadaptativos para analizar los movimientos de precios e identificar oportunidades de trading. También cuenta con un Sistema de Bloqueo de Ganancias
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Puede operar en cualquier mercado, cualquier marco temporal y cualquier par de divisas. El EA utiliza indicadores simples como SMA, RSI y CCI, y un sistema de martingala inteligente, que no abre sistemáticamente nuevas posiciones, sino que espera una nueva señal para cada nueva orden, lo que limita el drawdown en comparación con otros sistemas de martingala. Utiliza una combinación de siete estrategias que puede seleccionar en los parámetros p
ShangriLa
Treccante LLC
Asesores Expertos
Shangri-La PairTradeEA_AUDJPY_NZDJPY es un sistema automatizado de trading de nueva generación que se centra en el rebalanceo mediante el par trading, en lugar de simplemente predecir la dirección del mercado. En vez de perseguir tendencias o depender de pronósticos, este EA aprovecha la relación única entre AUDJPY y NZDJPY. A través del rebalanceo mecánico de estos dos pares altamente correlacionados, busca generar rendimientos estables y gestionar el riesgo de manera efectiva—sin importar si e
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
Mighty Scalper
Ahmet Metin Yilmaz
Asesores Expertos
Mighty Scalper LightEA Un EA que favorece las tendencias Hay diferentes y complejas lógicas mezcladas en él Comienza a trabajar, simplemente con una estrategia BreakOut y Obras en CIERRE PARCIAL y CIERRE LÍMITE DE TIEMPO que nunca había visto antes en el experto en el mercado ... Abre una orden y utiliza el cierre parcial en unos niveles específicos y cierra la orden en un tiempo específico ( si la orden sigue viva ) No Martingale y cobertura Funciona con cualquier tipo de broker, pero a menor
Sequential R
Antony Augustine
3 (2)
Indicadores
R secuencial es un potente indicador del conjunto de operadores profesionales. En el mercado actual, una técnica objetiva de contratendencia puede ser el activo más valioso de un operador. La mayoría de los operadores en el mercado de valores deben estar familiarizados con el nombre "TD Secuencial" y "Range Exhaustion". El Secuencial R es un Sistema de Trading Contratendencia con Simple Agotamiento de Rango. TD Sequential está diseñado para identificar los puntos de agotamiento de la tendencia
WOW Dash Scalper FXD1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias D1 se pueden usar ambas, está fijada con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Funciones de Cierre - Estrategias H4 y D1 se pueden utilizar ambas MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread -
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Asesores Expertos
LENA Scalp Con tecnología avanzada de stop-loss utilizando inteligencia artificial, Lena Expert Advisor ofrece una experiencia de trading innovadora. El robot de Lena evita grandes niveles de stop-loss, el uso de Martingale y el trading de rejilla. En su lugar, utiliza un sistema dinámico de stop-loss que se adapta a las condiciones del mercado. El análisis impulsado por inteligencia artificial ayuda a identificar oportunidades clave en el mercado, alineándose con su estrategia cuidadosamente d
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y debe ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre tus
NIGHTCrusher
Christian Opperskalski
4 (1)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid Diferentes señales de entrada diferentes estrategias de salida incluidas (MA Cut / Cambio de señal / Trailing TP) Gestión inteligente del Riesgo y del Dinero - Basado en el Balance - Seguimiento de operaciones a largo plazo También puede utilizar una función Grid o Lot multipier, si es necesario Función de Not
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Otros productos de este autor
Alert Zone
Csaba Simon
Utilidades
Zona de Alerta: Su compañero en MetaTrader ¡Diga adiós a las oportunidades de trading perdidas con nuestra amigable herramienta de notificación de MetaTrader! Es la forma más rápida y sencilla de establecer niveles de precios o alertas de Soporte/Resistencia. Disfrute de notificaciones directas y de la flexibilidad de ampliar o personalizar sus alertas según sus preferencias. ¿Qué es Alert Zone y cómo funciona? Alert Zone es su solución para definir zonas (rectángulos) en su gráfico. Cuando el
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario