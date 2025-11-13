Golden come
Хотите получать стабильный доход от волатильного золота? «Golden come» — мощный торговый Робот для MT4, созданный специально для работы с XAUUSD. Он сочетает в себе передовые алгоритмы автоматической торговли и расширенный функционал для ручной торговли с интеллектуальной защитой депозита.
Содержание:
🚀 Почему «Golden come»?
- Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
- Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
- Инвестиция, которая возвращается: этот Робот назван — "Золотой доход", потому что связан с богатством и прибылью, которую здесь всегда можно гарантированно получать. Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц.
💡 Два проверенных режима автоторговли
1. Консервативный (Фиксированный лот)
Доходность: от 10% в месяц.
Риск: Минимальный.
Идеален для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость.
2. Агрессивный (% от маржи)
Доходность: до 100% в месяц.
Риск: Выше, под управлением Money Management.
Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.
📈 Результаты, которые говорят сами за себя
Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.
Реальная торговля (Режим % от маржи)Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.
Тестер Стратегий (Фиксированный лот)Скриншот поз. 6: Стабильный график баланса с фиксированным лотом.
Тестер Стратегий (% от маржи)
Скриншот поз. 7: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.
🛡️ Уникальная система защиты капитала
Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «Golden come» оснащен многоуровневой системой безопасности.Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете. (Сработала функция «Защита депозита»). Скриншот поз. 5.
- Автосохранение прибыли: Задайте целевой уровень прибыли и размер «страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения депозита.
- Гибкий контроль убытков: Виртуальный стоп-лосс в % от баланса (кнопки [Risk%%]+[On.Risk%]) или классический стоп-лосс в пунктах (кнопка [SL]).
- Интеллектуальное управление риском: На старте используйте ограничение убытков, а после активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.
🎮 Как это работает? Интуитивная панель управления
«Golden come» — это активная графическая панель, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных кнопок и окон ввода. Кроме того, в панели встроен графический индикатор, для визуального анализа поведения цены по всем таймфреймам, на основе MA, RSI, CCI, Stoch. и MACD.
Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой.
Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.
⚙️ Технические характеристики
|Платформа
|MetaTrader 4
|Тип счета
|Хеджирующий
|Основной инструмент
|XAUUSD (оптимизировано)
|Таймфрейм для автоторговли
|H1
|Рекомендуемый депозит
|От $500 (на одного робота)
|Требования
|5-значные котировки, плечо 1:200
🔧 Быстрый старт
Установка на графикСкриншот поз. 1: Стартовое меню с инструкцией.
- Установите советника на график XAUUSD.
- Ознакомьтесь с информацией во вкладке «О программе».
- Для работы на реальном счете необходим пароль (предоставляется после покупки).
- Нажмите кнопку [START] для запуска.
Настройка автоторговли
- Фиксированный лот: Активируйте кнопки [LOT] и [Virtual_Take].
- % от маржи: Нажмите кнопку [MM].
- Защита баланса: В окна ввода вставьте числа и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance], [Risk%%] и [On.Risk%] или [SL].
⚠️ Предупреждение о рисках
Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.
📞 Поддержка и обновления
- Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
- Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
- Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.
