İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.88 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
52.99 USD (668 pips)
Brüt zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (52.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.99 USD (5)
Sharpe oranı:
4.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.47%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
110.36
Alış işlemleri:
5 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
47.31
Beklenen getiri:
10.60 USD
Ortalama kâr:
10.60 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
0.47 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.69% (69.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|24
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|252
|AUDCAD
|307
|NZDCHF
|109
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: AUDCAD, NZDCHF, EURCHF üzerinde canlı ticaret (düşük risk ayarları).
Danışmanı buradan satın alın: https://www.mql5.com/tr/market/product/154766
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
5
100%
100%
47.31
10.60
USD
USD
1%
1:500