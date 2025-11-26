SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Market Pulse AI EA
Yury Orlov

Market Pulse AI EA

Yury Orlov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
0%
RannForex-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
14.88 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
52.99 USD (668 pips)
Brüt zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (52.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.99 USD (5)
Sharpe oranı:
4.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.47%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
110.36
Alış işlemleri:
5 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
47.31
Beklenen getiri:
10.60 USD
Ortalama kâr:
10.60 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
0.47 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.69% (69.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 2
AUDCAD 2
NZDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 24
AUDCAD 17
NZDCHF 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 252
AUDCAD 307
NZDCHF 109
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.88 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +52.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
4.42 × 173
ForexTimeFXTM-Live01
4.87 × 38
Deriv-Server
6.85 × 26
OctaFX-Real
8.53 × 466
RannForex-Server
9.67 × 3
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 534
13.00 × 8
OctaFX-Real2
13.75 × 4
RoboForex-Pro
14.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
16.06 × 52
Teletrade-Sharp ECN
19.00 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: AUDCAD, NZDCHF, EURCHF üzerinde canlı ticaret (düşük risk ayarları).

Danışmanı buradan satın alın: https://www.mql5.com/tr/market/product/154766


İnceleme yok
2025.11.26 13:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.26 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.