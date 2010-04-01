Signal Histogram MT4

Signal Histogram est un indicateur technique fiable pour la plateforme MetaTrader 4, conçu pour identifier visuellement la tendance actuelle en comparant le cours de clôture à une moyenne mobile. L'indicateur affiche l'histogramme dans une fenêtre séparée : les barres vertes indiquent que le cours est supérieur à la moyenne, tandis que les barres rouges indiquent qu'il est inférieur ou égal à la moyenne. Cette approche permet d'évaluer rapidement la direction de la tendance et d'identifier les points de retournement potentiels. L'indicateur génère des signaux de trading à l'intersection du cours et de la moyenne mobile, ce qui est particulièrement utile pour le scalping et le trading intraday. Tous les signaux sont non repeints, car ils sont générés uniquement après la clôture de la bougie, garantissant ainsi la stabilité et la possibilité d'évaluer objectivement les performances à partir des données historiques. Pour améliorer la précision, Signal Histogram utilise un filtre temporel : vous pouvez personnaliser la fenêtre de session de trading afin d'exclure les périodes de forte activité et de vous concentrer sur les segments de marché les plus actifs. Cela rend l'indicateur particulièrement adapté aux traders qui préfèrent trader à certaines heures. L'indicateur prend en charge les notifications push et les alertes, vous assurant ainsi de ne manquer aucun événement important, même lorsque vous n'êtes pas devant votre écran.

L'un des principaux avantages de Signal Histogram est la possibilité d'installer plusieurs instances sur un même graphique avec des paramètres différents, par exemple des périodes de 20, 50 et 100 (voir la capture d'écran n° 2). Ceci permet de visualiser simultanément l'évolution du prix par rapport aux tendances à court, moyen et long terme. Par exemple, si le prix se situe au-dessus des trois lignes, cela signifie souvent que le marché est en hausse constante. En revanche, si les lignes commencent à diverger ou si le prix passe en dessous de l'une d'elles, la tendance peut s'affaiblir ou être sur le point de s'inverser. Cette approche vous aide à mieux comprendre la dynamique du marché et à prendre des décisions plus éclairées.

Atifs de trading : Cet indicateur est polyvalent et fonctionne efficacement sur les paires de devises, les cryptomonnaies (dont Bitcoin et Ethereum), les indices boursiers, les actions, l'or et les autres métaux précieux.

Unités de temps recommandées : M5, M15, M30, H1, H4 – l'indicateur fonctionne cependant correctement sur toutes les unités de temps.

Paramètres de l'indicateur :

  • MA_Period – Période de la moyenne mobile. Détermine la sensibilité de l'indicateur : plus la valeur est basse, plus la réaction aux variations de prix est rapide.
  • UseTimeFilter — Active/Désactive le filtre temporel. Permet d'afficher les signaux uniquement à une heure précise.
  • StartTimeHour — Heure de début de la session de trading (format 24 h).
  • EndTimeHour — Heure de fin de la session de trading (format 24 h).
Si le filtre temporel est activé, l'indicateur ignorera les barres en dehors de la plage spécifiée : elles ne seront pas affichées sur l'histogramme et ne généreront aucun signal. Ceci est particulièrement utile pour filtrer les fluctuations du marché pendant la nuit ou le week-end.

Signal Histogram est un outil simple et puissant, adapté aux traders débutants comme aux traders expérimentés. Il vous aide à visualiser clairement la direction du marché et à repérer les points d'entrée importants.

Pour en savoir plus sur les conseillers experts, les indicateurs et d'autres aspects du trading, abonnez-vous à notre chaîne : https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper

Ne mettez pas votre compte de trading en danger ! Le véritable Signal Histogram est distribué exclusivement via la boutique officielle MQL5. Toutes les autres versions sont des contrefaçons sans assistance, sans mises à jour et sans garantie de fonctionnement. Attention : si le prix semble trop beau pour être vrai, il s’agit presque certainement d’une arnaque.

