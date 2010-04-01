Signal Histogram MT4

Signal Histogram è un indicatore tecnico affidabile per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per identificare visivamente il trend attuale confrontando il prezzo di chiusura con una media mobile. L'indicatore visualizza l'istogramma in una finestra separata: le barre verdi indicano che il prezzo è superiore alla media, mentre le barre rosse indicano che il prezzo è inferiore o uguale alla media. Questo approccio consente di valutare rapidamente la direzione del trend e di identificare potenziali punti di inversione. L'indicatore genera segnali di trading all'intersezione tra il prezzo e la media mobile, il che è particolarmente utile per lo scalping e il trading intraday. Tutti i segnali sono "non-repainting", poiché vengono generati solo dopo la chiusura della barra, garantendo stabilità e la possibilità di valutare oggettivamente le prestazioni sulla base dei dati storici. Per migliorare la precisione, Signal Histogram utilizza un filtro temporale: è possibile personalizzare la finestra della sessione di trading per escludere i periodi di maggiore rumore e concentrarsi sui segmenti di mercato più attivi. Questo rende l'indicatore particolarmente adatto ai trader che preferiscono operare in orari specifici. L'indicatore supporta notifiche push e avvisi, assicurando di non perdere eventi importanti anche quando si è lontani dal monitor.

Uno dei principali vantaggi di Signal Histogram è la possibilità di installarne più istanze su un singolo grafico con impostazioni diverse, ad esempio con periodi di 20, 50 e 100 (vedi screenshot n. 2). Questo mostrerà l'andamento del prezzo rispetto ai trend a breve, medio e lungo termine contemporaneamente. Ad esempio, se il prezzo è al di sopra di tutte e tre le linee, spesso significa che il mercato è in costante rialzo. Tuttavia, se le linee iniziano a divergere o il prezzo scende al di sotto di una di esse, il trend potrebbe indebolirsi o essere sul punto di invertirsi. Questo approccio aiuta a comprendere meglio cosa sta accadendo sul mercato e a prendere decisioni più consapevoli.

Trading di asset: l'indicatore è versatile e funziona efficacemente su coppie di valute, criptovalute (inclusi Bitcoin ed Ethereum), indici azionari, azioni, oro e altri metalli preziosi.

Intervalli temporali consigliati: M5, M15, M30, H1, H4 – tuttavia, l'indicatore funziona correttamente su qualsiasi intervallo temporale.

Impostazioni indicatore:

  • MA_Period — Periodo della media mobile. Determina la sensibilità dell'indicatore: più basso è il valore, più rapida è la risposta alle variazioni di prezzo.
  • UseTimeFilter — Abilita/Disabilita il filtro temporale. Consente di visualizzare i segnali solo a un orario specifico.
  • StartTimeHour — Ora di inizio della sessione di trading nel formato 24 ore.
  • EndTimeHour — Ora di fine della sessione di trading nel formato 24 ore.
Se il filtro temporale è abilitato, l'indicatore ignorerà le barre al di fuori dell'intervallo specificato: non verranno visualizzate sull'istogramma e non genereranno segnali. Questo è particolarmente utile per filtrare il rumore di mercato notturno o del fine settimana.

Signal Histogram è uno strumento semplice ma potente, adatto sia ai principianti che ai trader esperti. Aiuta a vedere chiaramente la direzione del mercato e a individuare importanti punti di ingresso.

Per maggiori informazioni su consulenti esperti, indicatori e altri aspetti del trading, iscriviti al nostro canale: https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper

Non mettere a rischio il tuo conto di trading! Il vero Signal Histogram è distribuito solo tramite lo store ufficiale MQL5. Tutte le altre versioni sono contraffatte, senza supporto, aggiornamenti o garanzia di funzionalità. Ricorda: se il prezzo sembra "troppo conveniente", è quasi certamente una truffa.
