Perplexity API anahtarı nasıl alınır (ANS EA için)

Yapay zekâ analiz özelliklerini (Perplexity Sonar, Sonar‑Pro) kullanmak için bir Perplexity API anahtarı gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek oluşturun.

1．Perplexity AI web sitesine gidin

https://www.perplexity.ai/





2．Hesap oluşturun ve giriş yapın

Ekrandaki yönergeleri izleyerek hesabınızı oluşturun ve oturum açın.













3．Hesap sayfasını açın ve API group’a tıklayın

https://www.perplexity.ai/account/details

Sol taraftaki Workspace menüsünden API → API group öğesini açın.













4．Zorunlu bilgileri doldurun ve “Save”e tıklayın

API Group name alanı serbesttir. Adres vb. zorunlu alanları doldurup Savee tıklayın.













5．Ödeme yöntemi ekleyin

Kredi kartı veya Google Pay gibi bir ödeme yöntemi ekleyin (bu adımda ücret alınmaz).









6．API Billing’i açın ve ilk krediyi yükleyin

Sol menüden API billinge tıklayın. Bakiyeniz yetersizse Buy more credits üzerinden yükleme yapın.

・Kredi kartıyla minimum yükleme: $3

・Banka havalesiyle minimum yükleme: $5

※Minimum tutarlar Perplexity politikasına göre değişebilir.

↓

↓













7．API Keys’i açın ve bir API anahtarı oluşturun

Sol menüden API → API keyse gidin ve Accept Terms and Generate API Key düğmesine tıklayın.

↓





8．“Create API Key → Key name” alanına bir ad yazın

Herhangi bir kısıtlama yoktur — dilediğiniz adı kullanabilirsiniz.









9．Oluşturulan anahtarı kopyalayın

Listede pplx- ile başlayan anahtarın yanındaki kopyalama simgesine tıklayarak panoya kopyalayın.













9．API anahtarını EA’ya yapıştırın ve kaydedin

MetaTrader 5’te ANS EA’yı grafiğe uygulayın, kullanıcı giriş parametrelerindeki Perplexity API Key alanına yapıştırın ve OK ile kaydedin.





Kullanım tahmini (maliyet örneği)

Örnek）$10 yükleyip sorgu başına yaklaşık $0.015 ücret ödediğinizde, ayda ~100 orta/yüksek önem dereceli veriyi işleseniz bile bakiye yaklaşık 4–6 ay yeterli olur.

※Testler ve yeniden başlatmalar ek sorgular üretir; yayın öncesi yapay zekâ bekleme durumuna geçtiğinde gereksiz MT5 yeniden başlatmalarından kaçının.





Sorumluluk reddi: Bu materyal ANS EA kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya alım‑satım önerisi değildir. Forex ve diğer kaldıraçlı ürünler yüksek risk içerir ve herkes için uygun olmayabilir. İşlem kararları ve sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Bu EA’nın yazarı ve satıcısı, olası kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz.