Perplexity API Anahtarı Nasıl Alınır (ANS EA için)
Alım-satım sistemleri

28 Ekim 2025, 14:10
Perplexity API anahtarı nasıl alınır (ANS EA için)

Ürün kılavuzu: https://www.mql5.com/tr/blogs/post/764959


Yapay zekâ analiz özelliklerini (Perplexity Sonar, Sonar‑Pro) kullanmak için bir Perplexity API anahtarı gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek oluşturun.

1．Perplexity AI web sitesine gidin

https://www.perplexity.ai/


2．Hesap oluşturun ve giriş yapın

Ekrandaki yönergeleri izleyerek hesabınızı oluşturun ve oturum açın.

AI Economic Release Strike Expert Perplexity login



3．Hesap sayfasını açın ve API group’a tıklayın

https://www.perplexity.ai/account/details

Sol taraftaki Workspace menüsünden API → API group öğesini açın.

AI Economic Release Strike Expert API Group



4．Zorunlu bilgileri doldurun ve “Save”e tıklayın

API Group name alanı serbesttir. Adres vb. zorunlu alanları doldurup Savee tıklayın.

AI Economic Release Strike Expert API Group2



5．Ödeme yöntemi ekleyin

Kredi kartı veya Google Pay gibi bir ödeme yöntemi ekleyin (bu adımda ücret alınmaz).

AI Economic Release Strike Expert Billing


6．API Billing’i açın ve ilk krediyi yükleyin

Sol menüden API billinge tıklayın. Bakiyeniz yetersizse Buy more credits üzerinden yükleme yapın.

・Kredi kartıyla minimum yükleme: $3
・Banka havalesiyle minimum yükleme: $5
※Minimum tutarlar Perplexity politikasına göre değişebilir.

AI Economic Release Strike Expert Billing2

AI Economic Release Strike Expert Billing3

AI Economic Release Strike Expert Billing4



7．API Keys’i açın ve bir API anahtarı oluşturun

Sol menüden API → API keyse gidin ve Accept Terms and Generate API Key düğmesine tıklayın.

AI Economic Release Strike Expert API

AI Economic Release Strike Expert API2


8．“Create API Key → Key name” alanına bir ad yazın

Herhangi bir kısıtlama yoktur — dilediğiniz adı kullanabilirsiniz.

AI Economic Release Strike Expert API3



9．Oluşturulan anahtarı kopyalayın

Listede pplx- ile başlayan anahtarın yanındaki kopyalama simgesine tıklayarak panoya kopyalayın.

AI Economic Release Strike Expert API4



9．API anahtarını EA’ya yapıştırın ve kaydedin

MetaTrader 5’te ANS EA’yı grafiğe uygulayın, kullanıcı giriş parametrelerindeki Perplexity API Key alanına yapıştırın ve OK ile kaydedin.

AI Economic Release Strike Expert API5


Kullanım tahmini (maliyet örneği)

Örnek）$10 yükleyip sorgu başına yaklaşık $0.015 ücret ödediğinizde, ayda ~100 orta/yüksek önem dereceli veriyi işleseniz bile bakiye yaklaşık 4–6 ay yeterli olur.
※Testler ve yeniden başlatmalar ek sorgular üretir; yayın öncesi yapay zekâ bekleme durumuna geçtiğinde gereksiz MT5 yeniden başlatmalarından kaçının.


Ürün kılavuzu: https://www.mql5.com/tr/blogs/post/764959


Sorumluluk reddi: Bu materyal ANS EA kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya alım‑satım önerisi değildir. Forex ve diğer kaldıraçlı ürünler yüksek risk içerir ve herkes için uygun olmayabilir. İşlem kararları ve sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Bu EA’nın yazarı ve satıcısı, olası kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

