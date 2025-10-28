Équipé d’une IA innovante de recherche Web en temps réel

Avec les big data de GDELT × Perplexity Sonar-Pro, il lit le sentiment du marché avant publication et capture le pic initial d’actualité.

Remarque : Selon nos recherches, il s’agit d’un EA pionnier intégrant la recherche Web en temps réel via Perplexity Sonar-Pro — une approche de conception extrêmement rare sur le marché MQL5 (à la date d’octobre 2025).

Focalisé sur les pics lors des publications économiques × IA de recherche Web en temps réel

"AI News Strike EA v1.0"

Visez les pics d’actualité grâce à une IA de recherche Web en temps réel.

Un EA de nouvelle génération qui fusionne les big data mondiales avec l’analyse IA



Description de l’EA

"AI News Strike EA" est un EA de trading de pics lors des publications économiques qui exploite une IA de recherche Web en temps réel — une fonctionnalité extrêmement rare sur le marché MQL5. En combinant le projet GDELT — l’une des plus vastes bases de données d’actualités au monde — et Perplexity Sonar-Pro, il lit la psychologie du marché juste avant les publications et repère le premier mouvement du pic.



Approche innovante en trois étapes

Étape 1 : Récupération automatique des indicateurs via GDELT

En s’appuyant sur l’immense corpus d’actualités économiques collectées dans plus de 100 pays et plus de 100 langues, l’EA acquiert automatiquement les calendriers à venir, l’importance et les amplitudes de mouvement attendues pour les indicateurs clés.

Étape 2 : Analyse du marché en temps réel par Perplexity Sonar-Pro

Les IA classiques n’analysent que des données historiques, mais Sonar-Pro effectue une recherche Web en temps réel pour les derniers gros titres juste avant la publication, le sentiment du marché et les avis d’experts . À partir de sources fiables telles que Bloomberg, Reuters et CNBC, il déduit les attentes du marché et détermine automatiquement la direction ACHAT/VENTE et la confiance (1–5 étoiles).

Étape 3 : Conception de précision pour capter le pic initial

L’IA ne prévoit pas seulement les chiffres, mais « comment le marché réagira ». Grâce à une entrée optimale avant publication, une fermeture rapide après publication et des fonctions de sortie dynamiques, l’EA vise à capturer avec précision le tout premier mouvement du pic.



Big data mondiales × analyse IA en temps réel × trading de pics lors des publications économiques — cette triple fusion offre une précision et une rapidité qui la distinguent des EA d’actualités conventionnels.

Offre de lancement Lors de l’achat de AI News Strike EA (ANS) sur le Market MQL5,

vous recevrez Japan AI Exo Scalp EA v5.55 (actuellement au prix de USD $999) sous la forme d’une licence gratuite. Éligibilité : acheteurs d’ANS (une licence par acheteur, non transférable).

Modalités de remise : envoyez par message direct une capture d’écran de l’historique d’achat affiché dans la liste « Paiements » de votre profil MQL5.





Tarification

$199 USD Le prix augmentera de 100 $ après chaque tranche de 10 ventes.



après chaque tranche de 10 ventes. Prix final : $1,899 USD





Cycle de trading des publications économiques

Flux de travail en six étapes propulsé par l’analyse IA en temps réel

[GDELT] Acquérir les données d’indicateurs

Récupère automatiquement les calendriers de publication et l’importance des principaux indicateurs à partir de la base d’actualités GDELT — l’une des plus vastes au monde. [Perplexity AI] Analyse de marché en temps réel

Juste avant la publication, recherche sur le Web les dernières informations, le sentiment et les avis d’experts, puis détermine la direction ACHAT/VENTE et la confiance (1–5 étoiles). Calcul du timing d’entrée

Calcule le moment d’entrée optimal avant publication sur la base de la décision de l’IA. Évaluation du risque

Évalue les conditions de spread, l’environnement de marché et le score de confiance pour décider de trader ou non. Exécution automatisée des ordres

Place les ordres le nombre de secondes prédéfini avant la publication et définit automatiquement un Stop Loss optimal. Gestion dynamique de la position

Ajuste dynamiquement le timing de sortie selon la force du pic initial. Les fonctionnalités de Trailing et de détection d’inversion aident à maximiser le profit.





Environnement de trading recommandé :

・Plateforme prise en charge : MetaTrader 5 (MT5)

・Unités de temps recommandées : M1–M15 (ne dépend pas du réglage de l’unité de temps)

・Symboles recommandés : EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD et autres paires majeures

・Courtiers recommandés : comptes ECN / RAW (spreads ultra‑faibles préférés)

・Volatilité cible : conçu pour viser ±20–50+ pips sur de courtes périodes

・Dépôt minimum : USD $500–$1,000+

・Effet de levier : environ 1:100–1:500

・Environnement serveur : un VPS à faible latence pouvant fonctionner 24/7 est recommandé



*Les éléments ci‑dessus sont des exemples. Les performances varient en fonction de la vitesse d’exécution du courtier et des conditions de trading.

*La prise en charge de XAUUSD et des paires mineures est prévue dans une mise à jour ultérieure.





Manuel du produit Pour les étapes d’installation détaillées, la description des paramètres et le guide d’utilisation, veuillez consulter l’article de blog ci‑dessous : AI News Strike EA v1.0 - Manuel du produit

Comment obtenir l’API Perplexity Cet EA nécessite une clé d’API Perplexity payante.

Le rechargement minimum est de 3 $ par carte (5 $ par virement bancaire) et permet environ 100–150 requêtes d’analyse.

Pour en savoir plus, consultez le Guide de l’API Perplexity. Cet EA nécessite une clé d’API Perplexity payante.Le rechargement minimum est de 3 $ par carte (5 $ par virement bancaire) et permet environ 100–150 requêtes d’analyse.Pour en savoir plus, consultez le Guide de l’API Perplexity. Guide de l’API Perplexity



Caractéristiques clés

Élément Détails Intégration GDELT Récupère automatiquement les indicateurs économiques à partir de l’un des plus grands projets de big data au monde, agrégeant des centaines de millions d’articles chaque jour dans plus de 100 pays. Analyse IA en temps réel

Perplexity Sonar-Pro recherche les dernières actualités juste avant la publication. Un mécanisme innovant qui analyse la psychologie actuelle du marché — plutôt que les seules données historiques. Capture du pic initial L’IA prévoit « comment le marché réagira », pas seulement les chiffres, et est conçue pour saisir le premier mouvement qui survient au moment de la publication. Sortie dynamique Ajuste dynamiquement le moment de sortie selon la force du pic initial et le niveau de surprise afin d’aider à maximiser les profits. Gestion des risques avancée Inclut l’ajustement automatique du SL autour des publications, un Trailing Stop et une fermeture forcée en cas de détection d’inversion. Journalisation détaillée La sortie de journaux CSV et les analyses de performance permettent une analyse approfondie des résultats de trading et de l’historique des décisions de l’IA. Affichage visuel des informations Affiche en temps réel sur le graphique les informations relatives aux indicateurs économiques à venir. Vous pouvez voir les résultats de l’IA et la confiance d’un seul coup d’œil.





Améliorations principales de la v1.0

Renforcement de la sécurité : internalisation des paramètres de sources de données pour un fonctionnement plus sûr

: internalisation des paramètres de sources de données pour un fonctionnement plus sûr Améliorations de l’UI : taille du panneau optimisée pour une meilleure lisibilité du graphique

: taille du panneau optimisée pour une meilleure lisibilité du graphique Localisation : noms de paramètres en anglais et prise en charge des emoji

: noms de paramètres en anglais et prise en charge des emoji Corrections de bugs : correction de l’affichage de la version sur le panneau

: correction de l’affichage de la version sur le panneau Améliorations de la journalisation : ajout des paramètres de timing d’entrée au journal





Avant l’achat

Plateforme prise en charge : MT5 uniquement. Intégrations d’API externes : cet EA effectue la récupération des indicateurs économiques via le projet GDELT et l’analyse de marché en temps réel via Perplexity AI. Une clé API Perplexity est requise.

Pour la configuration initiale, veuillez suivre la procédure de configuration dédiée. Un manuel séparé est fourni avec des étapes détaillées. Aucun remboursement : en raison de la nature des produits numériques, aucun remboursement n’est possible après l’achat. Maintenance : nous fournissons en continu des mises à jour, des corrections et de nouvelles fonctionnalités. Taille de lot & spread : la performance varie selon votre environnement de courtage. Avant utilisation : validez toujours dans un environnement de test (compte démo) et n’utilisez l’EA qu’après avoir pleinement compris les risques.





Notice importante Cet EA fonctionne à l’aide des données d’indicateurs économiques du projet GDELT et de l’analyse de marché en temps réel via l’API Perplexity AI. Ces communications API externes ne peuvent pas être reproduites dans le Strategy Tester de MetaTrader (Backtest).

Cet EA fonctionne à l’aide des. Ces communications API externes ne peuvent pas être reproduites dans le Strategy Tester de MetaTrader (Backtest). Pour vérifier le comportement réel, exécutez toujours l’EA sur un compte démo après l’achat et assurez‑vous que toutes les fonctions — y compris les requêtes Web — opèrent comme prévu. Bien que cet EA inclue une logique de backtest simplifiée , celle‑ci ne reflète pas précisément les performances en conditions réelles. Veuillez l’utiliser uniquement pour des vérifications fonctionnelles de base.



Foire aux questions (FAQ)

Q1 : MT4 est‑il pris en charge ?

R : Nous sommes désolés, mais seule la version MT5 est disponible pour le moment. Compte tenu de la stabilité des requêtes Web et de la sortie de journaux CSV, nous recommandons fortement d’utiliser MT5.

Q2 : La configuration est‑elle difficile ?

R : Vous devrez obtenir une clé API Perplexity, mais nous fournissons un guide détaillé pas à pas, soyez rassuré. Une assistance après achat est également disponible.

Q3 : Quels indicateurs économiques sont pris en charge ?

R : L’EA intervient principalement sur les grandes publications (Non‑Farm Payrolls, FOMC, décisions de taux des banques centrales, PIB, IPC, etc.). Vous pouvez filtrer dans l’EA selon la notation par étoiles et la volatilité attendue.

Q4 : Y a‑t‑il un meilleur moment de la journée pour trader ?

R : L’EA fonctionne automatiquement selon les horaires de publication. Les indicateurs majeurs sont souvent publiés durant les sessions européenne et américaine, mais l’exécuter 24 h/24 et 7 j/7 vous permet de couvrir tous les événements importants.

Q5 : Quel taux de réussite puis‑je attendre ?

R : Cela dépend des réglages, mais si vous limitez les trades aux indicateurs notés 3 étoiles ou plus, un taux de réussite d’environ 65 % peut être attendu. Toutefois, le trading des publications économiques est très volatil, appliquez une gestion des risques stricte.

Q6 : Quelle est la différence entre GDELT et Perplexity AI ?

R : GDELT fournit « quand et quoi sera publié », tandis que Perplexity AI anticipe « comment le marché réagira » sur la base des informations les plus récentes juste avant la publication. La combinaison des deux offre un niveau de précision inédit dans les EA classiques.

Q7 : Quel est l’avantage de la recherche Web en temps réel ?

R : Les IA conventionnelles décident uniquement à partir des données historiques, mais Perplexity Sonar-Pro acquiert et analyse les dernières actualités, avis d’experts et sentiments de marché quelques minutes avant la publication. Cela permet un trading qui reflète « la psychologie du marché à l’instant présent ».









Avertissement

Risques de trading

Cet EA ne garantit pas de profits. Des pertes peuvent survenir en raison des fluctuations du marché ; veuillez prendre vos décisions de risque en toute responsabilité. Performances passées

Les résultats passés en backtest ou en temps réel ne garantissent pas les résultats futurs. Portée de l’assistance technique

L’EA est fourni « en l’état ». Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner normalement selon votre environnement. Dépendances vis‑à‑vis de tiers

L’EA dépend de MT5, de votre courtier, du projet GDELT et de l’API Perplexity. Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes provenant de ces tiers. Licence

La copie ou la revente non autorisée est strictement interdite. Environnement de test

Veuillez effectuer des tests et validations suffisants sur un compte démo avant l’utilisation sur compte réel. Réglementations locales

Les acheteurs sont responsables du respect des réglementations de leur juridiction. Exactitude des données

Les données d’indicateurs économiques (via GDELT) et les résultats d’analyse IA (via Perplexity) obtenus par l’EA sont fournis à titre indicatif ; leur exactitude totale n’est pas garantie. Absence de conseil en investissement

Ce produit n’a pas vocation à constituer un conseil en investissement ; les décisions finales appartiennent à l’utilisateur. Politique de remboursement

En raison de la nature des produits numériques, nous ne pouvons pas offrir de remboursement après achat. Veuillez poser vos questions avant d’acheter.





Merci de votre attention. N’hésitez pas à nous contacter via les messages MQL5 ou dans la section des commentaires du produit.









