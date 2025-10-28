Dotato di un’innovativa IA di ricerca web in tempo reale

Descrizione dell’EA

"AI News Strike EA" è un EA (Consulente Esperto) per il trading di picchi su pubblicazioni economiche che sfrutta un’IA di ricerca web in tempo reale — una funzionalità estremamente rara sul mercato MQL5. Combinando il GDELT Project — uno dei più grandi database di notizie al mondo — con Perplexity Sonar-Pro, legge la psicologia del mercato immediatamente prima delle pubblicazioni e individua il primo movimento del picco.



Approccio innovativo in tre fasi

Fase 1: Recupero automatico degli indicatori economici tramite GDELT

Utilizzando l’ampia mole di notizie economiche raccolte in oltre 100 paesi e in più di 100 lingue, l’EA acquisisce automaticamente i calendari delle prossime pubblicazioni, il livello di importanza e gli intervalli di movimento attesi per gli indicatori chiave.

Fase 2: Analisi di mercato in tempo reale con Perplexity Sonar-Pro

Le IA tradizionali analizzano solo dati storici, ma Sonar-Pro effettua ricerche web in tempo reale su ultimissimi titoli immediatamente prima della pubblicazione, sentiment di mercato e opinioni degli esperti . Da fonti affidabili come Bloomberg, Reuters e CNBC, deduce le aspettative del mercato e determina automaticamente la direzione BUY/SELL e il livello di confidenza (1–5 stelle).

Fase 3: Progettazione di precisione per catturare il picco iniziale

L’IA prevede non solo i numeri ma “come reagirà il mercato”. Con entrata ottimale prima della pubblicazione, chiusura rapida dopo la pubblicazione e funzioni di uscita dinamiche, mira a catturare con precisione il primissimo movimento del picco.



Big data globali × Analisi IA in tempo reale × Trading di picchi su pubblicazioni economiche — questa tripla fusione offre precisione e velocità che lo distinguono dai tradizionali EA per notizie.

Prezzo

$199 USD Il prezzo aumenterà di $100 ogni 10 vendite.



ogni 10 vendite. Prezzo finale: $1,899 USD





Ciclo di trading sulle pubblicazioni economiche

Flusso operativo in sei passaggi basato sull’analisi IA in tempo reale

[GDELT] Acquisizione dei dati sugli indicatori

Recupera automaticamente calendari delle pubblicazioni e livello di importanza per i principali indicatori dal database di notizie GDELT — tra i più grandi al mondo. [Perplexity AI] Analisi di mercato in tempo reale

Poco prima della pubblicazione, cerca sul web le ultime notizie, il sentiment e le opinioni degli esperti, quindi determina la direzione BUY/SELL e la confidenza (1–5 stelle). Calcolo del timing di entrata

Calcola il momento di entrata ottimale prima della pubblicazione in base alla decisione dell’IA. Valutazione del rischio

Valuta le condizioni di spread, l’ambiente di mercato e il punteggio di confidenza per decidere se operare. Esecuzione automatica degli ordini

Invia gli ordini i secondi preimpostati prima della pubblicazione e imposta automaticamente uno Stop Loss ottimale. Gestione dinamica della posizione

Regola dinamicamente il timing di uscita in base alla forza del picco iniziale. Le funzioni di Trailing Stop e di rilevamento dell’inversione aiutano a massimizzare il profitto.





Ambiente di trading consigliato:

・Piattaforma supportata: MetaTrader 5 (MT5)

・Timeframe consigliati: M1–M15 (non dipende dall’impostazione del timeframe)

・Strumenti consigliati: EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD e altre coppie principali

・Broker consigliati: conti ECN / RAW (preferibili spread ultrabassi)

・Volatilità target: progettato per puntare a ±20–50+ pip in periodi brevi

・Deposito minimo: USD $500–$1,000+

・Leva: circa 1:100–1:500

・Ambiente server: consigliato un VPS a bassa latenza operativo 24/7



*Le voci sopra sono esempi. Le prestazioni variano in base alla velocità di esecuzione del broker e alle condizioni di trading.

*Il supporto per XAUUSD e per le coppie minori è previsto in un aggiornamento successivo.





Manuale del Prodotto Per i passaggi di installazione dettagliati, la descrizione dei parametri e la guida operativa, faccia riferimento al post del blog seguente: AI News Strike EA v1.0 - Manuale del Prodotto

Come ottenere la Perplexity API Questo EA richiede una chiave API Perplexity a pagamento.

La ricarica minima è di $3 con carta ($5 tramite bonifico) e consente circa 100–150 richieste di analisi.

Per i dettagli, consultare la Guida all’API di Perplexity. Guida all’API di Perplexity



Caratteristiche principali

Voce Dettagli Integrazione con GDELT Recupera automaticamente gli indicatori economici da uno dei più grandi progetti di big data al mondo, che aggrega ogni giorno centinaia di milioni di notizie in oltre 100 paesi. Analisi IA in tempo reale

Perplexity Sonar-Pro ricerca le notizie più recenti poco prima della pubblicazione. Un meccanismo innovativo che analizza la psicologia di mercato attuale — invece di basarsi solo sui dati storici. Cattura del picco iniziale L’IA prevede “come reagirà il mercato”, non solo i numeri, ed è progettata per cogliere il primo movimento che si verifica al momento della pubblicazione. Uscita dinamica Regola dinamicamente il momento di uscita in base alla forza del picco iniziale e al livello di sorpresa per aiutare a massimizzare i profitti. Gestione del rischio avanzata Include regolazione automatica dello SL intorno alle pubblicazioni, Trailing Stop e chiusura forzata al rilevamento dell’inversione. Registrazione dettagliata L’output dei log in formato CSV e le analisi di performance consentono un’analisi approfondita dei risultati e della cronologia delle decisioni dell’IA. Visualizzazione delle informazioni Visualizza in tempo reale sul grafico le prossime informazioni sugli indicatori economici. È possibile vedere a colpo d’occhio i risultati dell’IA e il relativo livello di confidenza.





Miglioramenti principali nella v1.0

Rafforzamento della sicurezza : internalizzazione delle impostazioni delle fonti dati per un funzionamento più sicuro

: internalizzazione delle impostazioni delle fonti dati per un funzionamento più sicuro Migliorie UI : dimensioni del pannello ottimizzate per una migliore visibilità del grafico

: dimensioni del pannello ottimizzate per una migliore visibilità del grafico Localizzazione : nomi dei parametri in inglese e supporto emoji

: nomi dei parametri in inglese e supporto emoji Correzioni di bug : corretto il numero di versione visualizzato sul pannello

: corretto il numero di versione visualizzato sul pannello Migliorie al logging: aggiunti al log i parametri di tempistica dell’entrata





Prima dell’acquisto

Piattaforma supportata: solo MT5. Integrazioni con API esterne: questo EA effettua il recupero degli indicatori economici tramite il progetto GDELT e l’analisi di mercato in tempo reale tramite Perplexity AI. È richiesta una chiave API di Perplexity.

Per la configurazione iniziale, segua la procedura di configurazione dedicata. È fornito un manuale separato con i passaggi dettagliati. Nessun rimborso: per la natura dei prodotti digitali, i rimborsi non sono disponibili dopo l’acquisto. Manutenzione: forniamo continuamente aggiornamenti, correzioni e nuove funzionalità. Dimensione del lotto & spread: le prestazioni variano in base all’ambiente del Suo broker. Prima dell’uso: verifichi sempre in un ambiente di prova (conto demo) e utilizzi l’EA solo dopo aver compreso pienamente i rischi.





Avviso importante Questo EA opera utilizzando dati sugli indicatori economici dal progetto GDELT e analisi di mercato in tempo reale tramite l’API di Perplexity AI. Queste comunicazioni API esterne non possono essere riprodotte nello Strategy Tester di MetaTrader (Backtest).

Questo EA opera utilizzando. Queste comunicazioni API esterne non possono essere riprodotte nello Strategy Tester di MetaTrader (Backtest). Per verificare il comportamento reale, esegua sempre l’EA su un conto demo dopo l’acquisto e si assicuri che tutte le funzioni — incluse le richieste web — operino come previsto. Sebbene questo EA includa una logica di backtest semplificata , essa non riflette con precisione le prestazioni reali. La consideri solo per verifiche funzionali di base.



Domande frequenti (FAQ)

Q1: MT4 è supportato?

R: Siamo spiacenti, al momento è disponibile solo la versione per MT5. Considerata la stabilità delle richieste web e dell’output dei log in CSV, raccomandiamo vivamente l’uso di MT5.

Q2: La configurazione è difficile?

R: È necessario ottenere una chiave API di Perplexity, ma forniamo una guida dettagliata passo‑passo, pertanto non si preoccupi. È disponibile anche il supporto post‑acquisto.

Q3: Quali indicatori economici sono supportati?

R: Opera principalmente sulle pubblicazioni di rilievo (Non‑Farm Payrolls, FOMC, decisioni sui tassi delle banche centrali, PIL, CPI, ecc.). All’interno dell’EA è possibile filtrare per valutazione a stelle e volatilità attesa.

Q4: Esiste un orario migliore per operare?

R: L’EA funziona automaticamente in base agli orari di pubblicazione. Gli indicatori principali sono spesso diffusi durante le sessioni europee e statunitensi, ma tenerlo in funzione 24/7 consente di coprire tutti gli eventi importanti.

Q5: Quale tasso di successo posso aspettarmi?

R: Dipende dalle impostazioni dei parametri, ma limitando le operazioni a indicatori valutati con 3 stelle o più, si può prevedere un tasso di successo intorno al 65%. Tuttavia, il trading su pubblicazioni economiche è altamente volatile; applichi una rigorosa gestione del rischio.

Q6: Qual è la differenza tra GDELT e Perplexity AI?

R: GDELT fornisce “quando e cosa verrà pubblicato”, mentre Perplexity AI prevede “come reagirà il mercato” sulla base delle informazioni più recenti immediatamente prima della pubblicazione. La combinazione delle due consente un livello di precisione non comune nei tradizionali EA.

Q7: Qual è il vantaggio della ricerca web in tempo reale?

R: Le IA convenzionali decidono basandosi solo su dati storici, ma Perplexity Sonar-Pro acquisisce e analizza notizie, pareri degli esperti e sentiment di mercato aggiornati a pochi minuti dalla pubblicazione. Questo consente un’operatività che riflette “la psicologia di mercato di questo preciso momento”.









Avvertenze

Rischi di trading

Questo EA non garantisce profitti. Possono verificarsi perdite a causa delle fluttuazioni di mercato; prenda decisioni di rischio in autonomia. Performance passate

I risultati di backtest o di test in tempo reale del passato non garantiscono esiti futuri. Ambito dell’assistenza tecnica

L’EA è fornito “così com’è”. Alcune funzioni potrebbero non operare normalmente a seconda del Suo ambiente. Dipendenze da terze parti

L’EA dipende da MT5, dal Suo broker, dal progetto GDELT e dall’API di Perplexity. Non possiamo essere ritenuti responsabili per problematiche derivanti da tali terze parti. Licenza

La copia o rivendita non autorizzata è severamente vietata. Ambiente di test

Esegua test e verifiche sufficienti su un conto demo prima di operare su un conto reale. Normative locali

Il rispetto delle normative nella propria giurisdizione è a carico dell’acquirente. Accuratezza dei dati

I dati sugli indicatori economici (via GDELT) e i risultati di analisi IA (via Perplexity) ottenuti dall’EA hanno solo valore informativo; non ne è garantita la completa accuratezza. Non è consulenza d’investimento

Questo prodotto non costituisce consulenza d’investimento; le decisioni finali restano a carico dell’utente. Politica di rimborso

A causa della natura dei prodotti digitali, non possiamo offrire rimborsi dopo l’acquisto. La invitiamo a porre eventuali domande prima dell’acquisto.





Grazie per l'attenzione. La preghiamo di contattarci tramite i messaggi MQL5 o nella sezione commenti del prodotto.









Mikoto Hamazono

© 2025 AI Trader KYO / Direttore Tecnico