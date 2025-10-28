AI News Strike EA 1.0 Kurulum Kılavuzu ve Ayar Dosyaları

AI News Strike EA v1.0 Başlangıç Kılavuzu & Set Dosyaları
AI News Strike EA — MQL5 Market sayfası:https://www.mql5.com/tr/market/product/153455
1. Genel Bakış
AI News Strike EA (NSE), dünyanın en büyük haber veritabanlarından biri olan “GDELT Project”i, Perplexity Sonar‑Pro’nun gerçek zamanlı web arama yapay zekâsıyla birleştirerek ekonomik veri açıklamalarındaki fiyat sıçramalarını hedefleyen yeni nesil bir scalping EA’sidir.
■ Aşama 1: GDELT Project aracılığıyla ekonomik veri açıklamalarının otomatik alınması
GDELT Project, 100+ ülkeden ve 100+ dilden her gün yüz milyonlarca haber makalesini toplayıp analiz eden dev bir büyük veri girişimidir. Bu EA, GDELT’in birleştirilmiş ekonomik haber akışını kullanarak büyük göstergeler için planlanan açıklama zamanı, önem derecesi, beklenen oynaklık aralığı ve hedef para birimi bilgilerini otomatik olarak elde eder.
■ Aşama 2: Perplexity Sonar‑Pro ile gerçek zamanlı piyasa analizi
Geleneksel yapay zekâ yalnızca geçmiş verileri analiz eder. Perplexity Sonar‑Pro ise “son dakika haberleri, piyasa duyarlılığı ve uzman görüşlerini” anında arar ve analiz eder. Birden çok güvenilir kaynaktan (Bloomberg, Reuters, CNBC vb.) toparladığı bilgilerle piyasanın birkaç dakika içinde ne beklediğini çıkarır ve AL/SAT yönünü ve güven derecesini (★1–5) otomatik belirler.
■ Aşama 3: Sıçramanın ilk hamlesini yakalamaya yönelik tasarım
Açıklanan rakamların ötesinde, YZ “piyasaların nasıl tepki vereceğini” öngörür; bu da onu geleneksel haber EA’lerinden ayıran hassasiyeti sağlar. Açıklama öncesi optimal giriş zamanlaması, açıklama sonrası hızlı kapatma ve dinamik çıkış ile ilk sıçramayı hedefleyecek şekilde inşa edilmiştir.
“Küresel büyük veri × gerçek zamanlı YZ analizi × ekonomik veri sıçraması işlemi” karar ve icrayı hızlandırır. Başlıca pariteleri (EURUSD, USDJPY, GBPUSD vb.) ve yüksek oynaklığa sahip altını (XAUUSD) destekler. ※ XAUUSD ve minör pariteler gelecekteki güncellemelerde genişletilecektir.
- Platform: MetaTrader 5 (MT5)
- Önerilen zaman dilimi: M1–M15 (zaman dilimi ayarına bağlı değildir)
- Önerilen semboller: EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD ve diğer majörler
- Önerilen brokerlar: ECN / RAW hesaplar (ultra düşük spread tercih edilir)
- Hedeflenen oynaklık: Kısa sürede ±20–50 pip (veya daha fazla) yakalamaya yönelik tasarım
2. Kurulum
Otomatik kurulum
MQL5 Market’ten satın aldıysanız “Navigator” > “Market” üzerinden kurun.
Manuel kurulum
- AI News Strike EA.ex5 dosyasını MQL5\Experts\ klasörüne kopyalayın
- MT5’i yeniden başlatın
Grafiğe ekleme
- Herhangi bir sembol/zaman dilimini açın (EA, her açıklama için doğru para birimini otomatik eşler)
- Navigator → Expert Advisors → AI News Strike EA → sürükleyip bırakın
- “Algoritmik işlemeye izin ver” seçeneğini işaretleyin → OK
- Broker tarafından belirlenen sembol sonekleri (örn. .m, #) otomatik olarak çözümlenir
Önemli:
EA hedef para birimlerini otomatik algılar ve hangi grafiğe eklerseniz ekleyin en uygun paritede işlem açar.
Pariteye özel grafikleri açmanıza gerek yoktur. Her haber açıklamasını herhangi bir grafikten otomatik yönetir.
https://script.google.com ve https://api.perplexity.ai adreslerini [Tools] → [Options] → [Expert Advisors] → WebRequest allowed URLs menüsüne eklediğinizden emin olun.
Veri alma ve YZ analizi için gereklidir.
3. Perplexity API anahtarınızı nasıl alırsınız
YZ analizini kullanmak için bir Perplexity API anahtarına ihtiyacınız var. Anahtarı önceden edinmenizi öneririz.
- Perplexity AI adresini ziyaret edin
- Bir hesap oluşturun ve giriş yapın
- API ayarları sayfasına gidip bir API anahtarı oluşturun
- Oluşturulan anahtarı kopyalayın
- Anahtarı EA parametresi InpPerplexityKey içine yapıştırın
Ayrıntılı adımlar için bu kılavuza bakın.
https://www.mql5.com/tr/blogs/post/764968
Neden Sonar‑Pro?
Perplexity, “Sonar” ve “Sonar‑Pro” olmak üzere iki model sunar. Bu EA aşağıdaki nedenlerle varsayılan olarak Sonar‑Pro’yu önerir:
- Daha gelişmiş akıl yürütme: ekonomik göstergeler arasındaki karmaşık ilişkileri anlar
- Daha doğru çıkarım: çok kaynaklı devasa haber akışından kilit bilgileri çeker
- Daha güvenilir kararlar: finansal piyasa bağlamına göre ayarlanmış analiz
InpPerplexityModel ile “sonar” veya “sonar‑pro” seçebilirsiniz; ancak işlem doğruluğu önceliğinizse sonar‑proyu şiddetle öneririz.
Not: Perplexity API ücretlendirmeye tabi olabilir. Ayrıntılar için Perplexity fiyatlandırma sayfasına bakın.
4. İlk önerilen ayarlar (AI News Strike EA v1.0)
|Grup
|Ayar
|Yeni başlayanlar için öneri
|AI Ayarları
|InpPerplexityKey
|(Perplexity API anahtarınızı girin)
|AI Ayarları
|InpUseAI
|true
|AI Ayarları
|InpAILeadMinutes
|3 (YZ analizini açıklamadan 3 dakika önce çalıştır)
|Veri Akışı
|InpDataFetchIntervalSec
|7200 (ekonomik takvimi her 2 saatte bir çek)
|Giriş Zamanlaması
|InpLeadSec
|45 (açıklamadan 45 sn önce gir)
|Giriş Zamanlaması
|InpMaxEntryDelay
|10 (en fazla 10 sn gecikmeye izin ver)
|Çıkış
|InpForceCloseSec
|30 (açıklamadan 30 sn sonra zorla kapat)
|Spike İşlemi
|InpUseDynamicExit
|true (dinamik çıkışı etkinleştir)
|Filtreler
|InpMinStars
|3 Yıldız (★3 veya üzeri)
|Filtreler
|InpMinVolPips
|20 (asgari beklenen oynaklık 20 pip)
|Spread Filtresi
|InpMaxSpreadPips
|10.0 (ECN/RAW hesap önerilir)
|Lot
|InpFixedLot / InpVariableLot
|0.01 (küçük başla) / true
|Zarar Durdur
|InpUseInitSL / InpInitSLPips
|true / 100
5. Parametre Başvurusu (ERS EA v1.0)
Girdiler işlevine göre gruplandırılmıştır. Her şeyi aynı anda değiştirmeyin—blok blok ayarlayıp test edin.
|Grup / Parametre
|Amaç
|Varsayılan
|📡 Veri Akışı Ayarları
|InpDataFetchIntervalSec
|Ekonomik veriler için yenileme aralığı (saniye)
|7200 (2 saat)
|🌐 Saat Dilimi Ayarları
|InpServerUtcOffsetOverride
|Sunucu UTC ofsetini manuel gir (‑999 = otomatik)
|-999
|InpShowMultiTimezone
|Birden çok saat dilimini göster
|true
|InpAutoDeletePastEvents
|Geçmiş olayları otomatik sil
|true
|InpPastEventKeepMinutes
|Geçmiş olayların saklama süresi (dakika)
|5
|🤖 AI Ayarları
|InpUseAI
|YZ analizini etkinleştir
|true
|InpPerplexityKey
|Perplexity API anahtarı
|xxx-xxx-xxx
|InpPerplexityUrl
|Perplexity API uç noktası
|https://api.perplexity.ai/chat/completions
|InpPerplexityModel
|Perplexity modeli (sonar / sonar‑pro)
|sonar-pro
|InpAILeadMinutes
|YZ analizini çalıştırma ön süresi (dakika)
|3
|⏱️ Giriş Zamanlaması
|InpLeadSec
|Açıklamadan önce giriş (saniye)
|45
|InpMaxEntryDelay
|Azami giriş gecikmesi (saniye)
|10
|🚪 Çıkış Ayarları
|InpForceCloseSec
|Açıklamadan sonra zorla kapatma (saniye)
|30
|InpMaxHoldHours
|Azami pozisyon süresi (saat)
|2
|📊 Spike İşlem Ayarları
|InpUseDynamicExit
|Dinamik çıkışı etkinleştir
|true
|InpDynExitPipsFromPeak
|Fiyat tepe noktadan şu kadar pip geri çekilince kapat (pip)
|5
|InpDynExitMinProfitPips
|Dinamik çıkış için asgari kâr (pip)
|3
|🎯 Filtreler
|InpMinStars
|Asgari önem derecesi (★1–5)
|3 Yıldız
|InpMinVolPips
|Asgari beklenen oynaklık (pip)
|20
|InpMinConfidencePreRelease
|Açıklama öncesi girişler için asgari güven (%)
|60
|📏 Spread Filtresi
|InpMaxSpreadPips
|İzin verilen azami spread (pip)
|10.0
|💰 Lot Ayarları
|InpVariableLot
|Güvene göre lot ölçekleme
|true
|InpFixedLot
|Temel lot
|0.01
|InpMaxLot
|Azami lot
|1.0
|🛑 Zarar Durdur Ayarları
|InpUseInitSL
|Zarar durdur etkinleştir
|true
|InpInitSLPips
|Zarar durdur mesafesi (pip)
|100
|⚠️ Risk Yönetimi
|InpMaxConcurrent
|Eşzamanlı azami pozisyon
|3
|InpDailyDrawdownPercent
|Günlük azami düşüş (%)
|5.0
|🎨 Görünüm Ayarları
|InpFontSize
|Panel yazı tipi boyutu
|9
|InpHeaderColor
|Başlık rengi
|clrDodgerBlue
|📝 CSV Günlük Ayarları
|InpEnableCSVLog
|CSV günlüğünü etkinleştir
|false
|InpCSVLogFolder
|Günlük klasör adı
|ERS_Logs
|🔧 Gelişmiş Ayarlar
|InpMagicBase
|EA tanımlayıcısı (magic base)
|87654321
|InpSlippage
|İzin verilen kayma (pip)
|5
6. Yeni Başlayan Kontrol Listesi
Canlıya geçmeden önce lütfen aşağıdakileri doğrulayın:
|Öğe
|Durum
|✅ https://script.google.com ve https://api.perplexity.ai için WebRequest’e izin ver
|□
|✅ InpPerplexityKey içine Perplexity API anahtarını gir
|□
|✅ InpUseAI = true ayarla (önerilir)
|□
|✅ Küçük lotlarla başla (0.01–0.05)
|□
|✅ InpUseInitSL = true ile zarar durduru etkinleştir
|□
|✅ ECN/RAW hesapları kullan (düşük spread)
|□
|✅ En az bir hafta demo test yap
|□
7. Önerilen Parametre Setleri (3 tür)
Bu EA, risk toleransına göre üç hazır set içerir. Aşağıdaki set dosyalarını indirin.
📂AI_News_Strike_EA_HighRisk.set
📂AI_News_Strike_EA_Balanced.set
📂AI_News_Strike_EA_LowRisk.set
İlk kez kullananlar için Düşük Risk setiyle başlamayı şiddetle öneririz.
📊 Set Seçim Rehberi
|Tür
|En uygunu
|Asgari sermaye
|Özellikler
|🔴 Yüksek Risk
|Deneyimli ileri düzey yatırımcılar
|$5,000+
|Agresif; daha büyük getiri hedefi
|🟡 Dengeli
|Standart kullanım arayan orta seviye kullanıcılar
|$2,000+
|İyi risk‑getiri dengesi
|🟢 Düşük Risk
|Yeni başlayanlar / güvenlik öncelikli
|$1,000+
|Güvenliği önceleyen; yalnızca yüksek kaliteli kurulumlarda işlem
⚙️ Ayrıntılı Parametre Karşılaştırması
|Parametre
|🔴 Yüksek Risk
|🟡 Dengeli
|🟢 Düşük Risk
|Risk & Lot Ayarları
|InpRiskPercent
|2.5
|1.0
|0.5
|InpFixedLot
|0.05
|0.01
|0.01
|InpLotMultiplier5
|3.0
|2.0
|1.5
|InpLotMultiplier4
|2.0
|1.5
|1.2
|Giriş Ayarları
|InpLeadSec
|60
|45
|30
|InpMaxEntryDelay
|15
|10
|5
|InpAILeadMinutes
|3
|3
|5
|Çıkış Ayarları
|InpForceCloseSec
|45
|30
|20
|InpMaxHoldHours
|48
|24
|12
|InpDefaultExitSec
|45
|30
|25
|Filtre Ayarları
|InpImportanceFilter
|Tümü
|Yüksek + Orta
|Yalnızca Yüksek
|InpMinStars
|1 Yıldız
|3 Yıldız
|4 Yıldız
|InpMinVolPips
|15
|20
|30
|InpMaxSpreadPips
|15.0
|10.0
|5.0
|InpMaxConcurrent
|5
|3
|1
|InpMinInitialSpike
|10.0
|15.0
|25.0
|InpMinConfidencePreRelease
|2
|4
|5
|InpSkipLowSurprise
|false
|true
|true
|InpSkipFalseSpike
|false
|true
|true
|Zarar Durdur Ayarları
|InpUseSL
|true
|true
|true
|InpSLPips
|150
|100
|80
|InpTrailStartPips
|30
|25
|20
|InpTrailStopPips
|25
|20
|15
|Kâr Al Ayarları
|InpUseTP
|true
|true
|true
|InpTPPips
|200
|150
|120
|InpPartialClosePips
|80
|60
|50
|Başabaş
|InpBreakevenPips
|40
|30
|25
|InpBreakevenOffset
|10
|8
|5
|Risk Yönetimi
|InpDailyDrawdownPercent
|8.0
|5.0
|2.0
|InpMaxSlippage
|5
|4
|3
📈 Beklenen Performans (referans)
|Metrik
|🔴 Yüksek Risk
|🟡 Dengeli
|🟢 Düşük Risk
|Aylık işlem sayısı (yaklaşık)
|15–25
|8–15
|3–8
|Beklenen aylık getiri
|%10–20 (yüksek değişkenlik)
|%5–10 (orta)
|%2–5 (daha istikrarlı)
|Maksimum düşüş (yaklaşık)
|%15–25
|%8–15
|%3–8
|Kazanma oranı (beklenen)
|%45–55
|%50–60
|%55–65
🔄 Set dosyaları nasıl yüklenir
MT5’te adımlar:
- MT5’i başlatın ve EA’yı bir grafiğe sürükleyip bırakın
- Girdi penceresi açıldığında “Load” düğmesine tıklayın
- İstediğiniz .set dosyasını seçin:
- AI_News_Strike_EA_HighRisk.set — Yüksek Risk
- AI_News_Strike_EA_Balanced.set — Dengeli (önerilir)
- AI_News_Strike_EA_LowRisk.set — Düşük Risk
- Uygulamak için “OK” tıklayın
⚠️ Bir set dosyası yükledikten sonra mutlaka kontrol edin:
- InpPerplexityKey: anahtarınızı girin ("xxx-xxx-xxx" yerine)
- InpCurrencyFilter: işlem yapılacak pariteleri belirtin (boş = tümü)
- InpMagicNumber: diğer EA’lardan ayırt etmek için gerektiğinde değiştirin
- Saat dilimi: sunucu UTC ofsetini doğrulayın
💡 Aşamalı yaklaşım (önerilir)
Önerilen yayılım:
|Adım
|Süre
|Kurulum
|Hedef
|ADIM 1
|1–2 ay
|🟢 Düşük Risk
|Davranışı anlamak ve sonuçları değerlendirmek
|ADIM 2
|2–3 ay
|🟡 Dengeli
|Daha fazla fırsat yakalamak
|ADIM 3
|Sürekli
|🔴 Yüksek Risk (opsiyonel)
|Azami performansı hedeflemek
Not: Bu performans tahminleri ideal koşulları varsayar. Gerçek sonuçlar piyasa koşullarına göre değişir. Canlıya geçmeden önce mutlaka kapsamlı bir demo testi yapın.
8. SSS
S1. YZ analizi zorunlu mudur?
C. Şiddetle önerilir, ancak zorunlu değildir.
InpUseAI = false ayarlayarak YZ olmadan da çalıştırabilirsiniz. YZ olmadan işlemler yalnızca önem derecesi ve beklenen oynaklığa dayanır; dolayısıyla “piyasalar nasıl tepki verecek” öngörüsünü kaybedersiniz.
Perplexity Sonar‑Pro ile şunları yapabilirsiniz:
- Son dakika piyasa duyarlılığını yakalama
- Sürprizleri hesaba katma (jeopolitik, merkez bankası açıklamaları vb.)
- Birden çok kaynağı tek bir karara dönüştürme
S2. Hangi brokerlar önerilir?
C. ECN veya RAW hesaplar şiddetle önerilir. Daha sıkı spread’ler sıçrama işlemlerinin başarısını artırır.
S3. Geriye dönük test (backtest) yapabilir miyim?
C. EA gerçek zamanlı takvim ve YZ analizine dayandığından, geleneksel geriye dönük test desteklenmez. İleriye dönük test veya demo hesap kullanın.
S4. Aynı anda birden çok paritede çalışabilir mi?
C. Evet. EA’yı yalnızca bir grafiğe ekleyin; tüm ilgili pariteleri otomatik izleyip işlem açacaktır. Birden çok grafiğe eklemeye gerek yoktur.
S5. Saat dilimi görüntüleri yanlış
C. InpServerUtcOffsetOverride ile ayarlayın. Broker sunucusunun UTC ofsetini girin (ör. GMT+2 için “2”).
S6. Sıçrama oldu ama işlem açılmadı
C. Lütfen şunları kontrol edin:
- Güven derecesi InpMinStars eşiklerini karşılıyor
- Beklenen oynaklık ≥ InpMinVolPips
- Mevcut spread ≤ InpMaxSpreadPips
- InpMaxConcurrent sınırı aşılmıyor
- InpMinConfidencePreRelease çok yüksek ayarlanmamış
9. Optimizasyon İpuçları
📊 Parite bazlı ayar
- EURUSD / GBPUSD: standart ayarlarda iyi sonuçlar
- USDJPY: oynaklık daha düşük; InpMinVolPips = 15 düşünebilirsiniz
- XAUUSD (Altın): yüksek oynaklık; InpInitSLPips değerini 200–300’e genişletmeyi düşünün
⏰ İşlem seansına göre
- Avrupa (yaklaşık 15:00–23:00 JST): likit; standart ayarlar iyi çalışır
- ABD (yaklaşık 21:30–06:00 JST): başlıca açıklamalar; daha agresif ayarlar önerilir
- Asya (yaklaşık 9:00–15:00 JST): likidite daha zayıf; InpMaxSpreadPips değerini sıkılaştırın
🎯 Yıldızlara (güven) göre strateji
- ★5: maksimum lot, daha uzun tutuş (~60 sn)
- ★4: standart lot, standart tutuş (30–45 sn)
- ★3: küçük lot, daha kısa tutuş (20–30 sn)
10. Sorun Giderme
❌ “WebRequest not allowed”
Çözüm:
- MT5 menüsü → Tools → Options → Expert Advisors
- Aşağıdakileri “Allow WebRequest for listed URL” listesine ekleyin:
- MT5’i yeniden başlatın
❌ “AI Analysis Failed”
Çözüm:
- Perplexity API anahtarınızı doğrulayın
- API kullanılabilirliğini/kotaları kontrol edin
- İnternet bağlantınızı doğrulayın
- YZ olmadan çalıştırmak için InpUseAI = false ayarlayabilirsiniz
❌ Ekonomik veriler alınamıyor
Çözüm:
- WebRequest izinlerini tekrar kontrol edin
- Güvenlik duvarı/VPN engellemediğinden emin olun
- Experts sekmesi günlüklerini kontrol edin
❌ Pozisyonlar kapanmıyor
Çözüm:
- InpMaxHoldHours değerini doğrulayın
- InpForceCloseSec değerini kontrol edin
- Broker tarafı işlem kısıtlamalarını doğrulayın
11. Sorun giderme için logları nasıl toplayabilirsiniz
Bir sorun oluştuğunda (veya EA’yı geliştirmeye yardımcı olmak için) logları paylaşmak hızlı teşhis sağlar.
Temel log alma
- MT5 grafiğinin altındaki Araç Kutusu’nda “Experts” sekmesini açın
- Sekmenin içinde herhangi bir yere sağ tıklayın
- Menüden “Open” seçin
- Açılan klasörden, en güncel ve bir önceki güne ait .log dosyalarını seçin
- Bu iki log dosyasını MQL5 mesajları üzerinden paylaşın
Daha derin analiz: CSV log
Temel loglar yeterli olmazsa daha ayrıntı için CSV günlüklemeyi etkinleştirebilirsiniz.
CSV günlüklemeyi etkinleştirme
- EA girdilerinde InpEnableCSVLog = true yapın
- InpCSVLogFolder belirtin (varsayılan: ERS_Logs)
- EA’yı yeniden başlatın
CSV dosya konumu
- MT5 menüsü → File → Open Data Folder
- MQL5 → Files → ERS_Logs (veya belirlediğiniz klasör) yoluna gidin
- En güncel CSV’yi açın (ERS_v437_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)
CSV loglar neleri içerir
- Zaman damgaları (işlemler/analizler ne zaman çalıştı)
- Log seviyesi (INFO / WARN / ERROR)
- Etiketler (ENTRY / EXIT / AI / DATA, vb.)
- Ayrıntılı mesajlar
- İşlem bilgileri (sembol, tür, lot, fiyat)
- Olay bilgileri (açıklama zamanı, önem, güven)
- YZ gerekçesi (Perplexity sonuçları)
Önemli: CSV günlükleme varsayılan olarak kapalıdır (false). Normal kullanımda kapalı tutun; ek yük ve disk kullanımını artırır. Yalnızca sorun giderirken geçici olarak etkinleştirin.
12. Destek
Kurulum veya sorunlarla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa MQL5 mesajları veya Market ürün yorumları üzerinden bize ulaşın.
Daha hızlı işlem için lütfen ekleyin:
- Experts sekmesi ekran görüntüleri
- Parametre ayarlarınız
- CSV loglar (eğer InpEnableCSVLog = true ise)
- Broker adı ve hesap türü (ECN/STP/Standard, vb.)
13. Feragatname
Önemli: Bu EA yalnızca bilgi ve araç sağlar; yatırım tavsiyesi, yönlendirme veya finansal ürün önerisi değildir.
Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez.
Canlıya geçmeden önce her zaman kapsamlı bir demo testi yapın ve kendi risk ve takdirinizle hareket edin.
Ekonomik veri açıklamalarında likidite aniden değişebilir; kayma veya reddedilmeler yaşanabilir.
Geliştirici, bu EA’nın kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz.
Tüm yatırım kararları sizin sorumluluğunuzdadır.
Şirket, ürün ve hizmet adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Okuduğunuz için teşekkürler.
İşlemlerinizde başarılar dileriz!