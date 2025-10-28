AI News Strike EA 1.0 Kurulum Kılavuzu ve Ayar Dosyaları

AI News Strike EA v1.0 Başlangıç Kılavuzu & Set Dosyaları

AI News Strike EA — MQL5 Market sayfası:https://www.mql5.com/tr/market/product/153455



1. Genel Bakış

AI News Strike EA (NSE), dünyanın en büyük haber veritabanlarından biri olan “GDELT Project”i, Perplexity Sonar‑Pro’nun gerçek zamanlı web arama yapay zekâsıyla birleştirerek ekonomik veri açıklamalarındaki fiyat sıçramalarını hedefleyen yeni nesil bir scalping EA’sidir.



■ Aşama 1: GDELT Project aracılığıyla ekonomik veri açıklamalarının otomatik alınması

GDELT Project, 100+ ülkeden ve 100+ dilden her gün yüz milyonlarca haber makalesini toplayıp analiz eden dev bir büyük veri girişimidir. Bu EA, GDELT’in birleştirilmiş ekonomik haber akışını kullanarak büyük göstergeler için planlanan açıklama zamanı, önem derecesi, beklenen oynaklık aralığı ve hedef para birimi bilgilerini otomatik olarak elde eder.



■ Aşama 2: Perplexity Sonar‑Pro ile gerçek zamanlı piyasa analizi

Geleneksel yapay zekâ yalnızca geçmiş verileri analiz eder. Perplexity Sonar‑Pro ise “son dakika haberleri, piyasa duyarlılığı ve uzman görüşlerini” anında arar ve analiz eder. Birden çok güvenilir kaynaktan (Bloomberg, Reuters, CNBC vb.) toparladığı bilgilerle piyasanın birkaç dakika içinde ne beklediğini çıkarır ve AL/SAT yönünü ve güven derecesini (★1–5) otomatik belirler.



■ Aşama 3: Sıçramanın ilk hamlesini yakalamaya yönelik tasarım

Açıklanan rakamların ötesinde, YZ “piyasaların nasıl tepki vereceğini” öngörür; bu da onu geleneksel haber EA’lerinden ayıran hassasiyeti sağlar. Açıklama öncesi optimal giriş zamanlaması, açıklama sonrası hızlı kapatma ve dinamik çıkış ile ilk sıçramayı hedefleyecek şekilde inşa edilmiştir.



“Küresel büyük veri × gerçek zamanlı YZ analizi × ekonomik veri sıçraması işlemi” karar ve icrayı hızlandırır. Başlıca pariteleri (EURUSD, USDJPY, GBPUSD vb.) ve yüksek oynaklığa sahip altını (XAUUSD) destekler. ※ XAUUSD ve minör pariteler gelecekteki güncellemelerde genişletilecektir.

Platform: MetaTrader 5 (MT5)

Önerilen zaman dilimi: M1–M15 (zaman dilimi ayarına bağlı değildir)

Önerilen semboller: EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD ve diğer majörler

Önerilen brokerlar: ECN / RAW hesaplar (ultra düşük spread tercih edilir)

Hedeflenen oynaklık: Kısa sürede ±20–50 pip (veya daha fazla) yakalamaya yönelik tasarım





2. Kurulum

Otomatik kurulum

MQL5 Market’ten satın aldıysanız “Navigator” > “Market” üzerinden kurun.

Manuel kurulum

AI News Strike EA.ex5 dosyasını MQL5\Experts\ klasörüne kopyalayın

MT5’i yeniden başlatın

Grafiğe ekleme

Herhangi bir sembol/zaman dilimini açın (EA, her açıklama için doğru para birimini otomatik eşler) Navigator → Expert Advisors → AI News Strike EA → sürükleyip bırakın “Algoritmik işlemeye izin ver” seçeneğini işaretleyin → OK Broker tarafından belirlenen sembol sonekleri (örn. .m, #) otomatik olarak çözümlenir

Önemli: EA hedef para birimlerini otomatik algılar ve hangi grafiğe eklerseniz ekleyin en uygun paritede işlem açar.

Pariteye özel grafikleri açmanıza gerek yoktur. Her haber açıklamasını herhangi bir grafikten otomatik yönetir. https://script.google.com ve https://api.perplexity.ai adreslerini [Tools] → [Options] → [Expert Advisors] → WebRequest allowed URLs menüsüne eklediğinizden emin olun.

Veri alma ve YZ analizi için gereklidir.









3. Perplexity API anahtarınızı nasıl alırsınız

YZ analizini kullanmak için bir Perplexity API anahtarına ihtiyacınız var. Anahtarı önceden edinmenizi öneririz.

Perplexity AI adresini ziyaret edin Bir hesap oluşturun ve giriş yapın API ayarları sayfasına gidip bir API anahtarı oluşturun Oluşturulan anahtarı kopyalayın Anahtarı EA parametresi InpPerplexityKey içine yapıştırın

Ayrıntılı adımlar için bu kılavuza bakın.

https://www.mql5.com/tr/blogs/post/764968





Neden Sonar‑Pro?

Perplexity, “Sonar” ve “Sonar‑Pro” olmak üzere iki model sunar. Bu EA aşağıdaki nedenlerle varsayılan olarak Sonar‑Pro’yu önerir:

Daha gelişmiş akıl yürütme: ekonomik göstergeler arasındaki karmaşık ilişkileri anlar

ekonomik göstergeler arasındaki karmaşık ilişkileri anlar Daha doğru çıkarım: çok kaynaklı devasa haber akışından kilit bilgileri çeker

çok kaynaklı devasa haber akışından kilit bilgileri çeker Daha güvenilir kararlar: finansal piyasa bağlamına göre ayarlanmış analiz

InpPerplexityModel ile “sonar” veya “sonar‑pro” seçebilirsiniz; ancak işlem doğruluğu önceliğinizse sonar‑proyu şiddetle öneririz.

Not: Perplexity API ücretlendirmeye tabi olabilir. Ayrıntılar için Perplexity fiyatlandırma sayfasına bakın.





4. İlk önerilen ayarlar (AI News Strike EA v1.0)

Grup Ayar Yeni başlayanlar için öneri AI Ayarları InpPerplexityKey (Perplexity API anahtarınızı girin) AI Ayarları InpUseAI true AI Ayarları InpAILeadMinutes 3 (YZ analizini açıklamadan 3 dakika önce çalıştır) Veri Akışı InpDataFetchIntervalSec 7200 (ekonomik takvimi her 2 saatte bir çek) Giriş Zamanlaması InpLeadSec 45 (açıklamadan 45 sn önce gir) Giriş Zamanlaması InpMaxEntryDelay 10 (en fazla 10 sn gecikmeye izin ver) Çıkış InpForceCloseSec 30 (açıklamadan 30 sn sonra zorla kapat) Spike İşlemi InpUseDynamicExit true (dinamik çıkışı etkinleştir) Filtreler InpMinStars 3 Yıldız (★3 veya üzeri) Filtreler InpMinVolPips 20 (asgari beklenen oynaklık 20 pip) Spread Filtresi InpMaxSpreadPips 10.0 (ECN/RAW hesap önerilir) Lot InpFixedLot / InpVariableLot 0.01 (küçük başla) / true Zarar Durdur InpUseInitSL / InpInitSLPips true / 100





5. Parametre Başvurusu (ERS EA v1.0)

Girdiler işlevine göre gruplandırılmıştır. Her şeyi aynı anda değiştirmeyin—blok blok ayarlayıp test edin.

Grup / Parametre Amaç Varsayılan 📡 Veri Akışı Ayarları InpDataFetchIntervalSec Ekonomik veriler için yenileme aralığı (saniye) 7200 (2 saat) 🌐 Saat Dilimi Ayarları InpServerUtcOffsetOverride Sunucu UTC ofsetini manuel gir (‑999 = otomatik) -999 InpShowMultiTimezone Birden çok saat dilimini göster true InpAutoDeletePastEvents Geçmiş olayları otomatik sil true InpPastEventKeepMinutes Geçmiş olayların saklama süresi (dakika) 5 🤖 AI Ayarları InpUseAI YZ analizini etkinleştir true InpPerplexityKey Perplexity API anahtarı xxx-xxx-xxx InpPerplexityUrl Perplexity API uç noktası https://api.perplexity.ai/chat/completions InpPerplexityModel Perplexity modeli (sonar / sonar‑pro) sonar-pro InpAILeadMinutes YZ analizini çalıştırma ön süresi (dakika) 3 ⏱️ Giriş Zamanlaması InpLeadSec Açıklamadan önce giriş (saniye) 45 InpMaxEntryDelay Azami giriş gecikmesi (saniye) 10 🚪 Çıkış Ayarları InpForceCloseSec Açıklamadan sonra zorla kapatma (saniye) 30 InpMaxHoldHours Azami pozisyon süresi (saat) 2 📊 Spike İşlem Ayarları InpUseDynamicExit Dinamik çıkışı etkinleştir true InpDynExitPipsFromPeak Fiyat tepe noktadan şu kadar pip geri çekilince kapat (pip) 5 InpDynExitMinProfitPips Dinamik çıkış için asgari kâr (pip) 3 🎯 Filtreler InpMinStars Asgari önem derecesi (★1–5) 3 Yıldız InpMinVolPips Asgari beklenen oynaklık (pip) 20 InpMinConfidencePreRelease Açıklama öncesi girişler için asgari güven (%) 60 📏 Spread Filtresi InpMaxSpreadPips İzin verilen azami spread (pip) 10.0 💰 Lot Ayarları InpVariableLot Güvene göre lot ölçekleme true InpFixedLot Temel lot 0.01 InpMaxLot Azami lot 1.0 🛑 Zarar Durdur Ayarları InpUseInitSL Zarar durdur etkinleştir true InpInitSLPips Zarar durdur mesafesi (pip) 100 ⚠️ Risk Yönetimi InpMaxConcurrent Eşzamanlı azami pozisyon 3 InpDailyDrawdownPercent Günlük azami düşüş (%) 5.0 🎨 Görünüm Ayarları InpFontSize Panel yazı tipi boyutu 9 InpHeaderColor Başlık rengi clrDodgerBlue 📝 CSV Günlük Ayarları InpEnableCSVLog CSV günlüğünü etkinleştir false InpCSVLogFolder Günlük klasör adı ERS_Logs 🔧 Gelişmiş Ayarlar InpMagicBase EA tanımlayıcısı (magic base) 87654321 InpSlippage İzin verilen kayma (pip) 5





6. Yeni Başlayan Kontrol Listesi

Canlıya geçmeden önce lütfen aşağıdakileri doğrulayın:

Öğe Durum ✅ https://script.google.com ve https://api.perplexity.ai için WebRequest’e izin ver □ ✅ InpPerplexityKey içine Perplexity API anahtarını gir □ ✅ InpUseAI = true ayarla (önerilir) □ ✅ Küçük lotlarla başla (0.01–0.05) □ ✅ InpUseInitSL = true ile zarar durduru etkinleştir □ ✅ ECN/RAW hesapları kullan (düşük spread) □ ✅ En az bir hafta demo test yap □







7. Önerilen Parametre Setleri (3 tür)

Bu EA, risk toleransına göre üç hazır set içerir. Aşağıdaki set dosyalarını indirin.

📂AI_News_Strike_EA_HighRisk.set



📂AI_News_Strike_EA_Balanced.set

📂AI_News_Strike_EA_LowRisk.set





İlk kez kullananlar için Düşük Risk setiyle başlamayı şiddetle öneririz.

📊 Set Seçim Rehberi

Tür En uygunu Asgari sermaye Özellikler 🔴 Yüksek Risk Deneyimli ileri düzey yatırımcılar $5,000+ Agresif; daha büyük getiri hedefi 🟡 Dengeli Standart kullanım arayan orta seviye kullanıcılar $2,000+ İyi risk‑getiri dengesi 🟢 Düşük Risk Yeni başlayanlar / güvenlik öncelikli $1,000+ Güvenliği önceleyen; yalnızca yüksek kaliteli kurulumlarda işlem

⚙️ Ayrıntılı Parametre Karşılaştırması

Parametre 🔴 Yüksek Risk 🟡 Dengeli 🟢 Düşük Risk Risk & Lot Ayarları InpRiskPercent 2.5 1.0 0.5 InpFixedLot 0.05 0.01 0.01 InpLotMultiplier5 3.0 2.0 1.5 InpLotMultiplier4 2.0 1.5 1.2 Giriş Ayarları InpLeadSec 60 45 30 InpMaxEntryDelay 15 10 5 InpAILeadMinutes 3 3 5 Çıkış Ayarları InpForceCloseSec 45 30 20 InpMaxHoldHours 48 24 12 InpDefaultExitSec 45 30 25 Filtre Ayarları InpImportanceFilter Tümü Yüksek + Orta Yalnızca Yüksek InpMinStars 1 Yıldız 3 Yıldız 4 Yıldız InpMinVolPips 15 20 30 InpMaxSpreadPips 15.0 10.0 5.0 InpMaxConcurrent 5 3 1 InpMinInitialSpike 10.0 15.0 25.0 InpMinConfidencePreRelease 2 4 5 InpSkipLowSurprise false true true InpSkipFalseSpike false true true Zarar Durdur Ayarları InpUseSL true true true InpSLPips 150 100 80 InpTrailStartPips 30 25 20 InpTrailStopPips 25 20 15 Kâr Al Ayarları InpUseTP true true true InpTPPips 200 150 120 InpPartialClosePips 80 60 50 Başabaş InpBreakevenPips 40 30 25 InpBreakevenOffset 10 8 5 Risk Yönetimi InpDailyDrawdownPercent 8.0 5.0 2.0 InpMaxSlippage 5 4 3

📈 Beklenen Performans (referans)

Metrik 🔴 Yüksek Risk 🟡 Dengeli 🟢 Düşük Risk Aylık işlem sayısı (yaklaşık) 15–25 8–15 3–8 Beklenen aylık getiri %10–20 (yüksek değişkenlik) %5–10 (orta) %2–5 (daha istikrarlı) Maksimum düşüş (yaklaşık) %15–25 %8–15 %3–8 Kazanma oranı (beklenen) %45–55 %50–60 %55–65





🔄 Set dosyaları nasıl yüklenir

MT5’te adımlar:

MT5’i başlatın ve EA’yı bir grafiğe sürükleyip bırakın Girdi penceresi açıldığında “Load” düğmesine tıklayın İstediğiniz .set dosyasını seçin: AI_News_Strike_EA_HighRisk.set — Yüksek Risk

— Yüksek Risk AI_News_Strike_EA_Balanced.set — Dengeli (önerilir)

— Dengeli (önerilir) AI_News_Strike_EA_LowRisk.set — Düşük Risk Uygulamak için “OK” tıklayın

⚠️ Bir set dosyası yükledikten sonra mutlaka kontrol edin:

InpPerplexityKey: anahtarınızı girin ("xxx-xxx-xxx" yerine)

anahtarınızı girin ("xxx-xxx-xxx" yerine) InpCurrencyFilter: işlem yapılacak pariteleri belirtin (boş = tümü)

işlem yapılacak pariteleri belirtin (boş = tümü) InpMagicNumber: diğer EA’lardan ayırt etmek için gerektiğinde değiştirin

diğer EA’lardan ayırt etmek için gerektiğinde değiştirin Saat dilimi: sunucu UTC ofsetini doğrulayın

💡 Aşamalı yaklaşım (önerilir)

Önerilen yayılım:

Adım Süre Kurulum Hedef ADIM 1 1–2 ay 🟢 Düşük Risk Davranışı anlamak ve sonuçları değerlendirmek ADIM 2 2–3 ay 🟡 Dengeli Daha fazla fırsat yakalamak ADIM 3 Sürekli 🔴 Yüksek Risk (opsiyonel) Azami performansı hedeflemek

Not: Bu performans tahminleri ideal koşulları varsayar. Gerçek sonuçlar piyasa koşullarına göre değişir. Canlıya geçmeden önce mutlaka kapsamlı bir demo testi yapın.





8. SSS

S1. YZ analizi zorunlu mudur?

C. Şiddetle önerilir, ancak zorunlu değildir.

InpUseAI = false ayarlayarak YZ olmadan da çalıştırabilirsiniz. YZ olmadan işlemler yalnızca önem derecesi ve beklenen oynaklığa dayanır; dolayısıyla “piyasalar nasıl tepki verecek” öngörüsünü kaybedersiniz.



Perplexity Sonar‑Pro ile şunları yapabilirsiniz:

Son dakika piyasa duyarlılığını yakalama

Sürprizleri hesaba katma (jeopolitik, merkez bankası açıklamaları vb.)

Birden çok kaynağı tek bir karara dönüştürme

Bu, giriş hassasiyetini büyük ölçüde artırır. Maliyet endişeniz varsa YZ’yi yalnızca kritik olaylar (★4–5) için etkinleştirebilirsiniz.

S2. Hangi brokerlar önerilir?

C. ECN veya RAW hesaplar şiddetle önerilir. Daha sıkı spread’ler sıçrama işlemlerinin başarısını artırır.

S3. Geriye dönük test (backtest) yapabilir miyim?

C. EA gerçek zamanlı takvim ve YZ analizine dayandığından, geleneksel geriye dönük test desteklenmez. İleriye dönük test veya demo hesap kullanın.

S4. Aynı anda birden çok paritede çalışabilir mi?

C. Evet. EA’yı yalnızca bir grafiğe ekleyin; tüm ilgili pariteleri otomatik izleyip işlem açacaktır. Birden çok grafiğe eklemeye gerek yoktur.

S5. Saat dilimi görüntüleri yanlış

C. InpServerUtcOffsetOverride ile ayarlayın. Broker sunucusunun UTC ofsetini girin (ör. GMT+2 için “2”).

S6. Sıçrama oldu ama işlem açılmadı

C. Lütfen şunları kontrol edin:

Güven derecesi InpMinStars eşiklerini karşılıyor

eşiklerini karşılıyor Beklenen oynaklık ≥ InpMinVolPips

Mevcut spread ≤ InpMaxSpreadPips

InpMaxConcurrent sınırı aşılmıyor

sınırı aşılmıyor InpMinConfidencePreRelease çok yüksek ayarlanmamış





9. Optimizasyon İpuçları

📊 Parite bazlı ayar

EURUSD / GBPUSD: standart ayarlarda iyi sonuçlar

standart ayarlarda iyi sonuçlar USDJPY: oynaklık daha düşük; InpMinVolPips = 15 düşünebilirsiniz

oynaklık daha düşük; düşünebilirsiniz XAUUSD (Altın): yüksek oynaklık; InpInitSLPips değerini 200–300’e genişletmeyi düşünün

⏰ İşlem seansına göre

Avrupa (yaklaşık 15:00–23:00 JST): likit; standart ayarlar iyi çalışır

likit; standart ayarlar iyi çalışır ABD (yaklaşık 21:30–06:00 JST): başlıca açıklamalar; daha agresif ayarlar önerilir

başlıca açıklamalar; daha agresif ayarlar önerilir Asya (yaklaşık 9:00–15:00 JST): likidite daha zayıf; InpMaxSpreadPips değerini sıkılaştırın

🎯 Yıldızlara (güven) göre strateji

★5: maksimum lot, daha uzun tutuş (~60 sn)

maksimum lot, daha uzun tutuş (~60 sn) ★4: standart lot, standart tutuş (30–45 sn)

standart lot, standart tutuş (30–45 sn) ★3: küçük lot, daha kısa tutuş (20–30 sn)





10. Sorun Giderme

❌ “WebRequest not allowed”

Çözüm:

MT5 menüsü → Tools → Options → Expert Advisors Aşağıdakileri “Allow WebRequest for listed URL” listesine ekleyin: https://script.google.com

https://api.perplexity.ai MT5’i yeniden başlatın

❌ “AI Analysis Failed”

Çözüm:

Perplexity API anahtarınızı doğrulayın

API kullanılabilirliğini/kotaları kontrol edin

İnternet bağlantınızı doğrulayın

YZ olmadan çalıştırmak için InpUseAI = false ayarlayabilirsiniz

❌ Ekonomik veriler alınamıyor

Çözüm:

WebRequest izinlerini tekrar kontrol edin

Güvenlik duvarı/VPN engellemediğinden emin olun

Experts sekmesi günlüklerini kontrol edin

❌ Pozisyonlar kapanmıyor

Çözüm:

InpMaxHoldHours değerini doğrulayın

değerini doğrulayın InpForceCloseSec değerini kontrol edin

değerini kontrol edin Broker tarafı işlem kısıtlamalarını doğrulayın





11. Sorun giderme için logları nasıl toplayabilirsiniz

Bir sorun oluştuğunda (veya EA’yı geliştirmeye yardımcı olmak için) logları paylaşmak hızlı teşhis sağlar.

Temel log alma

MT5 grafiğinin altındaki Araç Kutusu’nda “Experts” sekmesini açın Sekmenin içinde herhangi bir yere sağ tıklayın Menüden “Open” seçin

Açılan klasörden, en güncel ve bir önceki güne ait .log dosyalarını seçin Bu iki log dosyasını MQL5 mesajları üzerinden paylaşın





Daha derin analiz: CSV log

Temel loglar yeterli olmazsa daha ayrıntı için CSV günlüklemeyi etkinleştirebilirsiniz.

CSV günlüklemeyi etkinleştirme

EA girdilerinde InpEnableCSVLog = true yapın InpCSVLogFolder belirtin (varsayılan: ERS_Logs) EA’yı yeniden başlatın

CSV dosya konumu

MT5 menüsü → File → Open Data Folder MQL5 → Files → ERS_Logs (veya belirlediğiniz klasör) yoluna gidin En güncel CSV’yi açın (ERS_v437_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

CSV loglar neleri içerir

Zaman damgaları (işlemler/analizler ne zaman çalıştı)

Log seviyesi (INFO / WARN / ERROR)

Etiketler (ENTRY / EXIT / AI / DATA, vb.)

Ayrıntılı mesajlar

İşlem bilgileri (sembol, tür, lot, fiyat)

Olay bilgileri (açıklama zamanı, önem, güven)

YZ gerekçesi (Perplexity sonuçları)

Önemli: CSV günlükleme varsayılan olarak kapalıdır (false). Normal kullanımda kapalı tutun; ek yük ve disk kullanımını artırır. Yalnızca sorun giderirken geçici olarak etkinleştirin.





12. Destek

Kurulum veya sorunlarla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa MQL5 mesajları veya Market ürün yorumları üzerinden bize ulaşın.

Daha hızlı işlem için lütfen ekleyin:

Experts sekmesi ekran görüntüleri

Parametre ayarlarınız

CSV loglar (eğer InpEnableCSVLog = true ise)

ise) Broker adı ve hesap türü (ECN/STP/Standard, vb.)





13. Feragatname

Önemli: Bu EA yalnızca bilgi ve araç sağlar; yatırım tavsiyesi, yönlendirme veya finansal ürün önerisi değildir.

Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez.

Canlıya geçmeden önce her zaman kapsamlı bir demo testi yapın ve kendi risk ve takdirinizle hareket edin.

Ekonomik veri açıklamalarında likidite aniden değişebilir; kayma veya reddedilmeler yaşanabilir.

Geliştirici, bu EA’nın kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz.

Tüm yatırım kararları sizin sorumluluğunuzdadır.

Şirket, ürün ve hizmet adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.







Okuduğunuz için teşekkürler.

İşlemlerinizde başarılar dileriz!