Tick Speed Volume Burst
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Tick Speed & Volume Burst
Açıklama
Gerçek zamanlı olarak anormal likidite girişlerini iki tamamlayıcı metrikle tespit eden profesyonel bir indikatör:
-
Tick Speed (mavi): emir defterindeki olağandışı aktiviteyi gösteren tick akışının hızlanmasını ölçer.
-
Volume Burst (kırmızı): standart sapma analiziyle istatistiksel olarak anormal hacim patlamalarını tespit eder.
Araç, verileri ayarlanabilir bir dönem boyunca normalize eder ve etkinlik belirlenen sapma eşiğini aştığında uyarılar (ses / popup / e-posta / push) üretir.
Kullanım
-
Temel Parametreler:
-
SpikeThreshold : 2.0 = orta düzeyde algılama, 3.0 = yüksek seçicilik
-
AveragePeriod : varsayılan 20 bar
-
-
Yorumlama:
Her iki histogramda aynı anda görülen zirveler, kurumsal giriş/çıkışları veya makroekonomik olayları işaret eder.
-
Uyarılar:
Gerçek zamanlı anormallikleri almak için “ALERTES” bölümünde yapılandırın.
-
Zaman Dilimleri:
M1–M5 aralığında scalping, M15–H1 aralığında swing trading için etkilidir.
-
Kombinasyon:
Yanlış kırılmaları filtrelemek için yön göstergeleriyle birlikte kullanın.
Kullanım Alanları:
Breakout öncesi yoğun kurumsal aktivite bölgelerini belirleme, piyasa manipülasyonlarını (stop avı) tespit etme ve kilit seviyeleri doğrulama.