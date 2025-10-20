Tick Speed Volume Burst
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
Tick Speed & Volume Burst
Description
Indicateur professionnel détectant en temps réel les afflux anormaux de liquidité via deux métriques complémentaires :
- Tick Speed (bleu) : mesure l'accélération du flux de ticks, signalant une activité inhabituelle des carnets d'ordres
- Volume Burst (rouge) : identifie les pics de volume statistiquement anormaux par analyse des écarts-types
L'outil normalise les données sur une période paramétrable et déclenche des alertes (sonore/popup/email/push) lorsque l'activité dépasse le seuil de déviation configuré.
Utilisation
1. Paramètres clés : `SpikeThreshold` (2.0 = détection modérée, 3.0 = très sélectif), `AveragePeriod` (20 barres par défaut)
2. Interprétation : Les pics simultanés des deux histogrammes signalent des entrées/sorties institutionnelles ou événements macroéconomiques
3. Alertes : Configurer dans le groupe "ALERTES" pour être notifié en temps réel des anomalies
4. Timeframes : Efficace sur M1-M5 pour le scalping, M15-H1 pour le swing trading
5. Combinaison : Utiliser avec un indicateur directionnel pour filtrer les fausses cassures
Cas d'usage*: Identifier les zones de forte activité institutionnelle avant les breakouts, détecter les manipulations de marché (stop hunts), confirmer les niveaux clés.