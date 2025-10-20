Tick Speed Volume Burst
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Tick Speed & Volume Burst
Descrizione
Indicatore professionale che rileva in tempo reale afflussi anomali di liquidità attraverso due metriche complementari:
-
Tick Speed (blu): misura l’accelerazione del flusso dei tick, segnalando un’attività insolita nel book degli ordini.
-
Volume Burst (rosso): identifica picchi di volume statisticamente anomali tramite l’analisi della deviazione standard.
Lo strumento normalizza i dati su un periodo configurabile e genera avvisi (suono / popup / email / push) quando l’attività supera la soglia di deviazione impostata.
Utilizzo
-
Parametri chiave:
-
SpikeThreshold : 2.0 = rilevamento moderato, 3.0 = molto selettivo
-
AveragePeriod : predefinito 20 barre
-
-
Interpretazione:
Picchi simultanei in entrambi gli istogrammi indicano ingressi/uscite istituzionali o eventi macroeconomici.
-
Avvisi:
Configurare nella sezione “ALERTES” per ricevere notifiche in tempo reale sulle anomalie.
-
Timeframe:
Efficace su M1–M5 per scalping e su M15–H1 per swing trading.
-
Combinazione:
Utilizzare insieme a un indicatore direzionale per filtrare falsi breakout.
Casi d’uso:
Individuare aree di forte attività istituzionale prima dei breakout, rilevare manipolazioni di mercato (stop hunting) e confermare livelli chiave.