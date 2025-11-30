PHantom N1, veri odaklı bir yaklaşıma dayanır ve yıllar boyunca kapsamlı tarihsel piyasa verileriyle eğitilmiştir.

Geliştirme ortamı, gerçek fiyat hareketleri, volatilite dönemleri, yapısal piyasa değişiklikleri ve dış etkenleri içermektedir.

Yalnızca klasik teknik göstergeler değil, aynı zamanda çok modlu veri akışları – görsel grafik desenleri, mum formasyonları ve emir akışı verileri – de kullanılmıştır.

Amaç, yalnızca piyasa dinamiklerini tanıyan değil, aynı zamanda bunları önceden tahmin edebilen bir model geliştirmekti.

PHantom sürekli öğrenir ve yeni piyasa koşullarına uyum sağlar – sabit kodlanmış kurallara bağlı kalmadan.