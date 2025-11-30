PHantom N1
- Uzman Danışmanlar
- Sofya Tselishcheva
- Sürüm: 7.44
- Etkinleştirmeler: 10
PHantom N1 EA – Görsel Piyasa İşleme Özelliğine Sahip Akıllı Uzman Sistem
PHantom N1, veri odaklı bir yaklaşıma dayanır ve yıllar boyunca kapsamlı tarihsel piyasa verileriyle eğitilmiştir.
Geliştirme ortamı, gerçek fiyat hareketleri, volatilite dönemleri, yapısal piyasa değişiklikleri ve dış etkenleri içermektedir.
Yalnızca klasik teknik göstergeler değil, aynı zamanda çok modlu veri akışları – görsel grafik desenleri, mum formasyonları ve emir akışı verileri – de kullanılmıştır.
Amaç, yalnızca piyasa dinamiklerini tanıyan değil, aynı zamanda bunları önceden tahmin edebilen bir model geliştirmekti.
PHantom sürekli öğrenir ve yeni piyasa koşullarına uyum sağlar – sabit kodlanmış kurallara bağlı kalmadan.
1. Görsel Piyasa Durumu Tespiti
PHantom N1 EA’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, mevcut piyasa durumunun görsel anlık görüntülerini oluşturabilmesidir. Bu görsel yaklaşım, insanın grafik okuma davranışına dayanmaktadır:
EA, düzenli olarak yüksek kaliteli grafik ekran görüntüleri veya veri görselleri üretir ve bunları yapay zekâ destekli görüntü tanıma sistemi ile analiz eder.
Bu görsel yaklaşım, PHantom N1’in destek-direniş bölgeleri, formasyonlar ve ani kırılmalar gibi klasik grafik desenlerini tespit etmesini sağlar.
Bu analiz, deneyimli bir trader’ın gözle yaptığına benzer, ancak çok daha yüksek frekansta ve duygusal önyargı olmadan gerçekleştirilir.
2. GPT-5.1 ile Çift Katmanlı Yapay Zekâ Doğrulaması
Görsel olarak toplanan bilgiler, dil modeli GPT-5.1 aracılığıyla ikinci bir doğrulama sürecinden geçer. Bu süreç, anlamsal ve bağlamsal kontrol için kullanılır.
İkinci yapay zekâ katmanı, görsel olarak tespit edilen desenlerin mantıklılığını denetler, geçmiş korelasyonlara göre piyasa hissiyatını değerlendirir ve sinyalleri işlem yapılabilir ya da yapılamaz olarak sınıflandırır.
Bu çift aşamalı doğrulama – görsel tanıma ile mantıksal analiz kombinasyonu – yanlış kararların olasılığını önemli ölçüde azaltır.
PHantom N1, zayıf sinyalleri sistematik olarak eler ve yalnızca nitelikli olarak onaylanmış kurulumlara tepki verir.
3. Özel Yapay Zekâ Karar Mantığı – PHantom Core
Başarılı bir doğrulamadan sonra sinyal bilgisi, özel olarak geliştirilmiş PHantom Core modülüne aktarılır – bu, şirket içinde eğitilmiş bir modeldir
ve önceden tanımlanmış risk profilleri ile piyasa parametrelerine dayalı kararlar verir.
PHantom Core modeli, sinyal gücünü, zamanlama yoğunluğunu, piyasa bağlamını ve olası korelasyonları analiz ederek nihai işlem kararını oluşturur.
Karar alma süreci kural bazlıdır ancak öğrenme yeteneğine sahiptir – bu da EA’nin dengesizleşmeden stratejisini adapte edebileceği anlamına gelir.
4. Teknik Uygulama ve Güvenlik
- Optimize edilmiş kod yapısı sayesinde hızlı emir gerçekleştirme
- Aktif pozisyonların anomali ya da dış risk açısından sürekli izlenmesi
- Lot büyüklüğü, stop-loss, take-profit ve maksimum drawdown kontrolünü akıllıca yöneten özel risk yönetim sistemi
- Şiddetli piyasa koşullarında acil durum kapatma sistemi
PHantom N1 bağımsız çalışır ancak kontrollüdür. Sermaye koruması en yüksek önceliktedir,
bu nedenle piyasa net sinyaller sunmadığında agresif davranışlar otomatik olarak bastırılır.
5. Öne Çıkan Özellikler
- Gerçek zamanlı görsel analiz yeteneği – deneyimli bir trader gibi
- Çift katmanlı yapay zekâ doğrulaması: görsel veri ve dil modeli
- Özelleştirilmiş yapay zekâ modeline dayalı adaptif karar mantığı
- Duygusal piyasa davranışından tamamen bağımsız
- Birden fazla piyasaya ölçeklenebilir, farklı zaman dilimlerinde (M30 / H1) esnek
- Tüm işlem tarzlarına uygun: gün içi, scalping vb.
Gereksinimler & Öneriler
|1
|Broker
|Herhangi biri (düşük spreadli tercih edilir)
|2
|Minimum Yatırım
|100$
|3
|Kaldıraç
|Minimum 1:30
|4
|Zaman Dilimi
|M30 / H1
|5
|VPS
|Lütfen 7/24 çalışan VPS kullanın
PHantom N1, sıradan bir uzman danışman (EA) değildir. Bu sistem, piyasayı deneyimli bir insan gibi analiz eden tam anlamıyla yapay zekâ tabanlı bir işlem aracıdır – ancak çok daha hızlı, verimli ve duygusuz çalışır. Görsel veri işleme, anlamsal sinyal doğrulama ve özel karar mantığının birleşimi, PHantom’u yeni bir teknolojik seviyeye taşır.
Yapay zekâya güvenen ancak sistemleri üzerinde tam kontrol ve şeffaflık isteyen tüm traderlar için idealdir.