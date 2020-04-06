PHantom N1
- エキスパート
- Sofya Tselishcheva
- バージョン: 7.44
- アクティベーション: 10
PHantom N1 EA – 視覚的市場処理を備えたインテリジェントなエキスパートシステム
PHantom N1はデータ駆動型アプローチに基づいており、数年にわたり膨大な過去の市場データを使ってトレーニングされています。
開発環境には、実際の価格変動、ボラティリティフェーズ、構造的な市場変化、外的要因が含まれていました。
使用されたのは従来のテクニカル指標だけでなく、視覚的なチャートパターン、ローソク足形成、オーダーフローなどのマルチモーダルデータも活用されました。
目標は、市場のダイナミクスを認識するだけでなく、予測する能力を持つモデルを開発することでした。
PHantomは継続的に学習を行い、新しい市場環境に適応します。固定的な条件に依存することはありません。
1. 視覚的市場状況の把握
PHantom N1 EAの特筆すべき機能は、市場の現状を視覚的にスナップショットとして取得する能力です。この視覚的アプローチは、人間のチャート分析行動を模倣しています。
EAは定期的に高品質なチャートのスクリーンショットやデータイメージを生成し、それらをAIベースの画像認識システムで分析します。
この視覚的手法により、PHantom N1はサポート・レジスタンスゾーン、チャートパターン、急激なブレイクアウトなどの古典的なパターンを認識できます。
これは経験豊富なトレーダーが視覚的に判断するのと同様ですが、より高頻度かつ感情の偏りがありません。
2. GPT-5.1による二重AI検証
視覚的に収集された情報は、言語モデルGPT-5.1を通じて2段階目の検証プロセスにかけられます。これは意味的・文脈的な確認に用いられます。
第2のAIレイヤーは、視覚的に認識されたパターンの妥当性を確認し、過去の相関を基に市場センチメントを評価し、シグナルが取引可能かどうかを分類します。
この視覚認識と論理的分析を組み合わせた2段階の検証により、誤判断の可能性が大幅に減少します。
PHantom N1は弱いシグナルを一貫して排除し、質の高いセットアップにのみ反応します。
3. 独自AI意思決定ロジック – PHantom Core
検証が成功した後、シグナル情報は特別に開発されたPHantom Coreモジュールに引き渡されます。
これは社内でトレーニングされたモデルで、設定されたリスクプロファイルや市場パラメーターに基づいて意思決定を行います。
PHantom Coreモデルは、シグナルの強度、時間的集中、市場文脈、相関性を分析し、最終的な取引決定を下します。
意思決定はルールベースですが、学習能力があり、EAは不安定になることなく手法を適応させることができます。
4. 技術的実行とセキュリティ
- 最適化されたコード構造による迅速な注文実行
- アクティブなポジションを常時監視し、異常や外部リスクを検出
- ロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィット、最大ドローダウン管理をインテリジェントに制御する独自のリスク管理システムを統合
- 極端な市場条件下では緊急停止機能を発動
PHantom N1は自律的に動作しますが、制御された運用を行います。資本保全が最優先であり、
市場が明確なシグナルを提供しない場合、攻撃的な行動は自動的に抑制されます。
5. 主な特徴のまとめ
- リアルタイムの視覚分析能力 – 経験豊富なトレーダーのように
- 画像データと論理的言語モデルによる二重のAI検証
- カスタムAIモデルに基づく適応的な意思決定ロジック
- 市場の感情的な影響から完全に独立
- 複数市場へのスケーラビリティ、M30 / H1など多様な時間軸に対応
- すべてのトレードスタイルに対応：デイトレード、スキャルピングなど
要件＆推奨事項
|1
|ブローカー
|任意（低スプレッド）
|2
|最低入金額
|100ドル
|3
|レバレッジ
|最低 1:30
|4
|タイムフレーム
|M30 / H1
|5
|VPS
|VPSを24時間365日ご利用ください
PHantom N1は一般的なエキスパートアドバイザーではなく、完全にAIベースの取引ツールであり、熟練トレーダーのように市場を分析します。
しかしそれ以上に、より効率的かつ迅速、そして感情に左右されません。視覚データ処理、セマンティックなシグナル検証、個別の意思決定ロジックの組み合わせにより、PHantomは新たな技術レベルに到達しています。
AIを活用しつつも、自身のシステムを完全にコントロール・可視化したいすべてのトレーダーに最適です。