- Version: 7.44
PHantom N1 EA – Système expert intelligent avec traitement visuel du marché
PHantom N1 repose sur une approche axée sur les données et a été entraîné pendant plusieurs années à l’aide de vastes données historiques de marché.
L’environnement de développement comprenait des mouvements de prix réels, des phases de volatilité, des changements structurels du marché et des influences externes.
Ce système n’utilise pas uniquement des indicateurs techniques classiques, mais aussi des flux de données multimodaux – incluant des motifs graphiques visuels, des figures de chandeliers et des données de flux d’ordres.
L’objectif était de développer un modèle capable non seulement de reconnaître la dynamique du marché, mais aussi de l’anticiper.
PHantom apprend en continu et s’adapte aux nouvelles conditions de marché – sans dépendre de règles codées de manière rigide.
1. Capture visuelle de la situation du marché
Une caractéristique distinctive du PHantom N1 EA est sa capacité à capturer des instantanés visuels de la situation actuelle du marché. Cette approche visuelle est inspirée du comportement humain face aux graphiques :
L’EA génère régulièrement des captures d’écran ou des représentations graphiques de haute qualité et les analyse à l’aide d’un système de reconnaissance d’image alimenté par IA.
Grâce à cette approche, PHantom N1 peut reconnaître des motifs classiques tels que les zones de support et de résistance, les figures graphiques ou les cassures soudaines,
à la manière d’un trader expérimenté – mais avec une fréquence bien plus élevée et sans biais émotionnel.
2. Double validation IA avec GPT-5.1
Les informations visuelles recueillies sont soumises à une seconde validation via le modèle de langage GPT-5.1, utilisé pour l’analyse sémantique et contextuelle.
Cette seconde couche d’intelligence artificielle vérifie la plausibilité des motifs détectés visuellement, évalue le sentiment du marché selon les corrélations historiques et classe les signaux comme exploitables ou non.
Grâce à cette double validation – reconnaissance visuelle couplée à une analyse logique – la probabilité d’erreurs de décision est considérablement réduite.
PHantom N1 élimine systématiquement les signaux faibles et ne réagit qu’aux configurations confirmées et fiables.
3. Logique décisionnelle IA propre – PHantom Core
Une fois la validation réussie, les informations de signal sont transmises au module PHantom Core, spécialement conçu – un modèle interne entraîné
pour prendre des décisions selon des profils de risque prédéfinis et des paramètres de marché.
Le modèle PHantom Core analyse la force du signal, la fréquence temporelle, le contexte de marché et les corrélations possibles avant de prendre une décision de trading finale.
Le processus de décision est basé sur des règles, mais il est capable d’apprentissage – ce qui permet à l’EA d’ajuster son comportement sans devenir instable.
4. Exécution technique et sécurité
- Exécution rapide des ordres grâce à une structure de code optimisée
- Surveillance continue des positions ouvertes pour détecter anomalies ou risques externes
- Intégration d’un système de gestion des risques interne gérant intelligemment la taille des lots, stop-loss, take-profit et drawdown maximal
- Arrêts d’urgence en cas de conditions de marché extrêmes
PHantom N1 agit de manière autonome mais contrôlée. Sa priorité est la préservation du capital,
ce qui signifie que tout comportement agressif est automatiquement inhibé lorsque le marché n’offre plus de signaux clairs.
5. Points forts en résumé
- Analyse visuelle en temps réel – comme un trader expérimenté
- Double vérification IA : image et modèle linguistique logique
- Logique décisionnelle adaptative basée sur un modèle IA personnalisé
- Indépendance maximale vis-à-vis des réactions émotionnelles du marché
- Scalable sur plusieurs marchés, flexible sur les timeframes M30 / H1
- Convient à tous les styles de trading : intraday, scalping, etc.
Exigences & Recommandations
|1
|Broker
|N’importe lequel (avec faible spread)
|2
|Dépôt minimum
|100$
|3
|Effet de levier
|Minimum 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Veuillez utiliser un VPS 24h/24 7j/7
PHantom N1 n’est pas un Expert Advisor ordinaire, mais un outil de trading basé entièrement sur l’intelligence artificielle, capable d’analyser le marché comme un humain expérimenté – mais de manière plus rapide, efficace et sans émotions. L’alliance du traitement visuel des données, de la vérification sémantique des signaux et de la logique décisionnelle personnalisée place PHantom à un niveau technologique supérieur.
Idéal pour les traders qui misent sur l’IA tout en gardant un contrôle total et une transparence complète sur leurs systèmes.