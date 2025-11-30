PHantom N1 repose sur une approche axée sur les données et a été entraîné pendant plusieurs années à l’aide de vastes données historiques de marché.

L’environnement de développement comprenait des mouvements de prix réels, des phases de volatilité, des changements structurels du marché et des influences externes.

Ce système n’utilise pas uniquement des indicateurs techniques classiques, mais aussi des flux de données multimodaux – incluant des motifs graphiques visuels, des figures de chandeliers et des données de flux d’ordres.

L’objectif était de développer un modèle capable non seulement de reconnaître la dynamique du marché, mais aussi de l’anticiper.

PHantom apprend en continu et s’adapte aux nouvelles conditions de marché – sans dépendre de règles codées de manière rigide.