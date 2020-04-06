O PHantom N1 é baseado em uma abordagem orientada por dados e foi treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado.

O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, fases de volatilidade, mudanças estruturais no mercado e influências externas. Não foram utilizados apenas

indicadores técnicos clássicos, mas também fluxos de dados multimodais – incluindo padrões gráficos visuais, formações de velas e dados de fluxo de ordens.

O objetivo era desenvolver um modelo que não apenas reconhecesse dinâmicas de mercado, mas também fosse capaz de antecipá-las.

O PHantom aprende continuamente e adapta-se às novas condições do mercado – sem depender de regras rígidas codificadas.