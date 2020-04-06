PHantom N1

PHantom N1 EA – Sistema Especialista Inteligente com Processamento Visual de Mercado

O PHantom N1 é baseado em uma abordagem orientada por dados e foi treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado.
O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, fases de volatilidade, mudanças estruturais no mercado e influências externas. Não foram utilizados apenas
indicadores técnicos clássicos, mas também fluxos de dados multimodais – incluindo padrões gráficos visuais, formações de velas e dados de fluxo de ordens.

O objetivo era desenvolver um modelo que não apenas reconhecesse dinâmicas de mercado, mas também fosse capaz de antecipá-las.
O PHantom aprende continuamente e adapta-se às novas condições do mercado – sem depender de regras rígidas codificadas.

O preço aumentará continuamente conforme o número de licenças vendidas

1. Captura Visual da Situação do Mercado

Uma característica especial do PHantom N1 EA é sua capacidade de gerar capturas visuais da situação atual do mercado. Esta abordagem visual é baseada no comportamento humano ao observar gráficos:
O EA gera regularmente capturas de tela ou imagens de dados em alta qualidade e as analisa com a ajuda de um sistema de reconhecimento de imagem com suporte de IA.

Essa abordagem visual permite ao PHantom N1 reconhecer padrões clássicos de gráficos, como zonas de suporte e resistência, formações e rompimentos bruscos,
de forma semelhante a um trader experiente – mas com uma frequência muito maior e sem viés emocional.

2. Validação Dupla com IA e GPT-5.1

As informações visuais coletadas passam por um segundo processo de validação através do modelo de linguagem GPT-5.1, utilizado para verificação semântica e contextual.
Essa segunda camada de IA verifica a plausibilidade dos padrões visuais detectados, avalia o sentimento do mercado com base em correlações históricas e classifica os sinais como negociáveis ou não.

Com essa validação em duas etapas – reconhecimento visual combinado com análise lógica – a probabilidade de decisões erradas é significativamente reduzida.
O PHantom N1 elimina sistematicamente sinais fracos e reage apenas a setups confirmados com qualidade.

3. Lógica de Ação com IA Própria – PHantom Core

Após a validação bem-sucedida, as informações do sinal são passadas para o módulo PHantom Core – um modelo desenvolvido internamente,
que toma decisões com base em perfis de risco e parâmetros de mercado predefinidos.

O modelo PHantom Core analisa a força do sinal, a frequência temporal, o contexto de mercado e possíveis correlações antes de tomar a decisão final de negociação.
A tomada de decisão é baseada em regras, mas com capacidade de aprendizado – o que significa que o EA pode adaptar sua estratégia sem perder estabilidade.

4. Execução Técnica e Segurança

  • Execução rápida de ordens com código otimizado
  • Monitoramento constante de posições ativas para detectar anomalias ou riscos externos
  • Integração de um sistema de gerenciamento de risco próprio que gerencia inteligentemente tamanhos de lote, stop-loss, take-profit e controle de drawdown máximo
  • Desligamento de emergência em condições extremas de mercado

O PHantom N1 opera de forma autônoma, porém controlada. A prioridade clara é a preservação do capital,
portanto, comportamentos agressivos são automaticamente suprimidos quando o mercado deixa de oferecer sinais claros.

5. Destaques em Resumo

  • Capacidade de análise visual em tempo real – como um trader experiente
  • Verificação dupla com IA: dados visuais e modelo lógico de linguagem
  • Lógica de decisão adaptativa baseada em modelo de IA personalizado
  • Máxima independência do comportamento emocional do mercado
  • Escalável para múltiplos mercados, flexível em diferentes timeframes M30 / H1
  • Adequado para todos os estilos de negociação: intraday, scalping ...

Requisitos & Recomendações
1 Corretora Qualquer (com baixo spread)
2 Depósito Mínimo 100$
3 Alavancagem Mínimo 1:30
4 Timeframe M30 / H1
5 VPS Use VPS 24/7 por favor



PHantom N1 não é um Expert Advisor comum, mas sim uma ferramenta de trading totalmente baseada em inteligência artificial que analisa o mercado como um ser humano experiente – porém de maneira mais eficiente, rápida e sem emoções. A combinação de processamento visual de dados, verificação semântica de sinais e lógica de decisão personalizada eleva o PHantom a um novo nível tecnológico.
Ideal para todos os traders que confiam na IA, mas que também desejam manter total controle e transparência sobre seus sistemas.

Produtos recomendados
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experts
No mundo do trading, onde cada tick pode ser o início de uma nova história, é crucial ter um aliado confiável. O TrendVarianceSpectrum não é apenas um robô de trading; é o seu guia em mercados voláteis. Construído com anos de experiência e treinado com mais de 25 anos de dados, ele combina a elegância da matemática com o poder da tecnologia moderna. Vantagens principais do TrendVarianceSpectrum: Drawdown mínimo : O TrendVarianceSpectrum opera com um drawdown significativamente baixo, tornando-o
AlphaStrike MT5
Aitor Ilundain Real
Experts
Overview AlphaStrike MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to identify trading signals across six simultaneous timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4). It features timeframe prioritization, integrated risk management, and dynamic PSAR trailing. ️ How It Works Active Multi‑Timeframe Monitors each new candle on M1–H4. Computes fast/slow EMA, Stochastic, ATR and ADX in real time. Entry Signals BUY : EMA crossover up + Stochastic oversold + ADX above threshold. SELL : EMA crossover
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
Está buscando maximizar seus lucros e minimizar riscos? SENTINEL Heikin-Ashi combina os sinais Heikin-Ashi com a robustez da gestão de risco do módulo SENTINEL, otimizado para oferecer ferramentas avançadas e fáceis de usar. Pontos de partida (testado com dados históricos em 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptável a vários ativos e prazos Identifique oportunidades precisas : Capture operações lucrativas graças à combinação de sinais Heikin-Ashi, RSI e o novo filtro de cruzamento
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Experts
O LittleCrazy EA é um sistema de negociação totalmente automatizado com um perfil de risco extremamente agressivo. Ele opera no limite do risco possível usando uma estratégia de reversão à média em três pares correlacionados: AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD . Este Expert Advisor foi desenvolvido para quem busca oportunidades de alto retorno e entende os riscos envolvidos em sistemas agressivos. É especialmente indicado para depósitos pequenos e contas em que o usuário esteja preparado para rebaixament
FractalScalper
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is characterized by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss . Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimiz
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
The BoomAndCrashEA , based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
3.88 (17)
Experts
AI ZeroPoint Dynamics EA Arquitetura Cognitiva de Sinais | Motor de Precisão Multiativos “Não é um EA. Não é uma estratégia. É um sistema vivo de inferência, adaptação e execução.” NASCIDO DO PONTO ZERO AI ZeroPoint Dynamics EA não foi simplesmente criado — ele foi calibrado . Não foi apenas codificado, mas arquitetado para funcionar como um organismo cognitivo em tempo real , capaz de responder ao mercado com um nível de raciocínio comparável ao humano — mas que o supera em escala, consistênci
Fire Venom
Natoya N Barnes
Experts
Fire Venom – The Ultimate Spike-Catching Weapon for Boom & Crash Traders   Fire Venom is a next-generation automated trading system engineered specifically for the Deriv Boom & Crash Indices, where precision, speed, and timing determine profit. This expert advisor is built to detect the exact micro-conditions that form before a spike, entering the market with split-second accuracy—no hesitation, no missed opportunities. Whether you trade a small account or a funded account, Fire Venom is opt
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
Experts
AdaptiveQ Trader: Самообучающийся ИИ — забудьте о ручной настройке! Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас. Что Это? AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а   живой, самообучающийся агент , основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего у
Cypher X
Youssef Souih Hejjaji
Experts
CYPHER X: This bot is designed to trade the USDJPY pair on the 1-hour timeframe . It uses a combination of technical indicators to automatically execute entries and exits , always placing a stop loss and take profit . It also includes customizable features such as an automatic break-even when reaching a 1:1 risk-reward ratio, along with other adjustable options based on your preferences. The bot has shown consistent profitability from 2013 to the present , even under varying market conditions, w
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Experts
Apresentamos o Advanced Portfolio EA: Um Especialista em Trading de XAUUSD M1 O Advanced Portfolio EA é um sistema de negociação automatizado, concebido por especialistas, adaptado para operações de alta frequência no par XAUUSD (Ouro/USD) utilizando o período M1. Testado num período extenso de 1 de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2025 — abrangendo condições de mercado voláteis, incluindo alterações económicas globais, eventos geopolíticos e pressões inflacionistas —, este EA demonstra um
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Experts
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Next Level Advisor
Elena Lysenkova
Experts
Next Level — Consultor Especialista (EA) inteligente de nova geração live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2313342 Vantagens-chave Histórico verificado em sinal ao vivo: desempenho real após a publicação do sinal (não antes) por 11 meses. A conta continua ativa. Hedge de três níveis: três camadas independentes de proteção da posição e mitigação de risco, com adaptação de parâmetros quando a volatilidade aumenta. Arquitetura multimoeda: diversificação do risco ao operar simultaneamente
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — A Nova Era do Scalping de Tendência Chegou. Se você opera XAUUSD , índices ou pares de alta velocidade… este EA foi feito para você. O BoBot Scalper utiliza um motor refinado MACD/LWMA para detectar verdadeiras entradas de continuação de tendência antes da maioria . Ele reage rápido, gerencia o risco com precisão e protege o lucro usando um sistema de trailing em moeda baseado em etapas — um dos métodos mais inteligentes que você encontrará em um EA de scalping. Ele NÃO usa marti
Market Pulse AI
Yury Orlov
5 (8)
Experts
Assessor Inteligente para Quem Está Cansado do Caos. Após mais de 25 anos nos mercados financeiros, criei um assessor que negocia como um verdadeiro profissional — sem emoções, sem pressa, sem enganos. Live signal  | Subscribe Channel Instrumentos NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD Tipo de Conta ECN / Raw / spreads baixos / hedge Timeframe qualquer Alavancagem 1:50 ou superior Depósito a partir de $300 Complexidade de Configuração 1 de 10 Não uso armadilhas de marketing nem truq
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Experts
[ SET FILES ] The Naked Gold Trend Hunter is a professional-grade, trend-following EA that combines day trading precision with scalping agility . It seeks consistent, high-probability entries aligned with institutional money flow in Gold (XAUUSD) and other major markets. Built on multi-timeframe confirmation and precision trend analysis , the Trend Hunter eliminates guesswork by ensuring every trade moves WITH the dominant market direction — capturing intraday swings and quick scalping opportun
Night Scalper MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
Night Scalper é um sistema de scalping para trabalhar em um mercado calmo à noite. Não usa martingale ou grade. Adequado para todos os corretores, incluindo corretores dos EUA com regras FIFO. Todos os pedidos são acompanhados por um stop loss virtual e take profit em pips, os valores podem ser fixos ou dinâmicos. Ele também tem um trailing stop virtual e ponto de equilíbrio. O gráfico exibe informações sobre a velocidade de execução do pedido e o deslizamento. Link da versão MT4 O consulto
Code Scalper
Ivan Simonika
Experts
This bot can classify ticks into classes from 0 to 64, after which after analyzing the tick micro-signals it determines which way to open a position. You can work with an expert only on real ticks how to optimize and test! When working, an expert uses position accounting in any mode, both netting (there can be only one position for one symbol) and with independent position accounting or hedging (there can be many positions for one symbol). Configurable bot parameters TypeFilling - Type of exe
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experts
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
GoldenHour
Zaha Feiz
3.65 (17)
Experts
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- Visão geral: Um sistema de scalping de precisão para XAUUSD (ouro) que se concentra em operações de posição única de alta probabilidade. O EA executa 2-3 operações cuidadosamente selecionadas por dia durante as condições ideais de mercado, evitando estratégias arriscadas de múltiplas posições ou martingale. * Se o EA não estiver apresentando bons resultados no backtest, fique à vontade para me enviar uma mensagem. Terei prazer em ajudar
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING   EA   É um       Sistema acessível totalmente automático   com todos os parâmetros de otimização abertos e um   mecanismo de recuperação. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUIA DOW King Sinais Reembolso do Corretor de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada posição sempre tem um       SL e TP fix
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Experts
Boom and Crash indices from Deriv are synthetic indices designed to mirror the dynamics of rising and falling real-world financial markets. They specifically simulate the behavior of a market that's either booming or crashing. For traders looking to capitalize on these indices, one of the most effective strategies involves focusing on higher time frames. This is because Boom spikes and Crash drops tend to easily break through support and resistance levels on lower time frames. By placing your e
Spider Venom
Yves Nkundineza
Experts
Bem-vindo ao auge da excelência em negociação automatizada! Quando você adquire nosso consultor especialista (Veneno de Aranha ️), você não está apenas comprando um produto, mas está obtendo acesso a uma equipe de suporte dedicada comprometida com o seu sucesso. Nosso suporte disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, garante que você nunca esteja sozinho em sua jornada de negociação. Seja para tirar dúvidas, resolver problemas ou buscar otimização para o seu corretor específico, nossa eq
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
EA Eagle Trade Pro MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of custom indicators; trading is carried out on 4 time frames. The expert uses the adaptive system for determining market entries for trading, which determines the most appropriate moment for opening an order. The adviser trades according to numerous patterns on currency pairs. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Stop loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Use multicurrency testing for 11 currency
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experts
EA Gold Stuff mt5 é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff mt5, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! O Expert Advisor requer um tipo de
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
O EURUSD Algo Trading é um EA simples, mas altamente eficaz na plataforma MT5. O EA foi especificamente projetado para o par de moedas mais estável do mundo, o EURUSD. O EA utiliza uma estratégia de day trade, em que 90% das operações são fechadas em poucas horas. Ele se concentra em identificar níveis-chave no intervalo de tempo H1 para encontrar pontos de entrada e definir níveis de Stop Loss (SL) apropriados e pré-definidos. O EA possui uma função de trailing stop, ajudando os traders a gara
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Experts
Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD) PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Sinal ao vivo USER GUIDE Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação. O que você NÃO encontrará neste EA: Trades longos flutuantes Sistema de grade (grid) Martingale Estratégias superajustadas (overfitted) B
Mais do autor
PROTO Fx
Sofya Tselishcheva
Experts
PROTO Fx EA – Sistema Especialista de IA Avançado com Inteligência de Mercado em Múltiplas Camadas PROTO Fx é construído sobre a base do PHantom N1, mas leva o conceito um passo além. Ele se baseia em uma abordagem refinada e orientada por dados, tendo sido treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado, bem como com o comportamento do mercado em tempo real. O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, ciclos de volatilidade, mudanças estruturais
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário