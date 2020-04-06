PHantom N1
Versão: 7.44
- Ativações: 10
PHantom N1 EA – Sistema Especialista Inteligente com Processamento Visual de Mercado
O PHantom N1 é baseado em uma abordagem orientada por dados e foi treinado ao longo de vários anos com extensos dados históricos de mercado.
O ambiente de desenvolvimento incluiu movimentos reais de preços, fases de volatilidade, mudanças estruturais no mercado e influências externas. Não foram utilizados apenas
indicadores técnicos clássicos, mas também fluxos de dados multimodais – incluindo padrões gráficos visuais, formações de velas e dados de fluxo de ordens.
O objetivo era desenvolver um modelo que não apenas reconhecesse dinâmicas de mercado, mas também fosse capaz de antecipá-las.
O PHantom aprende continuamente e adapta-se às novas condições do mercado – sem depender de regras rígidas codificadas.
1. Captura Visual da Situação do Mercado
Uma característica especial do PHantom N1 EA é sua capacidade de gerar capturas visuais da situação atual do mercado. Esta abordagem visual é baseada no comportamento humano ao observar gráficos:
O EA gera regularmente capturas de tela ou imagens de dados em alta qualidade e as analisa com a ajuda de um sistema de reconhecimento de imagem com suporte de IA.
Essa abordagem visual permite ao PHantom N1 reconhecer padrões clássicos de gráficos, como zonas de suporte e resistência, formações e rompimentos bruscos,
de forma semelhante a um trader experiente – mas com uma frequência muito maior e sem viés emocional.
2. Validação Dupla com IA e GPT-5.1
As informações visuais coletadas passam por um segundo processo de validação através do modelo de linguagem GPT-5.1, utilizado para verificação semântica e contextual.
Essa segunda camada de IA verifica a plausibilidade dos padrões visuais detectados, avalia o sentimento do mercado com base em correlações históricas e classifica os sinais como negociáveis ou não.
Com essa validação em duas etapas – reconhecimento visual combinado com análise lógica – a probabilidade de decisões erradas é significativamente reduzida.
O PHantom N1 elimina sistematicamente sinais fracos e reage apenas a setups confirmados com qualidade.
3. Lógica de Ação com IA Própria – PHantom Core
Após a validação bem-sucedida, as informações do sinal são passadas para o módulo PHantom Core – um modelo desenvolvido internamente,
que toma decisões com base em perfis de risco e parâmetros de mercado predefinidos.
O modelo PHantom Core analisa a força do sinal, a frequência temporal, o contexto de mercado e possíveis correlações antes de tomar a decisão final de negociação.
A tomada de decisão é baseada em regras, mas com capacidade de aprendizado – o que significa que o EA pode adaptar sua estratégia sem perder estabilidade.
4. Execução Técnica e Segurança
- Execução rápida de ordens com código otimizado
- Monitoramento constante de posições ativas para detectar anomalias ou riscos externos
- Integração de um sistema de gerenciamento de risco próprio que gerencia inteligentemente tamanhos de lote, stop-loss, take-profit e controle de drawdown máximo
- Desligamento de emergência em condições extremas de mercado
O PHantom N1 opera de forma autônoma, porém controlada. A prioridade clara é a preservação do capital,
portanto, comportamentos agressivos são automaticamente suprimidos quando o mercado deixa de oferecer sinais claros.
5. Destaques em Resumo
- Capacidade de análise visual em tempo real – como um trader experiente
- Verificação dupla com IA: dados visuais e modelo lógico de linguagem
- Lógica de decisão adaptativa baseada em modelo de IA personalizado
- Máxima independência do comportamento emocional do mercado
- Escalável para múltiplos mercados, flexível em diferentes timeframes M30 / H1
- Adequado para todos os estilos de negociação: intraday, scalping ...
Requisitos & Recomendações
|1
|Corretora
|Qualquer (com baixo spread)
|2
|Depósito Mínimo
|100$
|3
|Alavancagem
|Mínimo 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Use VPS 24/7 por favor
PHantom N1 não é um Expert Advisor comum, mas sim uma ferramenta de trading totalmente baseada em inteligência artificial que analisa o mercado como um ser humano experiente – porém de maneira mais eficiente, rápida e sem emoções. A combinação de processamento visual de dados, verificação semântica de sinais e lógica de decisão personalizada eleva o PHantom a um novo nível tecnológico.
Ideal para todos os traders que confiam na IA, mas que também desejam manter total controle e transparência sobre seus sistemas.