PHantom N1 EA – Sistema esperto intelligente con elaborazione visiva del mercato

PHantom N1 si basa su un approccio guidato dai dati ed è stato addestrato per diversi anni utilizzando un'ampia quantità di dati storici di mercato.

L’ambiente di sviluppo ha incluso movimenti reali dei prezzi, fasi di volatilità, cambiamenti strutturali del mercato e influenze esterne.

Non sono stati utilizzati solo indicatori tecnici classici, ma anche flussi di dati multimodali – tra cui pattern visivi dei grafici, formazioni di candele e dati dell’order flow. L’obiettivo era sviluppare un modello in grado non solo di riconoscere la dinamica del mercato, ma anche di anticiparla.

PHantom apprende continuamente e si adatta alle nuove condizioni di mercato – senza dipendere da regole rigide codificate.

Il prezzo aumenterà costantemente in base al numero di licenze vendute

1. Rilevamento visivo della situazione di mercato Una caratteristica distintiva di PHantom N1 EA è la capacità di generare istantanee visive della situazione di mercato attuale. Questo approccio visivo si ispira al comportamento umano nell’analisi dei grafici:

L’EA genera regolarmente screenshot o immagini di dati dei grafici in alta qualità e li analizza utilizzando un sistema di riconoscimento visivo basato su IA. Questo approccio consente a PHantom N1 di riconoscere pattern grafici classici come zone di supporto e resistenza, formazioni e breakout improvvisi,

proprio come farebbe un trader esperto – ma con una frequenza molto più elevata e senza distorsioni emotive.



2. Doppia validazione IA con GPT-5.1 Le informazioni raccolte visivamente passano attraverso un secondo processo di validazione tramite il modello linguistico GPT-5.1, utilizzato per la verifica semantica e contestuale.

Questo secondo livello di intelligenza artificiale verifica la plausibilità dei pattern riconosciuti visivamente, valuta il sentiment di mercato in base a correlazioni storiche e classifica i segnali come negoziabili o meno. Questa doppia verifica – rilevamento visivo combinato con analisi logica – riduce significativamente il rischio di errori decisionali.

PHantom N1 elimina sistematicamente i segnali deboli e risponde solo a configurazioni confermate con alta qualità.



3. Logica decisionale IA proprietaria – PHantom Core Dopo la validazione, le informazioni sul segnale vengono trasferite al modulo PHantom Core – un modello sviluppato internamente,

che prende decisioni basate su profili di rischio predefiniti e parametri di mercato. Il modello PHantom Core analizza l’intensità del segnale, la frequenza temporale, il contesto di mercato e le possibili correlazioni prima di prendere una decisione finale di trading.

Il processo decisionale è basato su regole, ma è anche in grado di apprendere – il che significa che l’EA può adattare la propria strategia senza diventare instabile.



4. Esecuzione tecnica e sicurezza Esecuzione rapida degli ordini grazie a un codice ottimizzato

Monitoraggio continuo delle posizioni attive per rilevare anomalie o rischi esterni

Integrazione di un sistema di gestione del rischio proprietario che gestisce in modo intelligente le dimensioni dei lotti, stop loss, take profit e drawdown massimo

Spegnimento di emergenza in caso di condizioni di mercato estreme PHantom N1 opera in modo autonomo ma controllato. La priorità assoluta è la protezione del capitale,

quindi il comportamento aggressivo viene automaticamente inibito quando il mercato non offre più segnali chiari.



5. Caratteristiche principali in sintesi Capacità di analisi visiva in tempo reale – come un trader esperto

Doppia verifica IA: dati visivi e modello linguistico logico

Logica decisionale adattiva basata su un modello IA personalizzato

Massima indipendenza dal comportamento emotivo del mercato

Scalabilità su più mercati, flessibilità su timeframe M30 / H1

Adatto a tutti gli stili di trading: intraday, scalping ...

1 Broker Qualsiasi (con spread basso)

2 Deposito minimo 100$ 3 Leva Minimo 1:30 4 Timeframe M30 / H1 5 VPS Si consiglia l’utilizzo di VPS 24/7









PHantom N1 non è un Expert Advisor comune, ma uno strumento di trading completamente basato sull’intelligenza artificiale che analizza il mercato come un trader esperto – ma in modo più efficiente, rapido e privo di emozioni. L’unione di elaborazione visiva dei dati, verifica semantica dei segnali e logica decisionale personalizzata porta PHantom a un livello tecnologico superiore.

Ideale per i trader che si affidano all’IA ma desiderano mantenere il pieno controllo e trasparenza sui propri sistemi.





