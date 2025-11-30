PHantom N1
- Sofya Tselishcheva
- Versione: 7.44
PHantom N1 EA – Sistema esperto intelligente con elaborazione visiva del mercato
PHantom N1 si basa su un approccio guidato dai dati ed è stato addestrato per diversi anni utilizzando un'ampia quantità di dati storici di mercato.
L’ambiente di sviluppo ha incluso movimenti reali dei prezzi, fasi di volatilità, cambiamenti strutturali del mercato e influenze esterne.
Non sono stati utilizzati solo indicatori tecnici classici, ma anche flussi di dati multimodali – tra cui pattern visivi dei grafici, formazioni di candele e dati dell’order flow.
L’obiettivo era sviluppare un modello in grado non solo di riconoscere la dinamica del mercato, ma anche di anticiparla.
PHantom apprende continuamente e si adatta alle nuove condizioni di mercato – senza dipendere da regole rigide codificate.
1. Rilevamento visivo della situazione di mercato
Una caratteristica distintiva di PHantom N1 EA è la capacità di generare istantanee visive della situazione di mercato attuale. Questo approccio visivo si ispira al comportamento umano nell’analisi dei grafici:
L’EA genera regolarmente screenshot o immagini di dati dei grafici in alta qualità e li analizza utilizzando un sistema di riconoscimento visivo basato su IA.
Questo approccio consente a PHantom N1 di riconoscere pattern grafici classici come zone di supporto e resistenza, formazioni e breakout improvvisi,
proprio come farebbe un trader esperto – ma con una frequenza molto più elevata e senza distorsioni emotive.
2. Doppia validazione IA con GPT-5.1
Le informazioni raccolte visivamente passano attraverso un secondo processo di validazione tramite il modello linguistico GPT-5.1, utilizzato per la verifica semantica e contestuale.
Questo secondo livello di intelligenza artificiale verifica la plausibilità dei pattern riconosciuti visivamente, valuta il sentiment di mercato in base a correlazioni storiche e classifica i segnali come negoziabili o meno.
Questa doppia verifica – rilevamento visivo combinato con analisi logica – riduce significativamente il rischio di errori decisionali.
PHantom N1 elimina sistematicamente i segnali deboli e risponde solo a configurazioni confermate con alta qualità.
3. Logica decisionale IA proprietaria – PHantom Core
Dopo la validazione, le informazioni sul segnale vengono trasferite al modulo PHantom Core – un modello sviluppato internamente,
che prende decisioni basate su profili di rischio predefiniti e parametri di mercato.
Il modello PHantom Core analizza l’intensità del segnale, la frequenza temporale, il contesto di mercato e le possibili correlazioni prima di prendere una decisione finale di trading.
Il processo decisionale è basato su regole, ma è anche in grado di apprendere – il che significa che l’EA può adattare la propria strategia senza diventare instabile.
4. Esecuzione tecnica e sicurezza
- Esecuzione rapida degli ordini grazie a un codice ottimizzato
- Monitoraggio continuo delle posizioni attive per rilevare anomalie o rischi esterni
- Integrazione di un sistema di gestione del rischio proprietario che gestisce in modo intelligente le dimensioni dei lotti, stop loss, take profit e drawdown massimo
- Spegnimento di emergenza in caso di condizioni di mercato estreme
PHantom N1 opera in modo autonomo ma controllato. La priorità assoluta è la protezione del capitale,
quindi il comportamento aggressivo viene automaticamente inibito quando il mercato non offre più segnali chiari.
5. Caratteristiche principali in sintesi
- Capacità di analisi visiva in tempo reale – come un trader esperto
- Doppia verifica IA: dati visivi e modello linguistico logico
- Logica decisionale adattiva basata su un modello IA personalizzato
- Massima indipendenza dal comportamento emotivo del mercato
- Scalabilità su più mercati, flessibilità su timeframe M30 / H1
- Adatto a tutti gli stili di trading: intraday, scalping ...
Requisiti & Raccomandazioni
|1
|Broker
|Qualsiasi (con spread basso)
|2
|Deposito minimo
|100$
|3
|Leva
|Minimo 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Si consiglia l’utilizzo di VPS 24/7
PHantom N1 non è un Expert Advisor comune, ma uno strumento di trading completamente basato sull’intelligenza artificiale che analizza il mercato come un trader esperto – ma in modo più efficiente, rapido e privo di emozioni. L’unione di elaborazione visiva dei dati, verifica semantica dei segnali e logica decisionale personalizzata porta PHantom a un livello tecnologico superiore.
Ideale per i trader che si affidano all’IA ma desiderano mantenere il pieno controllo e trasparenza sui propri sistemi.