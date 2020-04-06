PHantom N1
- 专家
- Sofya Tselishcheva
- 版本: 7.44
- 激活: 10
PHantom N1 EA – 具备视觉化市场处理功能的智能专家系统
PHantom N1 基于数据驱动的方法开发，并在多年的历史市场数据基础上进行训练。
开发环境涵盖真实价格波动、波动性阶段、结构性市场变化及外部影响。不仅使用了
传统的技术指标，还结合了多模态数据流 —— 包括图表形态、K线组合以及订单流数据。
目标是开发出一种不仅能识别市场动态，还能预测市场走向的模型。
PHantom 持续学习并根据新的市场状况进行调整 —— 无需依赖于固定的硬编码规则。
1. 市场视觉识别能力
PHantom N1 EA 的一大特色是具备捕捉当前市场状况的视觉快照能力。此视觉处理方式模拟人类的图表分析行为：
EA 定期生成高质量的图表截图或图像数据，并通过 AI 图像识别系统进行分析。
这种视觉化方式使 PHantom N1 能识别出常见图形形态，如支撑/阻力区、价格形态以及突然的突破，
类似经验丰富的交易者所看到的，但频率更高且没有情绪干扰。
2. 基于 GPT-5.1 的双重 AI 验证
视觉收集的信息会经过第二层验证 —— 由语言模型 GPT-5.1 进行语义和上下文检查。
这第二层 AI 验证会判断视觉识别出的形态是否合理，并根据历史相关性分析市场情绪，将信号分类为可交易或不可交易。
通过这种视觉识别+逻辑分析的双重验证机制，显著降低了错误决策的可能性。
PHantom N1 会彻底剔除弱信号，仅对高质量确认的交易机会做出响应。
3. 自主 AI 决策逻辑 —— PHantom Core
验证通过后，信号信息将传输至专门开发的 PHantom Core 模块 —— 这是一个内部训练的模型，
根据预设的风险配置和市场参数做出决策。
PHantom Core 模型会分析信号强度、时间密集度、市场背景及潜在相关性，之后再做出最终的交易决策。
其决策逻辑基于规则，同时具有学习能力 —— 意味着 EA 能在不失稳的情况下动态优化策略。
4. 技术执行与安全性
- 通过优化代码结构实现快速下单
- 持续监控所有持仓，识别异常或外部风险
- 集成独立风控系统，智能管理手数、止损、止盈与最大回撤
- 极端市场条件下可触发紧急停止机制
PHantom N1 具备独立运作能力，但受控运行。重点在于资金安全保护，
一旦市场缺乏明确信号，激进行为将被自动抑制。
5. 亮点概览
- 实时视觉分析能力 —— 如同经验丰富的交易者
- 双重 AI 验证：图像识别+语言逻辑模型
- 基于自定义 AI 模型的自适应决策逻辑
- 最大程度摆脱市场情绪干扰
- 可扩展至多市场，灵活适用于 M30 / H1 时间周期
- 适合所有交易风格：日内、剥头皮等
使用要求与建议
|1
|经纪商
|任意（低点差）
|2
|最低入金
|100 美元
|3
|杠杆
|最低 1:30
|4
|时间周期
|M30 / H1
|5
|VPS
|请使用 24/7 全天运行的 VPS
PHantom N1 不仅是一个普通的交易专家顾问（EA），它是一个完全基于人工智能的智能交易工具，能够像一位经验丰富的交易员一样分析市场 —— 但更高效、更快速且毫无情绪影响。视觉数据处理、语义信号验证和个性化决策逻辑的结合，使 PHantom 达到了全新的技术水平。
非常适合希望借助 AI 的力量，同时又想保留系统透明性和完全控制权的交易者。