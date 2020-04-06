PHantom N1

PHantom N1 EA – 具备视觉化市场处理功能的智能专家系统

PHantom N1 基于数据驱动的方法开发，并在多年的历史市场数据基础上进行训练。
开发环境涵盖真实价格波动、波动性阶段、结构性市场变化及外部影响。不仅使用了
传统的技术指标，还结合了多模态数据流 —— 包括图表形态、K线组合以及订单流数据。

目标是开发出一种不仅能识别市场动态，还能预测市场走向的模型。
PHantom 持续学习并根据新的市场状况进行调整 —— 无需依赖于固定的硬编码规则。

价格将根据已售许可数量持续上涨

1. 市场视觉识别能力

PHantom N1 EA 的一大特色是具备捕捉当前市场状况的视觉快照能力。此视觉处理方式模拟人类的图表分析行为：
EA 定期生成高质量的图表截图或图像数据，并通过 AI 图像识别系统进行分析。

这种视觉化方式使 PHantom N1 能识别出常见图形形态，如支撑/阻力区、价格形态以及突然的突破，
类似经验丰富的交易者所看到的，但频率更高且没有情绪干扰。

2. 基于 GPT-5.1 的双重 AI 验证

视觉收集的信息会经过第二层验证 —— 由语言模型 GPT-5.1 进行语义和上下文检查。
这第二层 AI 验证会判断视觉识别出的形态是否合理，并根据历史相关性分析市场情绪，将信号分类为可交易或不可交易。

通过这种视觉识别+逻辑分析的双重验证机制，显著降低了错误决策的可能性。
PHantom N1 会彻底剔除弱信号，仅对高质量确认的交易机会做出响应。

3. 自主 AI 决策逻辑 —— PHantom Core

验证通过后，信号信息将传输至专门开发的 PHantom Core 模块 —— 这是一个内部训练的模型，
根据预设的风险配置和市场参数做出决策。

PHantom Core 模型会分析信号强度、时间密集度、市场背景及潜在相关性，之后再做出最终的交易决策。
其决策逻辑基于规则，同时具有学习能力 —— 意味着 EA 能在不失稳的情况下动态优化策略。

4. 技术执行与安全性

  • 通过优化代码结构实现快速下单
  • 持续监控所有持仓，识别异常或外部风险
  • 集成独立风控系统，智能管理手数、止损、止盈与最大回撤
  • 极端市场条件下可触发紧急停止机制

PHantom N1 具备独立运作能力，但受控运行。重点在于资金安全保护，
一旦市场缺乏明确信号，激进行为将被自动抑制。

5. 亮点概览

  • 实时视觉分析能力 —— 如同经验丰富的交易者
  • 双重 AI 验证：图像识别+语言逻辑模型
  • 基于自定义 AI 模型的自适应决策逻辑
  • 最大程度摆脱市场情绪干扰
  • 可扩展至多市场，灵活适用于 M30 / H1 时间周期
  • 适合所有交易风格：日内、剥头皮等

使用要求与建议
1 经纪商 任意（低点差）
2 最低入金 100 美元
3 杠杆 最低 1:30
4 时间周期 M30 / H1
5 VPS 请使用 24/7 全天运行的 VPS



PHantom N1 不仅是一个普通的交易专家顾问（EA），它是一个完全基于人工智能的智能交易工具，能够像一位经验丰富的交易员一样分析市场 —— 但更高效、更快速且毫无情绪影响。视觉数据处理、语义信号验证和个性化决策逻辑的结合，使 PHantom 达到了全新的技术水平。
非常适合希望借助 AI 的力量，同时又想保留系统透明性和完全控制权的交易者。

