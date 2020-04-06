PHantom N1 基于数据驱动的方法开发，并在多年的历史市场数据基础上进行训练。

开发环境涵盖真实价格波动、波动性阶段、结构性市场变化及外部影响。不仅使用了

传统的技术指标，还结合了多模态数据流 —— 包括图表形态、K线组合以及订单流数据。

目标是开发出一种不仅能识别市场动态，还能预测市场走向的模型。

PHantom 持续学习并根据新的市场状况进行调整 —— 无需依赖于固定的硬编码规则。