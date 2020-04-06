PHantom N1
- Эксперты
- Sofya Tselishcheva
- Версия: 7.44
- Активации: 10
PHantom N1 EA – Интеллектуальная экспертная система с визуальной обработкой рынка
PHantom N1 основан на подходе, ориентированном на данные, и был обучен в течение нескольких лет на обширных исторических рыночных данных.
Среда разработки включала реальные ценовые движения, фазы волатильности, структурные изменения на рынке и внешние влияния. Использовались не только
классические технические индикаторы, но и мультимодальные потоки данных – включая визуальные графические шаблоны, свечные модели и данные о потоке ордеров.
Цель заключалась в создании модели, которая не только распознаёт рыночную динамику, но и способна её предсказывать.
PHantom постоянно обучается и адаптируется к новым рыночным условиям – без привязки к жёстко закодированным правилам.
1. Визуальное распознавание рыночной ситуации
Особенностью PHantom N1 EA является способность создавать визуальные снимки текущей рыночной ситуации. Этот подход моделирует поведение трейдера при анализе графиков:
Советник регулярно генерирует снимки или графические данные в высоком качестве и анализирует их с помощью ИИ-системы распознавания изображений.
Этот визуальный подход позволяет PHantom N1 распознавать классические графические модели, такие как уровни поддержки и сопротивления, формации и резкие пробои,
аналогично опыту трейдера – но с гораздо большей частотой и без эмоционального искажения.
2. Двойная проверка ИИ с помощью GPT-5.1
Собранная визуальная информация проходит вторичную проверку с использованием языковой модели GPT-5.1, которая используется для семантического и контекстного анализа.
Этот второй уровень ИИ проверяет достоверность визуально распознанных шаблонов, оценивает рыночные настроения на основе исторических корреляций и классифицирует сигналы как пригодные или непригодные для торговли.
Благодаря двухэтапной проверке – визуальному распознаванию и логическому анализу – вероятность ошибочных решений существенно снижается.
PHantom N1 последовательно исключает слабые сигналы и реагирует только на качественно подтверждённые сетапы.
3. Собственная логика принятия решений на ИИ – PHantom Core
После успешной проверки сигнальная информация передаётся в специально разработанный модуль PHantom Core – внутренне обученную модель,
принимающую решения на основе заданных профилей риска и рыночных параметров.
Модель PHantom Core анализирует силу сигнала, частоту повторения, рыночный контекст и возможные корреляции перед тем, как принять окончательное торговое решение.
Процесс принятия решений основан на правилах, но при этом обучаем – то есть советник может адаптировать свои действия без потери стабильности.
4. Техническое исполнение и безопасность
- Быстрое исполнение ордеров благодаря оптимизированному коду
- Постоянный мониторинг активных позиций на аномалии и внешние риски
- Интеграция собственной системы управления рисками, которая интеллектуально управляет лотами, стоп-лоссами, тейк-профитами и контролем просадки
- Аварийное отключение при экстремальных рыночных условиях
PHantom N1 работает автономно, но под контролем. Главный приоритет – сохранение капитала,
поэтому агрессивное поведение автоматически подавляется, как только рынок перестаёт давать чёткие сигналы.
5. Основные особенности
- Визуальный анализ в реальном времени – как у опытного трейдера
- Двойная верификация ИИ: изображения и логическая языковая модель
- Адаптивная логика принятия решений на базе кастомной ИИ-модели
- Максимальная независимость от эмоционального поведения рынка
- Масштабируемость на разные рынки, гибкость на таймфреймах M30 / H1
- Подходит для всех стилей торговли: интрадей, скальпинг ...
Требования и рекомендации
|1
|Брокер
|Любой (с низким спредом)
|2
|Минимальный депозит
|100$
|3
|Кредитное плечо
|Минимум 1:30
|4
|Таймфрейм
|M30 / H1
|5
|VPS
|Пожалуйста, используйте VPS 24/7
PHantom N1 – это не обычный экспертный советник, а полностью основанный на ИИ торговый инструмент, который анализирует рынок как опытный человек – но быстрее, эффективнее и без эмоций. Сочетание визуальной обработки данных, семантической верификации сигналов и индивидуальной логики принятия решений выводит PHantom на новый технологический уровень.
Идеально подходит для трейдеров, которые полагаются на ИИ, но хотят сохранить полный контроль и прозрачность своих систем.