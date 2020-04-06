PHantom N1 основан на подходе, ориентированном на данные, и был обучен в течение нескольких лет на обширных исторических рыночных данных.

Среда разработки включала реальные ценовые движения, фазы волатильности, структурные изменения на рынке и внешние влияния. Использовались не только

классические технические индикаторы, но и мультимодальные потоки данных – включая визуальные графические шаблоны, свечные модели и данные о потоке ордеров.

Цель заключалась в создании модели, которая не только распознаёт рыночную динамику, но и способна её предсказывать.

PHantom постоянно обучается и адаптируется к новым рыночным условиям – без привязки к жёстко закодированным правилам.