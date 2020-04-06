PHantom N1

PHantom N1 EA – Интеллектуальная экспертная система с визуальной обработкой рынка

PHantom N1 основан на подходе, ориентированном на данные, и был обучен в течение нескольких лет на обширных исторических рыночных данных.
Среда разработки включала реальные ценовые движения, фазы волатильности, структурные изменения на рынке и внешние влияния. Использовались не только
классические технические индикаторы, но и мультимодальные потоки данных – включая визуальные графические шаблоны, свечные модели и данные о потоке ордеров.

Цель заключалась в создании модели, которая не только распознаёт рыночную динамику, но и способна её предсказывать.
PHantom постоянно обучается и адаптируется к новым рыночным условиям – без привязки к жёстко закодированным правилам.

Цена будет постоянно расти в зависимости от количества проданных лицензий

1. Визуальное распознавание рыночной ситуации

Особенностью PHantom N1 EA является способность создавать визуальные снимки текущей рыночной ситуации. Этот подход моделирует поведение трейдера при анализе графиков:
Советник регулярно генерирует снимки или графические данные в высоком качестве и анализирует их с помощью ИИ-системы распознавания изображений.

Этот визуальный подход позволяет PHantom N1 распознавать классические графические модели, такие как уровни поддержки и сопротивления, формации и резкие пробои,
аналогично опыту трейдера – но с гораздо большей частотой и без эмоционального искажения.

2. Двойная проверка ИИ с помощью GPT-5.1

Собранная визуальная информация проходит вторичную проверку с использованием языковой модели GPT-5.1, которая используется для семантического и контекстного анализа.
Этот второй уровень ИИ проверяет достоверность визуально распознанных шаблонов, оценивает рыночные настроения на основе исторических корреляций и классифицирует сигналы как пригодные или непригодные для торговли.

Благодаря двухэтапной проверке – визуальному распознаванию и логическому анализу – вероятность ошибочных решений существенно снижается.
PHantom N1 последовательно исключает слабые сигналы и реагирует только на качественно подтверждённые сетапы.

3. Собственная логика принятия решений на ИИ – PHantom Core

После успешной проверки сигнальная информация передаётся в специально разработанный модуль PHantom Core – внутренне обученную модель,
принимающую решения на основе заданных профилей риска и рыночных параметров.

Модель PHantom Core анализирует силу сигнала, частоту повторения, рыночный контекст и возможные корреляции перед тем, как принять окончательное торговое решение.
Процесс принятия решений основан на правилах, но при этом обучаем – то есть советник может адаптировать свои действия без потери стабильности.

4. Техническое исполнение и безопасность

  • Быстрое исполнение ордеров благодаря оптимизированному коду
  • Постоянный мониторинг активных позиций на аномалии и внешние риски
  • Интеграция собственной системы управления рисками, которая интеллектуально управляет лотами, стоп-лоссами, тейк-профитами и контролем просадки
  • Аварийное отключение при экстремальных рыночных условиях

PHantom N1 работает автономно, но под контролем. Главный приоритет – сохранение капитала,
поэтому агрессивное поведение автоматически подавляется, как только рынок перестаёт давать чёткие сигналы.

5. Основные особенности

  • Визуальный анализ в реальном времени – как у опытного трейдера
  • Двойная верификация ИИ: изображения и логическая языковая модель
  • Адаптивная логика принятия решений на базе кастомной ИИ-модели
  • Максимальная независимость от эмоционального поведения рынка
  • Масштабируемость на разные рынки, гибкость на таймфреймах M30 / H1
  • Подходит для всех стилей торговли: интрадей, скальпинг ...

Требования и рекомендации
1 Брокер Любой (с низким спредом)
2 Минимальный депозит 100$
3 Кредитное плечо Минимум 1:30
4 Таймфрейм M30 / H1
5 VPS Пожалуйста, используйте VPS 24/7


PHantom N1 – это не обычный экспертный советник, а полностью основанный на ИИ торговый инструмент, который анализирует рынок как опытный человек – но быстрее, эффективнее и без эмоций. Сочетание визуальной обработки данных, семантической верификации сигналов и индивидуальной логики принятия решений выводит PHantom на новый технологический уровень.
Идеально подходит для трейдеров, которые полагаются на ИИ, но хотят сохранить полный контроль и прозрачность своих систем.

