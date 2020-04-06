PHantom N1

PHantom N1 EA – Sistema Experto Inteligente con Procesamiento Visual del Mercado

PHantom N1 se basa en un enfoque impulsado por datos y ha sido entrenado durante varios años con datos históricos extensos del mercado.
El entorno de desarrollo incluyó movimientos reales de precios, fases de volatilidad, cambios estructurales del mercado e influencias externas. No solo se utilizaron
indicadores técnicos clásicos, sino también flujos de datos multimodales – incluyendo patrones visuales de gráficos, formaciones de velas y datos de flujo de órdenes.

El objetivo era desarrollar un modelo que no solo reconozca las dinámicas del mercado, sino que también pueda anticiparlas.
PHantom aprende continuamente y se adapta a las nuevas condiciones del mercado – sin depender de reglas codificadas rígidamente.

El precio aumentará continuamente según la cantidad de licencias vendidas

1. Captura Visual de la Situación del Mercado

Una característica especial de PHantom N1 EA es su capacidad para generar capturas visuales de la situación actual del mercado. Este enfoque visual se basa en el comportamiento humano al leer gráficos:
El EA genera regularmente capturas de pantalla o imágenes de datos de los gráficos en alta calidad y las analiza mediante un sistema de reconocimiento de imágenes potenciado por IA.

Este enfoque visual permite a PHantom N1 reconocer patrones clásicos de gráficos como zonas de soporte y resistencia, formaciones y rupturas repentinas,
de manera similar a un trader experimentado, pero con mucha mayor frecuencia y sin sesgos emocionales.

2. Validación Doble de IA con GPT-5.1

La información visual recolectada pasa por un segundo proceso de validación a través del modelo de lenguaje GPT-5.1, el cual se utiliza para una verificación semántica y contextual.
Esta segunda capa de IA revisa la plausibilidad de los patrones visuales detectados, evalúa el sentimiento del mercado según correlaciones históricas y clasifica las señales como operables o no.

Gracias a esta verificación en dos etapas – reconocimiento visual combinado con análisis lógico – se reduce significativamente la probabilidad de tomar decisiones erróneas.
PHantom N1 elimina sistemáticamente las señales débiles y responde únicamente a configuraciones confirmadas con alta calidad.

3. Lógica de Decisión con IA Propia – PHantom Core

Tras una validación exitosa, la información de señal se transfiere al módulo PHantom Core especialmente desarrollado – un modelo entrenado internamente,
que toma decisiones basadas en perfiles de riesgo predefinidos y parámetros del mercado.

El modelo PHantom Core analiza la fuerza de la señal, la concentración temporal, el contexto del mercado y posibles correlaciones antes de tomar una decisión de trading final.
El proceso de toma de decisiones es basado en reglas pero con capacidad de aprendizaje – lo que significa que el EA puede adaptar su enfoque sin volverse inestable.

4. Ejecución Técnica y Seguridad

  • Ejecución rápida de órdenes mediante código optimizado
  • Monitoreo constante de posiciones activas para detectar anomalías o riesgos externos
  • Integración de un sistema propio de gestión de riesgos que maneja inteligentemente el tamaño de los lotes, stop-loss, take-profit y control de drawdown máximo
  • Desactivación de emergencia bajo condiciones extremas de mercado

PHantom N1 actúa de forma autónoma pero controlada. La prioridad clara es la preservación del capital,
por lo tanto, el comportamiento agresivo se suprime automáticamente cuando el mercado ya no ofrece señales claras.

5. Características Especiales en Resumen

  • Capacidad de análisis visual en tiempo real – como un trader con experiencia
  • Verificación doble por IA: imágenes y modelo de lenguaje lógico
  • Lógica de decisión adaptativa basada en un modelo de IA personalizado
  • Máxima independencia del comportamiento emocional del mercado
  • Escalable a múltiples mercados, flexible en distintos marcos temporales M30 / H1
  • Apto para todos los estilos de trading: intradía, scalping ...

Requisitos y Recomendaciones
1 Broker Cualquiera (bajo spread)
2 Depósito Mínimo 100$
3 Apalancamiento Mínimo 1:30
4 Marco Temporal M30 / H1
5 VPS Por favor, usar VPS 24/7



PHantom N1 no es un Asesor Experto cualquiera, sino una herramienta de trading completamente basada en inteligencia artificial que analiza el mercado como lo haría un operador experimentado – pero de forma más eficiente, rápida y sin emociones. La combinación de procesamiento visual de datos, verificación semántica de señales y lógica de decisión personalizada eleva a PHantom a un nuevo nivel tecnológico.
Ideal para todos los traders que confían en la IA pero que también desean mantener el control total y la transparencia de sus sistemas.

Productos recomendados
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el mundo del trading, donde cada tick puede ser el comienzo de una nueva historia, es crucial tener un aliado confiable. TrendVarianceSpectrum no es solo un robot de trading; es su guía en los mercados volátiles. Construido con años de experiencia y entrenado con más de 25 años de datos, combina la elegancia de las matemáticas con el poder de la tecnología moderna. Ventajas clave de TrendVarianceSpectrum: Mínimo drawdown : TrendVarianceSpectrum opera con un drawdown significativamente bajo, l
AlphaStrike MT5
Aitor Ilundain Real
Asesores Expertos
Presentación AlphaStrike MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, preparado para identificar señales de trading en seis marcos temporales simultáneos (M1, M5, M15, M30, H1, H4). Incluye lógica de priorización entre marcos, gestión de riesgo integrada y trailing PSAR dinámico. ️ ¿Cómo Funciona? Multi‑Temporalidad Activa Supervisa cada vela en M1–H4. Calcula EMA rápido/lento, Stochastic, ATR y ADX en tiempo real. Señales de Entrada BUY : cruce EMA al alza + Stochastic en zona de sobrevent
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Asesores Expertos
¿Buscas maximizar tus ganancias y minimizar riesgos? SENTINEL Heikin-Ashi combina las señales Heikin-Ashi con la robustez de la gestión de riesgo del módulo SENTINEL, optimizado para ofrecerte herramientas avanzadas y fáciles de usar. Puntos de partida (probado con datos históricos en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable a varios activos y marcos temporales Identifica oportunidades precisas : Captura operaciones rentables gracias a la combinación de señales Heikin-Ashi, RSI y
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Asesores Expertos
LittleCrazy EA es un sistema de trading totalmente automatizado con un perfil de riesgo extremadamente agresivo. Opera al límite del riesgo permitido utilizando una estrategia de reversión a la media en tres pares correlacionados: AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD . Este Asesor Experto está diseñado para quienes buscan oportunidades de alta rentabilidad y comprenden los riesgos asociados con los sistemas de trading agresivos. Es especialmente adecuado para depósitos pequeños y cuentas donde el usuario e
FractalScalper
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se caracteriza por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss . El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
3.88 (17)
Asesores Expertos
AI ZeroPoint Dynamics EA Arquitectura Cognitiva de Señales | Motor de Precisión Multi-Activo «No es un simple EA. No es una estrategia. Es un sistema vivo de inferencia, adaptación y ejecución.» NACIDO DESDE EL PUNTO CERO AI ZeroPoint Dynamics EA no fue simplemente construido, sino calibrado . No fue programado como un código tradicional, sino arquitectado como un organismo cognitivo en tiempo real , capaz de responder al mercado con un nivel de razonamiento similar al humano, pero que lo super
Fire Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
Veneno de Fuego - El arma definitiva para atrapar picos para los operadores de Boom & Crash Fire Venom es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado específicamente para los índices Deriv Boom & Crash, donde la precisión, la velocidad y el momento determinan el beneficio. Este asesor experto está diseñado para detectar las micro-condiciones exactas que se forman antes de un pico, entrando en el mercado con una precisión de una fracción de segundo, sin vacilaciones, sin per
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, Hypnos es un sofisticado scalper diseñado para el mercado semi-nocturno, tras un profundo análisis previo a sus funciones internas, consigue detectar oportunidades únicas, cuidadas por un sistema con control de precios y control de noticias. Cabe destacar que el análisis está fuertemente optimizado para manejar el trading nocturno en su mejor momento para el deslizamiento y los spreads. 4 factores importantes Baja liquidez: Durante el cierre del mercado, la liquidez suele disminuir
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Asesores Expertos
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
Asesores Expertos
AdaptiveQ Trader: IA de autoaprendizaje: ¡olvídate de la personalización manual! Tu robot de trading personalizado basado en Q-Learning + Doble DQN + PER que aprende de tu dinero - y lo hace mejor que tú. ¿Qué es? AdaptiveQ Trader no es sólo un asesor, sino un agente vivo y autodidacta basado en algoritmos avanzados de aprendizaje automático (Reinforcement Learning). Analiza el mercado en tiempo real, se adapta a los cambios del mercado y mejora constantemente su estrategia, sin que usted
Cypher X
Youssef Souih Hejjaji
Asesores Expertos
CYPHER X: Este bot está diseñado para operar con el par USDJPY en el marco temporal de 1 hora . Utiliza una combinación de indicadores técnicos para ejecutar automáticamente entradas y salidas , colocando siempre un stop loss y un take profit . También incluye características personalizables como un punto de equilibrio automático cuando se alcanza una relación riesgo-recompensa de 1:1, junto con otras opciones ajustables en función de sus preferencias. El bot ha mostrado una rentabilidad constan
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto de Cartera Avanzada: Especialista en Trading M1 con XAUUSD El Asesor Experto de Cartera Avanzada es un sistema de trading automatizado, diseñado por expertos y adaptado para operaciones de alta frecuencia en el par XAUUSD (Oro/USD) con el marco temporal M1. Sometido a pruebas retrospectivas durante un extenso período, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2025, abarcando condiciones de mercado volátiles, como fluctuaciones económicas globales, e
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Asesores Expertos
El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que ut
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Next Level Advisor
Elena Lysenkova
Asesores Expertos
Next Level — Asesor Experto (EA) inteligente de nueva generación live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2313342 Ventajas clave Historial verificado en señal en vivo. Rendimiento real posterior a la publicación de la señal, no previo, durante 11 meses. La cuenta sigue operativa. Cobertura de tres niveles. Tres capas independientes de protección de posiciones y aseguramiento del riesgo, con adaptación de parámetros cuando aumenta la volatilidad. Arquitectura multimoneda. Diversificación de
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
Market Pulse AI
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
Asesor Inteligente para Quienes Están Cansados del Caos. Después de más de 25 años en los mercados financieros, creé un asesor que opera como un verdadero profesional: sin emociones, sin prisas, sin engaños. Live signal  | Subscribe Channel Instrumentos NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD Tipo de Cuenta ECN / Raw / spreads bajos / hedging Marco Temporal cualquiera Apalancamiento 1:50 o superior Depósito desde $300 Complejidad de Configuración 1 de 10 No uso trampas de marketing n
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Asesores Expertos
[ SET FILES ] El Naked Gold Trend Hunter es un EA profesional de seguimiento de tendencias que combina la precisión del day trading con la agilidad del scalping . Busca entradas consistentes y de alta probabilidad alineadas con el flujo de dinero institucional en Oro (XAUUSD) y otros mercados importantes. Basado en la confirmación en múltiples marcos temporales y en el análisis preciso de tendencias , el Trend Hunter elimina las conjeturas al garantizar que cada operación se mueve CON la direcci
Night Scalper MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Night Scalper es un sistema de scalping para trabajar en un mercado tranquilo por la noche. No usa martingala ni rejilla. Adecuado para todos los corredores, incluidos los corredores estadounidenses con reglas FIFO. Todas las órdenes van acompañadas de un stop loss virtual y toman ganancias en pips, los valores pueden ser fijos o dinámicos. También tiene un trailing stop virtual y un punto de equilibrio. El gráfico muestra información sobre la velocidad de ejecución de la orden y el deslizamien
Code Scalper
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot puede clasificar los ticks en clases de 0 a 64, después de lo cual, tras analizar las micro-señales de ticks, determina en qué dirección abrir una posición. ¡Usted puede trabajar con un experto sólo en ticks reales cómo optimizar y probar! Al trabajar, un experto utiliza la contabilidad de posiciones en cualquier modo, tanto con compensación (sólo puede haber una posición para un símbolo) como con contabilidad de posiciones independientes o cobertura (puede haber muchas posiciones par
Swag EA
Joshua Didas Taban
Asesores Expertos
Visión general Swag Expert Advisor Pro es una herramienta de negociación avanzada diseñada para ayudarle a tomar decisiones informadas de compra y venta en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza los movimientos de los precios en relación con las Medias Móviles Exponenciales (EMA) para identificar los puntos de entrada óptimos, asegurándose de que se mantiene por delante de las tendencias del mercado. Características principales Análisis EMA: Ejecuta órdenes de compra cuando el preci
GoldenHour
Zaha Feiz
3.65 (17)
Asesores Expertos
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- Descripción general: Un sistema de scalping de precisión para XAUUSD (oro) que se enfoca en operaciones de posición única de alta probabilidad. El EA ejecuta 2-3 operaciones cuidadosamente seleccionadas al día durante condiciones óptimas del mercado, evitando estrategias riesgosas de múltiples posiciones o martingala. * Si el EA no funciona bien en tu backtest, no dudes en enviarme un mensaje. Estaré encantado de ayudarte a configurarlo
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Asesores Expertos
DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
BoomCrashDeriv
Mohammed Imran Jani
Asesores Expertos
Los índices Boom y Crash de Deriv son índices sintéticos diseñados para reflejar la dinámica alcista y bajista de los mercados financieros reales. En concreto, simulan el comportamiento de un mercado en auge o en caída. Para los operadores que buscan sacar provecho de estos índices, una de las estrategias más eficaces consiste en centrarse en plazos más largos. Esto se debe a que los picos del Boom y las caídas del Crash tienden a romper fácilmente los niveles de soporte y resistencia en los ma
Spider Venom
Yves Nkundineza
Asesores Expertos
¡Bienvenido al pináculo de la excelencia en el comercio automatizado! Cuando adquieres nuestro asesor experto (Veneno de Araña ️), no solo estás comprando un producto, sino que estás obteniendo acceso a un equipo de soporte dedicado comprometido con tu éxito. Nuestro soporte disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantiza que nunca estés solo en tu viaje comercial. Ya sea que tengas preguntas, necesites solucionar problemas o busques optimización para tu bróker específico,
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión. Principales ventajas: - Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15). - Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger. - Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operac
EA Eagle Trade Pro MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de indicadores personalizados; la negociación se lleva a cabo en 4 marcos temporales. El experto utiliza el sistema adaptativo de determinación de entradas al mercado para operar, que determina el momento más adecuado para abrir una orden. El asesor opera según numerosos patrones en pares de divisas. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Stop Loss ocultos, Take Profit, Break Even y Trailing Stop. Util
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff mt5 es un EA diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff mt5, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privado.
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Asesores Expertos
El trading algorítmico EURUSD es un EA simple pero altamente efectivo en la plataforma MT5. Este EA está específicamente diseñado para el par de divisas más estable del mundo, EURUSD. El EA utiliza una estrategia de trading diario, en la que el 90% de las operaciones se cierran en unas pocas horas. Se enfoca en identificar niveles clave en el marco temporal H1 para encontrar puntos de entrada y establecer niveles de Stop Loss (SL) predefinidos y adecuados. El EA incluye una función de trailing
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Otros productos de este autor
PROTO Fx
Sofya Tselishcheva
Asesores Expertos
PROTO Fx EA – Sistema Experto de IA Avanzado con Inteligencia de Mercado Multicapa PROTO Fx se basa en los cimientos de PHantom N1, pero lleva el concepto un paso más allá. Está basado en un enfoque refinado y orientado a los datos, y ha sido entrenado durante varios años utilizando amplios datos históricos del mercado, así como el comportamiento del mercado en tiempo real. El entorno de desarrollo incluyó movimientos reales de precios, ciclos de volatilidad, cambios estructurales del mercado y
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario