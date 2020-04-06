El objetivo era desarrollar un modelo que no solo reconozca las dinámicas del mercado, sino que también pueda anticiparlas. PHantom aprende continuamente y se adapta a las nuevas condiciones del mercado – sin depender de reglas codificadas rígidamente.

PHantom N1 se basa en un enfoque impulsado por datos y ha sido entrenado durante varios años con datos históricos extensos del mercado. El entorno de desarrollo incluyó movimientos reales de precios, fases de volatilidad, cambios estructurales del mercado e influencias externas. No solo se utilizaron indicadores técnicos clásicos, sino también flujos de datos multimodales – incluyendo patrones visuales de gráficos, formaciones de velas y datos de flujo de órdenes.

1. Captura Visual de la Situación del Mercado

Una característica especial de PHantom N1 EA es su capacidad para generar capturas visuales de la situación actual del mercado. Este enfoque visual se basa en el comportamiento humano al leer gráficos:

El EA genera regularmente capturas de pantalla o imágenes de datos de los gráficos en alta calidad y las analiza mediante un sistema de reconocimiento de imágenes potenciado por IA. Este enfoque visual permite a PHantom N1 reconocer patrones clásicos de gráficos como zonas de soporte y resistencia, formaciones y rupturas repentinas,

de manera similar a un trader experimentado, pero con mucha mayor frecuencia y sin sesgos emocionales.





2. Validación Doble de IA con GPT-5.1 La información visual recolectada pasa por un segundo proceso de validación a través del modelo de lenguaje GPT-5.1, el cual se utiliza para una verificación semántica y contextual.

Esta segunda capa de IA revisa la plausibilidad de los patrones visuales detectados, evalúa el sentimiento del mercado según correlaciones históricas y clasifica las señales como operables o no. Gracias a esta verificación en dos etapas – reconocimiento visual combinado con análisis lógico – se reduce significativamente la probabilidad de tomar decisiones erróneas.

PHantom N1 elimina sistemáticamente las señales débiles y responde únicamente a configuraciones confirmadas con alta calidad.





3. Lógica de Decisión con IA Propia – PHantom Core Tras una validación exitosa, la información de señal se transfiere al módulo PHantom Core especialmente desarrollado – un modelo entrenado internamente,

que toma decisiones basadas en perfiles de riesgo predefinidos y parámetros del mercado. El modelo PHantom Core analiza la fuerza de la señal, la concentración temporal, el contexto del mercado y posibles correlaciones antes de tomar una decisión de trading final.

El proceso de toma de decisiones es basado en reglas pero con capacidad de aprendizaje – lo que significa que el EA puede adaptar su enfoque sin volverse inestable.





4. Ejecución Técnica y Seguridad Ejecución rápida de órdenes mediante código optimizado

Monitoreo constante de posiciones activas para detectar anomalías o riesgos externos

Integración de un sistema propio de gestión de riesgos que maneja inteligentemente el tamaño de los lotes, stop-loss, take-profit y control de drawdown máximo

Desactivación de emergencia bajo condiciones extremas de mercado PHantom N1 actúa de forma autónoma pero controlada. La prioridad clara es la preservación del capital,

por lo tanto, el comportamiento agresivo se suprime automáticamente cuando el mercado ya no ofrece señales claras.



