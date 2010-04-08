목표는 시장의 역학을 단순히 인식하는 것이 아니라 예측까지 가능한 모델을 개발하는 것이었습니다. PHantom은 지속적으로 학습하며 새로운 시장 상황에 유연하게 적응합니다. 고정된 조건에 얽매이지 않습니다.

PHantom N1은 데이터 기반 접근 방식을 바탕으로 수년간 방대한 과거 시장 데이터를 통해 훈련되었습니다. 개발 환경에는 실제 가격 움직임, 변동성 단계, 시장 구조 변화 및 외부 요인이 포함되었습니다. 전통적인 기술 지표뿐만 아니라 시각적 차트 패턴, 캔들 형성, 주문 흐름 데이터 등 다중 모달 데이터 스트림도 활용되었습니다.

가격은 판매된 라이선스 수에 따라 지속적으로 상승합니다

1. 시각적 시장 상황 인식

PHantom N1 EA의 주요 기능 중 하나는 현재 시장 상황의 시각적 스냅샷을 생성하는 능력입니다. 이 시각적 접근 방식은 인간 트레이더의 차트 분석 행동을 기반으로 합니다.

EA는 고품질의 차트 스크린샷이나 데이터 이미지를 정기적으로 생성하고, AI 기반 이미지 인식 시스템을 통해 이를 분석합니다. 이 시각적 분석을 통해 PHantom N1은 지지 및 저항 구간, 패턴 형성, 급격한 돌파와 같은 전통적인 차트 패턴을 인식할 수 있습니다.

이는 숙련된 트레이더가 시각적으로 판단하는 것과 유사하지만, 훨씬 더 높은 빈도로 감정 없이 수행됩니다.





2. GPT-5.1 기반 이중 AI 검증 수집된 시각 정보는 GPT-5.1 언어 모델을 통해 2차 검증 과정을 거칩니다. 이 과정에서는 의미적, 문맥적 확인이 이루어집니다.

두 번째 AI 계층은 시각적으로 인식된 패턴의 타당성을 확인하고, 과거의 상관관계를 바탕으로 시장 심리를 평가하며, 해당 신호가 거래 가능한지를 분류합니다. 시각적 인식과 논리적 분석이 결합된 이중 검증을 통해 잘못된 판단의 가능성이 크게 줄어듭니다.

PHantom N1은 약한 신호를 철저히 배제하고, 고품질로 확인된 셋업에만 반응합니다.





3. 자체 AI 판단 로직 – PHantom Core 검증이 완료된 신호 정보는 특수하게 개발된 PHantom Core 모듈로 전달됩니다.

이 모듈은 사내에서 훈련된 모델로, 사전 정의된 리스크 프로필 및 시장 매개변수에 따라 의사결정을 내립니다. PHantom Core 모델은 신호 강도, 시간적 빈도, 시장 맥락, 상관 관계 등을 분석한 후 최종 거래 결정을 내립니다.

결정 과정은 규칙 기반이지만 학습 능력을 지니고 있어, EA는 불안정해지지 않으면서 전략을 적응시킬 수 있습니다.





4. 기술적 실행 및 보안 최적화된 코드 구조를 통한 빠른 주문 실행

이상 징후나 외부 위험에 대한 모든 활성 포지션의 실시간 모니터링

로트 크기, 스톱로스, 테이크프로핏, 최대 손실 제어를 지능적으로 관리하는 자체 리스크 관리 시스템 통합

극단적인 시장 상황에서 비상 종료 기능 PHantom N1은 독립적으로 작동하지만 제어된 방식으로 운영됩니다. 자본 보존이 최우선이며,

시장에 명확한 신호가 없을 경우 공격적인 행동은 자동으로 억제됩니다.



