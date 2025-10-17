Next Level Advisor

live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2313342

Temel avantajlar

  • Doğrulanmış canlı sinyal geçmişi: Sinyal yayınlandıktan sonraki 11 aylık gerçek performans (yayın öncesi değil). Hesap hâlen aktif.
  • Üç seviyeli hedge: Artan volatiliteye göre parametreleri uyarlayan, pozisyon koruması ve risk sigortası için üç bağımsız katman.
  • Çoklu para birimi mimarisi: Düşük korelasyonlu paritelerde eşzamanlı işlem ile riskin çeşitlendirilmesi; girişlerin korelasyon analiziyle filtrelenmesi.
  • Kârla drawdown azaltımı: Kârın bir kısmı “ağır” (yükü yüksek) bacak/pozisyonların kapatılmasına kasıtlı olarak ayrılır; bu, olumsuz seri olasılığını önemli ölçüde düşürür.

Öneriler

  • Hesap türü: Düşük spread ve komisyonlu ECN/Raw.
  • Kaldıraç: 1:200 ve üzeri.
  • Minimum depozito: ECN/Raw hesaplar için 5.000 USD’den, cent hesaplar için 500 USD’den.

SSS

  • Next Level’ı tek bir sembolde kullanabilir miyim?
    Evet. Ancak çeşitlendirme sayesinde potansiyelini en iyi portföy modunda ortaya koyar.
  • Robot agresif lot artırımı kullanır mı?
    Hayır. Ölçekleme risk ve kullanıcı parametreleriyle yönetilir; üstel lot büyütmesi yoktur.

