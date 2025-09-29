TSma4f audcad MT4

MQL5.com'un toplama aracı (sinyaller) canlı hesapların performansını kolayca ortaya koymuyor.

Geliştirme amaçlı olarak bir hesapta çok sayıda EA var ve onları ölçüyorum, bir hesaplama aracı kurup yüklediğimde ise diğer birçok EA'nın performansı birbirine karışıyor ve aralarında ayrım yapmak imkansız hale geliyor.

Bunu engellemenin tek yolu, özel bir hesap oluşturup bu hesaba yalnızca bir EA atamak.

Japonya'daki kaynak yetersizliği ve kısıtlamalar nedeniyle bunu yapmak şu anda zor.

Güncellenirse hesaptan bir adet EA çıkarılıp serbest bırakılabilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum.