TSma4f audcad MT4

■ Genel Bakış

"TS-MA4F", ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi sınırlı olan kaynak zengini ülkelerin temsili para birimi olan AUDCAD'a muhalif bir yaklaşım benimseyen uzun vadeli bir tutma EA'sıdır.
Bu strateji, aralık oluşturma eğiliminde olan döviz çiftlerinin düzenliliğine dayanır ve mantığı basit ve doğaldır.
Herhangi bir grid, martingale veya hedge yoktur ve TP ve SL'nin ayarlandığı tamamen tek pozisyonlu bir sistemdir, dolayısıyla risk sınırlıdır.

Bu EA, pazarı ele geçirmesinin yanı sıra yardımcı işlevler ve benzersiz teknolojilerle de dolu.
  • İnsan hatasını önleyecek çeşitli önlemler ve otomatik yayılma ve ticaret bilgisi çıkışı gibi kullanışlı işlevlerle donatılmıştır.
  • Benzersiz üretim sürecimiz, geriye dönük test ile gerçek işlem arasındaki işlem farkını azaltır.
  • Benzersiz tekrar sipariş programımız yürütme gücünü artırır.

Bu çalışmalarla stratejiye yönelik kapsamlı destek sağlamayı hedefliyoruz.


■ Mantık

Giriş
 Temel strateji istatistiksel ortalama regresyon yöntemidir.
Biz ancak oran çok ileri gittiğinde ve tersine dönme olasılığı yüksek olduğunda ve uzun vadeli zaman diliminde birden fazla çevresel tanıma koşulu karşılandığında ters bir pozisyon alırız.
çıkış
 ・İki tür teknik koşul
・Volatilite nedeniyle dalgalanan TP
・Sabit SL
- Belirli bir süre geçtikten sonra (Alış için 40 saat/Satış için 76 saat) zorunlu yerleşim
Ödeme, yukarıdaki beş ödeme koşulunun sağlanması halinde yapılacaktır.
Hedef ortalamaları referans alan endekslerin yanı sıra, birden fazla hesaplaşma yöntemi kullanıyoruz.
Trend takibinde olduğu gibi kar marjları arttırılamadığı için takip etme durumu söz konusu değildir.
konum
 Hiçbir korunma amacı gütmeyen tek bir pozisyon.
Ortalama pozisyon tutma süresi yaklaşık 23 saattir.
Backtest analizlerine göre yılda ortalama 20 ila 160 kez pozisyon alınıyor.
Düşük hakimiyete sahip piyasalarda cesur işlemlerden kaçınabilir ve yüksek hakimiyete sahip piyasalarda sıklıkla işlem yapabilirler.
Bunun sonucunda dalgalanmalar yaşanır ve hiçbir işlem yapılmayan aylar yaşanır.


■ İleri

"Eski versiyon 01" ve "Eski versiyon 02" görselleri bu EA'nın önceki versiyonlarıdır.
“01” MT4’tür ve “02” MT5’tir.
Oradan sorunlarda ince ayarlamalar yaptık ve sürümü daha da yükselttik.
Bu versiyon hem MT4 hem de MT5 için aynı mantığı kullanıyor.


■ Kurulum

  • Döviz Çiftleri | AUDCAD
  • Zaman dilimi | 30 dakika
  • GMT | +2/+3 (sadece 5 gün)
  • Gösterilen çubuk sayısı | 1000 veya daha fazla *Herhangi bir FX döviz çiftine ayarladığınızda, grafik otomatik olarak değişecek ve ayarlanacaktır.


■ Özellikler

  • Döviz Çiftleri ｜ AUDCAD
  • Zaman Çerçevesi ｜ M30
  • Stil | Salıncak
  • Pozisyon sayısı ｜ 1
  • Koruma ｜ Yok
  • İz ｜ Yok
  • Nanpin Martin ｜ Hiçbiri
  • Maksimum kar al | 50 pip al/80 pip sat
  • Zarar Durdur | 190 pip al/190 pip sat
  • Hafta sonu devri ｜ Evet
  • Yeni Yıl tatili askıya alındı | 12/20~1/3 (Yeni kayıt yok, yalnızca ödemeler)


■ Parametreler

Sihirli No.
 EA kimlik numarası. Lütfen her mantık için farklı bir değer ayarlayın. Diğer EA'larla çakışırsa arızalanacaktır.
Çok (Sabit)
 Basit faiz işlemleri için lot büyüklüğü. Varsayılan değer önerilen bir değer değildir, bu nedenle lütfen kendi sorumluluğunuzda karar verin.
Risk% (SerbestMarj/Bakiye)

Bileşik faiz işlemleri için risk ayarı. Bu, bileşik faiz fonksiyonu ayarlarında seçilen kalem için maksimum SL kaybının yüzdesidir.
Para Yönetimi (0,Sabit/1,Serbest Marj/2,Bakiye)

Para yönetim fonksiyonu. 0 sabit, diğeri bileşik faizdir.
Her bileşik faiz geri testinde değerler geçici hesaplamalar kullanılarak okunduğundan, lot hesaplamaları gerçek işlemlerdeki hesaplamalardan farklılık gösterebilir.
Pozisyon kontrolü
(0, Uzun ve Kısa/1, Sadece Uzun/2, Sadece Kısa)

Bu parametre, alım, satım veya her ikisi arasında geçiş yapmanızı sağlar.
İşlem yapmazsanız grafik ekranındaki TP/SL alanları kararacaktır.
İzin verilen spread pipleri (1 pip = 10 puan/0 = otomatik)

İşlem yapmaya izin verilen spread, pip cinsinden ölçülür.
"0" olarak ayarlandığında otomatik yayılma özelliği etkinleşir (aşağıya bakınız).
Grafik görüntüleme yorumunda sol tarafta ayarlanan değer (Lim) görüntülenir. "0" olarak ayarlarsanız, otomatik olarak hesaplanan ortalama spread sağ tarafta (Ave) görüntülenir.
[Al/Sat] TP/SL

Alım ve satım için TP/SL'yi ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.
TP volatiliteye bağlı olarak içeride dalgalandığı için burada maksimum değeri belirliyoruz.
Ticaret bilgi kayıtlarını CSV'ye aktarın
 Ticaret bilgilerini çıktı olarak alabilirsiniz (aşağıya bakınız).
Grafikte işlem geçmişi çizgilerini ve pipleri görüntüleyin
 Grafik ekranında işlem geçmişini vb. görüntüleyebilirsiniz (aşağıya bakınız).
Bildirim yorumunu değiştir (false=varsayılan)

İşlem bildirimi yorumunu değiştirirken, bunu sadece alttaki alana girmekle kalmayıp, aynı zamanda "true" olarak ayarlamanız gerekmektedir. Bu, herhangi bir sorun yaşanmaması içindir.
Bildirim Yorumu
（└Doğru olmalı/en fazla 31 karakter）		 Bu, bildirim yorumunu değiştirmek içindir. Lütfen en fazla 31 karakter girin.


■ Özellik tanıtımı

Otomatik Yayılma
 Spread ayar parametrelerine "0" girdiğinizde EA otomatik olarak izin verilen spread değerini hesaplayıp ayarlayacaktır.
Spread dahili olarak ölçülür, ortalaması hesaplanır ve daha sonra ayar değerini türetmek için bir düzeltme değeri eklenir.
Ticaret bilgi kayıtlarını CSV'ye aktarın
 Her işlem için detaylı bilgi CSV'ye çıktı olarak alınabilir.
Öğeler arasında yayılma, kayma, gecikme vb. yer alır (resme bakın).
* TPSL, aracıya bağlı olarak algılanamayabilir ve iki kopya halinde çıktılanabilir.
[Çıktı konumu (MT4)]
・Canlı İşlem: MQL4 (MQL5) > Dosyalar
・Geri test: test cihazı > dosyalar
[Çıktı konumu (MT5)]
・Canlı İşlem: MQL4 (MQL5) > Dosyalar
・Geriye Dönük Test: "Veri Klasörünü Aç"a tıklayarak klasörü açtıktan sonra, iki seviye yukarıdaki "MetaQuotes"u açın ve Test Cihazı > Benzersiz MT5 Numarası > Aracı ~ > MQL5 > Dosyalar'da bulacaksınız.
Grafikte işlem geçmişi çizgilerini ve pipleri görüntüleyin
 Eğer bunu “true” olarak ayarlarsanız, işlem geçmişi satırı, işlem örneği görselinde gösterildiği gibi görüntülenecektir.
Görüntülemediğiniz zaman işlemi yavaşlatacağından "false" olarak ayarlamanız önerilir.
MT5 backtestinde görsel modda olmadığınız sürece çizim yapılmayacaktır.
Sihirli Sayı Yinelenen Uyarısı
 Aynı MT4/5 hesabı içerisinde aynı sihirli sayıların tekrarlanması durumunda uyarı verilecektir.
Uygulamayı kapatmadan bilgisayarınızı kapatırsanız, bu yanlış pozitif sonuçlanacak ve bir uyarı tetiklenecektir.
Teknik olarak düzeltilemeyen başka yanlış pozitifler de olabilir.
Tekrarlanan sihirli sayılar tehlikeli olduğundan, yanlış tespit olasılığı olsa bile bunu bir önlem olarak ayarladık.


Ek bilgiler

GMT
 Bu sadece 5 günlük grafik içindir (GMT: Kış +2/Yaz +3) çünkü günlük teknik verilere atıfta bulunmaktadır.
Günlük 5 grafiğe sahip bir aracı kurum seçtiğinizden emin olun.
Benim için zor olan pazar
 Bu EA, ekonomik göstergelerden veya temellerden kolayca etkilenmediği varsayımına dayanan, asgari gerekli teknik göstergeleri bir araya getiren bir ters mantıktır.
Bu nedenle trendlere ve ani yükseliş ve düşüşlere karşı direnci düşüktür.
Eğer piyasa bu eğilimde devam ederse ve performans da zayıf olursa, avantajın kaybolduğu düşünülebilir.
Gelişim
 TDS'nin dukascopy firmasının geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiş ve ayarlanmıştır.
AUDCAD'in tarihsel verileri 2008 yılı civarında bozulmuş olduğundan, MT4 versiyonu için 2009 yılından itibaren, MT5 versiyonu için ise 2010 yılından itibaren verileri kullandık.
MT4 ve MT5'te mantık aynıdır.
Yardımcı fonksiyonlar
 Bu EA birçok yardımcı fonksiyonla donatılmıştır. Oluşturulması sırasında sıkı kontroller yapmış olsak da bazı hatalar olabilir.
Aşırı talepleri karşılayamayabiliriz, bu nedenle satın almadan önce demo'da işlemi kontrol ettiğinizden ve memnun kaldığınızdan emin olun.
Canlı Hesap Açıklaması Hakkında
 MQL5.com'un toplama aracı (sinyaller) canlı hesapların performansını kolayca ortaya koymuyor.
Geliştirme amaçlı olarak bir hesapta çok sayıda EA var ve onları ölçüyorum, bir hesaplama aracı kurup yüklediğimde ise diğer birçok EA'nın performansı birbirine karışıyor ve aralarında ayrım yapmak imkansız hale geliyor.
Bunu engellemenin tek yolu, özel bir hesap oluşturup bu hesaba yalnızca bir EA atamak.
Japonya'daki kaynak yetersizliği ve kısıtlamalar nedeniyle bunu yapmak şu anda zor.
Güncellenirse hesaptan bir adet EA çıkarılıp serbest bırakılabilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum.
2025'e dair düşünceler
 2025 yılı, yarattığım EA'lar için oldukça zorlu bir pazar yılıydı, çünkü çok sayıda trend takipçisi vardı.
Benim geliştirmem grid, nanpinning veya martingale içermez.
Bunlar arasında istikrarlı trendler gösteren neredeyse tek EA bu oldu.
Trendlere bağlı kalmaz, aksine trendlere karşı serbestçe işlem yapar, ekonomik göstergelerden çok az etkilenir ve piyasa uygun olmadığında bir süre işlem yapmaz.
Bu özelliklerinden dolayı diğer ürünlere göre kaybedilmesi daha zor gibi görünüyor.
Elbette gelecekte ne olacağını bilemeyiz, bu yüzden aşırı özgüvenli olmamalıyız.
Fiyatlandırma
 Sınırsız versiyonu uygun bir fiyata sunuluyor.
Bunun nedeni, EA'nın 2025 yılında genel olarak zor bir durumda olması ve birçok kişinin muhtemelen sınırlı finansal kaynaklara sahip olmasıdır.
Bu fiyat Başlangıç Listesi ve MT5 versiyonları için aynı olup, 30 katılımcıya kadar izin verilen Sınırsız versiyon için de geçerlidir.
Eğer forvet kötüyse fiyat aynı kalacaktır.



Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.77 (22)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon:   EA US30 Scalper   ve   Nasdaq Algo   ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (S
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Uzman Danışmanlar
OpenScalp GXT, en son GPT modellerinin ortak görüşüne dayanan basit bir scalping sistemidir. Giriş ayarlarında yer alan açılır menüden tercih ettiğiniz modeli seçebilir veya EA'nin otomatik olarak seçmesine izin verebilirsiniz. Her emir tek tek, birer birer girilir; martingale veya grid gibi hileli stratejiler kullanılmaz. Ayrıca her pozisyon, tamamen özelleştirilebilir sabit bir stop loss seçeneği ile sanal bir dinamik stop loss sistemi tarafından korunur. Yapay zekâ görüş birliği ve dinamik oy
