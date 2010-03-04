TSma4f audcad MT5

■ Genel Bakış

"TS-MA4F", ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi sınırlı olan kaynak zengini ülkelerin temsili para birimi olan AUDCAD'a muhalif bir yaklaşım benimseyen uzun vadeli bir tutma EA'sıdır.
Bu strateji, aralık oluşturma eğiliminde olan döviz çiftlerinin düzenliliğine dayanır ve mantığı basit ve doğaldır.
Herhangi bir grid, martingale veya hedge yoktur ve TP ve SL'nin ayarlandığı tamamen tek pozisyonlu bir sistemdir, dolayısıyla risk sınırlıdır.

Bu EA, pazarı ele geçirmesinin yanı sıra yardımcı işlevler ve benzersiz teknolojilerle de dolu.
  • İnsan hatasını önleyecek çeşitli önlemler ve otomatik yayılma ve ticaret bilgisi çıkışı gibi kullanışlı işlevlerle donatılmıştır.
  • Benzersiz üretim sürecimiz, geriye dönük test ile gerçek işlem arasındaki işlem farkını azaltır.
  • Benzersiz tekrar sipariş programımız yürütme gücünü artırır.

Bu çalışmalarla stratejiye yönelik kapsamlı destek sağlamayı hedefliyoruz.


■ Mantık

Giriş
 Temel strateji istatistiksel ortalama regresyon yöntemidir.
Biz ancak oran çok ileri gittiğinde ve tersine dönme olasılığı yüksek olduğunda ve uzun vadeli zaman diliminde birden fazla çevresel tanıma koşulu karşılandığında ters bir pozisyon alırız.
çıkış
 ・İki tür teknik koşul
・Volatilite nedeniyle dalgalanan TP
・Sabit SL
- Belirli bir süre geçtikten sonra (Alış için 40 saat/Satış için 76 saat) zorunlu yerleşim
Ödeme, yukarıdaki beş ödeme koşulunun sağlanması halinde yapılacaktır.
Hedef ortalamaları referans alan endekslerin yanı sıra, birden fazla hesaplaşma yöntemi kullanıyoruz.
Trend takibinde olduğu gibi kar marjları arttırılamadığı için takip etme durumu söz konusu değildir.
konum
 Hiçbir korunma amacı gütmeyen tek bir pozisyon.
Ortalama pozisyon tutma süresi yaklaşık 23 saattir.
Backtest analizlerine göre yılda ortalama 20 ila 160 kez pozisyon alınıyor.
Düşük hakimiyete sahip piyasalarda cesur işlemlerden kaçınabilir ve yüksek hakimiyete sahip piyasalarda sıklıkla işlem yapabilirler.
Bunun sonucunda dalgalanmalar yaşanır ve hiçbir işlem yapılmayan aylar yaşanır.


■ İleri

"Eski versiyon 01" ve "Eski versiyon 02" görselleri bu EA'nın önceki versiyonlarıdır.
“01” MT4’tür ve “02” MT5’tir.
Oradan sorunlarda ince ayarlamalar yaptık ve sürümü daha da yükselttik.
Bu versiyon hem MT4 hem de MT5 için aynı mantığı kullanıyor.


■ Kurulum

  • Döviz Çiftleri | AUDCAD
  • Zaman dilimi | 30 dakika
  • GMT | +2/+3 (sadece 5 gün)
  • Gösterilen çubuk sayısı | 1000 veya daha fazla *Herhangi bir FX döviz çiftine ayarladığınızda, grafik otomatik olarak değişecek ve ayarlanacaktır.


■ Özellikler

  • Döviz Çiftleri ｜ AUDCAD
  • Zaman Çerçevesi ｜ M30
  • Stil | Salıncak
  • Pozisyon sayısı ｜ 1
  • Koruma ｜ Yok
  • İz ｜ Yok
  • Nanpin Martin ｜ Hiçbiri
  • Maksimum kar al | 50 pip al/80 pip sat
  • Zarar Durdur | 190 pip al/190 pip sat
  • Hafta sonu devri ｜ Evet
  • Yeni Yıl tatili askıya alındı | 12/20~1/3 (Yeni kayıt yok, yalnızca ödemeler)


■ Parametreler

Sihirli No.
 EA kimlik numarası. Lütfen her mantık için farklı bir değer ayarlayın. Diğer EA'larla çakışırsa arızalanacaktır.
Çok (Sabit)
 Basit faiz işlemleri için lot büyüklüğü. Varsayılan değer önerilen bir değer değildir, bu nedenle lütfen kendi sorumluluğunuzda karar verin.
Risk% (SerbestMarj/Bakiye)

Bileşik faiz işlemleri için risk ayarı. Bu, bileşik faiz fonksiyonu ayarlarında seçilen kalem için maksimum SL kaybının yüzdesidir.
Para Yönetimi (0,Sabit/1,Serbest Marj/2,Bakiye)

Para yönetim fonksiyonu. 0 sabit, diğeri bileşik faizdir.
Her bileşik faiz geri testinde değerler geçici hesaplamalar kullanılarak okunduğundan, lot hesaplamaları gerçek işlemlerdeki hesaplamalardan farklılık gösterebilir.
Pozisyon kontrolü
(0, Uzun ve Kısa/1, Sadece Uzun/2, Sadece Kısa)

Bu parametre, alım, satım veya her ikisi arasında geçiş yapmanızı sağlar.
İşlem yapmazsanız grafik ekranındaki TP/SL alanları kararacaktır.
İzin verilen spread pipleri (1 pip = 10 puan/0 = otomatik)

İşlem yapmaya izin verilen spread, pip cinsinden ölçülür.
"0" olarak ayarlandığında otomatik yayılma özelliği etkinleşir (aşağıya bakınız).
Grafik görüntüleme yorumunda sol tarafta ayarlanan değer (Lim) görüntülenir. "0" olarak ayarlarsanız, otomatik olarak hesaplanan ortalama spread sağ tarafta (Ave) görüntülenir.
[Al/Sat] TP/SL

Alım ve satım için TP/SL'yi ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.
TP volatiliteye bağlı olarak içeride dalgalandığı için burada maksimum değeri belirliyoruz.
Ticaret bilgi kayıtlarını CSV'ye aktarın
 Ticaret bilgilerini çıktı olarak alabilirsiniz (aşağıya bakınız).
Grafikte işlem geçmişi çizgilerini ve pipleri görüntüleyin
 Grafik ekranında işlem geçmişini vb. görüntüleyebilirsiniz (aşağıya bakınız).
Bildirim yorumunu değiştir (false=varsayılan)

İşlem bildirimi yorumunu değiştirirken, bunu sadece alttaki alana girmekle kalmayıp, aynı zamanda "true" olarak ayarlamanız gerekmektedir. Bu, herhangi bir sorun yaşanmaması içindir.
Bildirim Yorumu
（└Doğru olmalı/en fazla 31 karakter）		 Bu, bildirim yorumunu değiştirmek içindir. Lütfen en fazla 31 karakter girin.


■ Özellik tanıtımı

Otomatik Yayılma
 Spread ayar parametrelerine "0" girdiğinizde EA otomatik olarak izin verilen spread değerini hesaplayıp ayarlayacaktır.
Spread dahili olarak ölçülür, ortalaması hesaplanır ve daha sonra ayar değerini türetmek için bir düzeltme değeri eklenir.
Ticaret bilgi kayıtlarını CSV'ye aktarın
 Her işlem için detaylı bilgi CSV'ye çıktı olarak alınabilir.
Öğeler arasında yayılma, kayma, gecikme vb. yer alır (resme bakın).
* TPSL, aracıya bağlı olarak algılanamayabilir ve iki kopya halinde çıktılanabilir.
[Çıktı konumu (MT4)]
・Canlı İşlem: MQL4 (MQL5) > Dosyalar
・Geri test: test cihazı > dosyalar
[Çıktı konumu (MT5)]
・Canlı İşlem: MQL4 (MQL5) > Dosyalar
・Geriye Dönük Test: "Veri Klasörünü Aç"a tıklayarak klasörü açtıktan sonra, iki seviye yukarıdaki "MetaQuotes"u açın ve Test Cihazı > Benzersiz MT5 Numarası > Aracı ~ > MQL5 > Dosyalar'da bulacaksınız.
Grafikte işlem geçmişi çizgilerini ve pipleri görüntüleyin
 Eğer bunu “true” olarak ayarlarsanız, işlem geçmişi satırı, işlem örneği görselinde gösterildiği gibi görüntülenecektir.
Görüntülemediğiniz zaman işlemi yavaşlatacağından "false" olarak ayarlamanız önerilir.
MT5 backtestinde görsel modda olmadığınız sürece çizim yapılmayacaktır.
Sihirli Sayı Yinelenen Uyarısı
 Aynı MT4/5 hesabı içerisinde aynı sihirli sayıların tekrarlanması durumunda uyarı verilecektir.
Uygulamayı kapatmadan bilgisayarınızı kapatırsanız, bu yanlış pozitif sonuçlanacak ve bir uyarı tetiklenecektir.
Teknik olarak düzeltilemeyen başka yanlış pozitifler de olabilir.
Tekrarlanan sihirli sayılar tehlikeli olduğundan, yanlış tespit olasılığı olsa bile bunu bir önlem olarak ayarladık.


Ek bilgiler

GMT
 Bu sadece 5 günlük grafik içindir (GMT: Kış +2/Yaz +3) çünkü günlük teknik verilere atıfta bulunmaktadır.
Günlük 5 grafiğe sahip bir aracı kurum seçtiğinizden emin olun.
Benim için zor olan pazar
 Bu EA, ekonomik göstergelerden veya temellerden kolayca etkilenmediği varsayımına dayanan, asgari gerekli teknik göstergeleri bir araya getiren bir ters mantıktır.
Bu nedenle trendlere ve ani yükseliş ve düşüşlere karşı direnci düşüktür.
Eğer piyasa bu eğilimde devam ederse ve performans da zayıf olursa, avantajın kaybolduğu düşünülebilir.
Gelişim
 TDS'nin dukascopy firmasının geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiş ve ayarlanmıştır.
AUDCAD'in tarihsel verileri 2008 yılı civarında bozulmuş olduğundan, MT4 versiyonu için 2009 yılından itibaren, MT5 versiyonu için ise 2010 yılından itibaren verileri kullandık.
MT4 ve MT5'te mantık aynıdır.
Yardımcı fonksiyonlar
 Bu EA birçok yardımcı fonksiyonla donatılmıştır. Oluşturulması sırasında sıkı kontroller yapmış olsak da bazı hatalar olabilir.
Aşırı talepleri karşılayamayabiliriz, bu nedenle satın almadan önce demo'da işlemi kontrol ettiğinizden ve memnun kaldığınızdan emin olun.
Canlı Hesap Açıklaması Hakkında
 MQL5.com'un toplama aracı (sinyaller) canlı hesapların performansını kolayca ortaya koymuyor.
Geliştirme amaçlı olarak bir hesapta çok sayıda EA var ve onları ölçüyorum, bir hesaplama aracı kurup yüklediğimde ise diğer birçok EA'nın performansı birbirine karışıyor ve aralarında ayrım yapmak imkansız hale geliyor.
Bunu engellemenin tek yolu, özel bir hesap oluşturup bu hesaba yalnızca bir EA atamak.
Japonya'daki kaynak yetersizliği ve kısıtlamalar nedeniyle bunu yapmak şu anda zor.
Güncellenirse hesaptan bir adet EA çıkarılıp serbest bırakılabilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum.
2025'e dair düşünceler
 2025 yılı, yarattığım EA'lar için oldukça zorlu bir pazar yılıydı, çünkü çok sayıda trend takipçisi vardı.
Benim geliştirmem grid, nanpinning veya martingale içermez.
Bunlar arasında istikrarlı trendler gösteren neredeyse tek EA bu oldu.
Trendlere bağlı kalmaz, aksine trendlere karşı serbestçe işlem yapar, ekonomik göstergelerden çok az etkilenir ve piyasa uygun olmadığında bir süre işlem yapmaz.
Bu özelliklerinden dolayı diğer ürünlere göre kaybedilmesi daha zor gibi görünüyor.
Elbette gelecekte ne olacağını bilemeyiz, bu yüzden aşırı özgüvenli olmamalıyız.
Fiyatlandırma
 Sınırsız versiyonu uygun bir fiyata sunuluyor.
Bunun nedeni, EA'nın 2025 yılında genel olarak zor bir durumda olması ve birçok kişinin muhtemelen sınırlı finansal kaynaklara sahip olmasıdır.
Bu fiyat Başlangıç Listesi ve MT4 versiyonları için aynı olup, 30 katılımcıya kadar izin verilen Sınırsız versiyon için de geçerlidir.
Eğer forvet kötüyse fiyat aynı kalacaktır.



Yazarın diğer ürünleri
Murasame
Akihiro Tanaka
Uzman Danışmanlar
genel bakış "Murasame", işlem başına ortalama 25 saat süren bir trend takip sistemidir. Izgara yok, martingale yok, çift taraflı yok, 1 konumlu. Durdurma kaybı takip edilerek hareket ettirilir. Kurulum döviz çifti GBPJPY Zaman ekseni 30  dakika   (ver.4.0~) GMT +2/+3   (   sadece   5   günlük bar için   ) MT4   ayar ekranı çubuk numarası 1000   veya daha fazla parametreler Büyü No. sihirli sayı Yaz zamanı 0: Yok / 1: Amerikan tarzı / 2: İngiliz tarzı Yayılmaya İzin Ver İzin verilen spread (
Akatsuki
Akihiro Tanaka
5 (1)
Uzman Danışmanlar
genel bakış “Akatsuki”, işlem başına ortalama 3 saat süren, iyileşme odaklı bir XAUUSD ölçeklendirme sistemidir (MT4). FX döviz çiftleri için spreadler sunucu saatiyle 0:00 (GMT+2) civarında genişliyor. Öte yandan XAUUSD genişlemeden daha az etkileniyor. Bu arka plandan yararlanarak, dar bir yelpazedeki piyasa katılımcılarını hedef alan aykırı işlemler yürütüyoruz. Tekrarlanabilirliği geliştirmek için mantığı basit tutuyoruz ve aşırı optimizasyondan kaçınıyoruz. XAUUSD önemli volatilite değişik
Hyakurai
Akihiro Tanaka
3 (2)
Uzman Danışmanlar
genel bakış “Hyakurai”   üç   mantığı   birleştiren   bir   USDJPY   portföy sistemidir   . Her mantık   için   1   konum   olmak üzere toplamda   en fazla   3   konum   tutar   . Özellikle son birkaç yılda kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak iyi performans gösteren mantıkları seçip birleştiriyoruz. ilk mantık Zamansal düzenliliğe göre satın alın ve satın. İkinci mantık: Uzun vadeli ileri ve kısa vadeli ters sinyallerle alım satım. 3. Mantık Trendleri yakalayarak uzun vadede kar mar
TSma4f audcad MT4
Akihiro Tanaka
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış "TS-MA4F", ekonomik göstergeler üzerindeki etkisi sınırlı olan kaynak zengini ülkelerin temsili para birimi olan AUDCAD'a muhalif bir yaklaşım benimseyen uzun vadeli bir tutma EA'sıdır. Bu strateji, aralık oluşturma eğiliminde olan döviz çiftlerinin düzenliliğine dayanır ve mantığı basit ve doğaldır. Herhangi bir grid, martingale veya hedge yoktur ve TP ve SL'nin ayarlandığı tamamen tek pozisyonlu bir sistemdir, dolayısıyla risk sınırlıdır. Bu EA, pazarı ele geçirmesinin yanı sır
