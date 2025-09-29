TSma4f audcad MT4

GMT

Ceci concerne uniquement 5 graphiques quotidiens (GMT : Hiver +2/Été +3) car il fait référence aux données techniques quotidiennes.

Assurez-vous de choisir un courtier avec 5 graphiques quotidiens.



Marché qui est difficile pour moi

Cet EA est une logique contraire qui combine le minimum d'indicateurs techniques nécessaires, en partant du principe qu'il n'est pas facilement influencé par les indicateurs économiques ou les fondamentaux.

Par conséquent, il présente une faible résistance aux tendances et aux hausses et baisses soudaines.

Si cette tendance du marché se poursuit et que les performances sont également faibles, on peut penser que l’avantage s’estompe.



Développement

Il est développé et ajusté à l'aide des données historiques de la société dukascopy de TDS.

Étant donné que les données historiques de l'AUDCAD sont corrompues vers 2008, nous avons utilisé les données de 2009 pour la version MT4 et de 2010 pour la version MT5.

La logique est la même pour MT4 et MT5.



Fonctions auxiliaires

Cet EA est doté de nombreuses fonctions auxiliaires. Malgré des vérifications rigoureuses lors de sa création, il peut contenir quelques bugs.

Nous ne pourrons peut-être pas répondre à des demandes excessives, veuillez donc vous assurer de vérifier le fonctionnement dans la démo et de vous assurer que vous êtes satisfait avant d'acheter.



À propos de la divulgation du compte en direct

Les outils d'agrégation (signaux) de MQL5.com rendent difficile la publication des résultats des comptes en direct.

À des fins de développement, j'ai plusieurs EA dans un compte et je les mesure, et lorsque je configure un outil de calcul et que je le charge, les performances de nombreux autres EA sont mélangées et il devient impossible de les distinguer.

La seule façon d'éviter cela est de créer un compte dédié et de lui attribuer un seul EA.

En raison de notre manque de ressources et des restrictions imposées au Japon, il est actuellement difficile de le faire.

Je pense qu'il sera possible de le publier s'il est mis à jour afin qu'un EA puisse être extrait du compte et publié.



Réflexions sur 2025

L’année 2025 a été un marché très difficile pour les EA que j’ai créés, car il y avait de nombreuses tendances suivies.

Mon développement n'implique pas de grille, de nanpinning ou de martingale.

Parmi eux, cet EA était presque le seul à montrer des tendances stables.

Il ne s'appuie pas sur les tendances, mais négocie librement contre elles, n'est que légèrement influencé par les indicateurs économiques et ne négocie pas pendant un certain temps si le marché ne lui convient pas.

En raison de ces caractéristiques, il semble plus difficile de le perdre que d’autres produits.

Bien sûr, nous ne savons pas ce qui se passera dans le futur, nous ne devrions donc pas être trop confiants.

