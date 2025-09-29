TSma4f audcad MT4

■ Aperçu

« TS-MA4F » est un EA de détention à long terme qui adopte une approche contraire à l'AUDCAD, une monnaie représentative des pays riches en ressources dont l'influence sur les indicateurs économiques est limitée.
Cette stratégie est basée sur la régularité des paires de devises qui ont tendance à former des fourchettes, et la logique est simple et naturelle.
Il n'y a pas de grille, de martingale ou de couverture, et il s'agit d'un système entièrement à position unique avec TP et SL définis, donc le risque est limité.

En plus de conquérir le marché, cet EA regorge de fonctions auxiliaires et de technologies uniques.
  • Il est équipé de diverses mesures pour prévenir les erreurs humaines et de fonctions pratiques telles que la diffusion automatique et la sortie d'informations commerciales.
  • Notre processus de fabrication unique réduit la différence de trading entre le backtesting et le trading réel.
  • Notre programme unique de commandes répétées améliore la puissance d'exécution.

Grâce à ces efforts, nous souhaitons apporter un soutien global à la stratégie.


■ Logique

Entrée
 La stratégie principale est la méthode statistique de régression moyenne.
Nous ne prenons une position contraire que lorsque le taux est allé trop loin et qu’un renversement est probable, et que plusieurs conditions de reconnaissance environnementale sur le long terme sont remplies.
sortie
 ・Deux types de conditions techniques
・TP fluctuant en raison de la volatilité
・SL fixe
- Règlement forcé après un certain délai (40 heures pour l'achat/76 heures pour la vente)
Le paiement sera effectué une fois que les cinq conditions de paiement ci-dessus seront remplies.
En plus des indices qui font référence aux moyennes cibles, nous utilisons plusieurs méthodes de règlement.
Il n’y a pas de suivi car les marges bénéficiaires ne peuvent pas être augmentées comme avec le suivi de tendance.
position
 Une position unique sans couverture.
La durée moyenne de détention d'une position est d'environ 23 heures.
Selon l’analyse des backtests, les positions sont prises environ 20 à 160 fois par an.
Ils peuvent éviter de négocier avec audace sur les marchés où ils ont un faible avantage, et négocier fréquemment sur les marchés où ils ont un avantage élevé.
Il en résulte des fluctuations et des mois où aucune transaction n’a lieu.


■ Transférer

Les images « Ancienne version 01 » et « Ancienne version 02 » sont des versions antérieures de cet EA.
« 01 » est MT4 et « 02 » est MT5.
À partir de là, nous avons apporté des ajustements précis aux problèmes et mis à niveau la version.
Cette version utilise la même logique pour MT4 et MT5.


■ Installation

  • Paires de devises | AUDCAD
  • Durée | 30 minutes
  • GMT | +2/+3 (5 jours seulement)
  • Nombre de barres affichées | 1 000 ou plus *Lorsque vous le définissez sur une paire de devises FX, le graphique bascule automatiquement et est défini.


■ Spécifications

  • Paires de devises ｜ AUDCAD
  • Période ｜ M30
  • Style | Swing
  • Nombre de positions ｜ 1
  • Couverture ｜ Aucune
  • Sentier ｜ Aucun
  • Nanpin Martin ｜ Aucun
  • Prise de bénéfices maximale | Achat 50/Vente 80 pips
  • Stop loss | Achat 190/Vente 190 pips
  • Report du week-end ｜ Oui
  • Suspension des vacances du Nouvel An | 20/12~03/01 (Pas de nouvelles entrées, uniquement des règlements)


■ Paramètres

Magie n°
 Numéro d'identification de l'EA. Veuillez définir une valeur différente pour chaque logique. Tout chevauchement avec d'autres EA entraînera un dysfonctionnement.
Lots (Fixes)
 Taille du lot pour les opérations à intérêt simple. La valeur par défaut n'est pas recommandée ; veuillez donc la choisir à vos propres risques.
Risque% (Marge libre/Solde)

Paramètre de risque pour les opérations d'intérêts composés. Il s'agit du pourcentage de perte maximale SL pour l'élément sélectionné dans les paramètres de la fonction d'intérêts composés.
Gestion de l'argent (0, fixe/1, marge libre/2, solde)

Fonction de gestion de l'argent. 0 est fixe, l'autre est un intérêt composé.
Dans chaque backtest d'intérêt composé, les valeurs sont lues à l'aide de calculs provisoires, de sorte que les calculs de lot peuvent différer de ceux des opérations réelles.
Contrôle de position
(0, Long et Court / 1, Uniquement Long / 2, Uniquement Court)

Ce paramètre vous permet de basculer entre l'achat, la vente et les deux.
Si vous ne tradez pas, les champs TP/SL sur l'écran du graphique seront assombris.
Pips de spread autorisés (1 pips = 10 points / 0 = auto)

Le spread autorisé pour le trading, mesuré en pips.
Le réglage sur « 0 » active la fonction de propagation automatique (voir ci-dessous).
Le commentaire du graphique affichera la valeur définie à gauche (Lim). Si vous la définissez sur « 0 », le spread moyen calculé automatiquement s'affichera à droite (Ave).
[Achat/Vente] TP/SL

Vous pouvez définir TP/SL séparément pour l'achat et la vente.
Le TP fluctue en interne en fonction de la volatilité, nous définissons donc ici la valeur maximale.
Exporter les enregistrements d'informations commerciales au format CSV
 Vous pouvez générer des informations commerciales (voir ci-dessous).
Afficher les lignes d'historique de trading et les pips sur le graphique
 Vous pouvez afficher l'historique des transactions, etc. sur l'écran graphique (voir ci-dessous).
Commentaire de notification de modification (false = par défaut)

Lorsque vous modifiez le commentaire de notification de transaction, vous devez non seulement le saisir dans le champ ci-dessous, mais également le définir sur « vrai ». Cela permet d'éviter tout problème.
Commentaire de notification
（└Doit être vrai/jusqu'à 31 caractères）		 Ceci permet de modifier le commentaire de notification. Veuillez saisir jusqu'à 31 caractères.


■ Présentation des fonctionnalités

Propagation automatique
 Si vous entrez « 0 » dans les paramètres de réglage du spread, l'EA calculera et définira automatiquement la valeur de spread autorisée.
L'écart est mesuré en interne, une moyenne est calculée, puis une valeur de correction est ajoutée pour dériver la valeur définie.
Exporter les enregistrements d'informations commerciales au format CSV
 Des informations détaillées pour chaque transaction peuvent être exportées au format CSV.
Les éléments incluent la propagation, le glissement, la latence, etc. (voir image).
* TPSL peut ne pas être détecté selon le courtier et peut être généré en double.
[Emplacement de sortie (MT4)]
・Commerce en direct : MQL4 (MQL5) > Fichiers
・Backtest : testeur > fichiers
[Emplacement de sortie (MT5)]
・Commerce en direct : MQL4 (MQL5) > Fichiers
・Backtesting : après avoir ouvert le dossier en cliquant sur « Ouvrir le dossier de données », ouvrez « MetaQuotes » deux niveaux plus haut et vous le trouverez dans Tester > Numéro MT5 unique > Agent ~ > MQL5 > Fichiers.
Afficher les lignes d'historique de trading et les pips sur le graphique
 Si vous le définissez sur « vrai », la ligne d’historique des transactions s’affichera, comme indiqué dans l’image d’exemple de transaction.
Lorsque vous ne regardez pas, il est recommandé de le régler sur « faux » car cela ralentira le fonctionnement.
Dans le backtesting MT5, il ne sera pas dessiné à moins que vous ne soyez en mode visuel.
Alerte de doublon de numéro magique
 Si vous définissez des numéros magiques en double dans le même MT4/5, une alerte sera émise.
Si vous éteignez votre PC sans fermer l'application, ce sera un faux positif et déclenchera une alerte.
Il peut y avoir d’autres faux positifs, qui ne peuvent pas être corrigés techniquement.
Étant donné que les numéros magiques en double sont dangereux, nous avons mis en place cette mesure de précaution, même s'il existe une possibilité de fausse détection.


Informations complémentaires

GMT
 Ceci concerne uniquement 5 graphiques quotidiens (GMT : Hiver +2/Été +3) car il fait référence aux données techniques quotidiennes.
Assurez-vous de choisir un courtier avec 5 graphiques quotidiens.
Marché qui est difficile pour moi
 Cet EA est une logique contraire qui combine le minimum d'indicateurs techniques nécessaires, en partant du principe qu'il n'est pas facilement influencé par les indicateurs économiques ou les fondamentaux.
Par conséquent, il présente une faible résistance aux tendances et aux hausses et baisses soudaines.
Si cette tendance du marché se poursuit et que les performances sont également faibles, on peut penser que l’avantage s’estompe.
Développement
 Il est développé et ajusté à l'aide des données historiques de la société dukascopy de TDS.
Étant donné que les données historiques de l'AUDCAD sont corrompues vers 2008, nous avons utilisé les données de 2009 pour la version MT4 et de 2010 pour la version MT5.
La logique est la même pour MT4 et MT5.
Fonctions auxiliaires
 Cet EA est doté de nombreuses fonctions auxiliaires. Malgré des vérifications rigoureuses lors de sa création, il peut contenir quelques bugs.
Nous ne pourrons peut-être pas répondre à des demandes excessives, veuillez donc vous assurer de vérifier le fonctionnement dans la démo et de vous assurer que vous êtes satisfait avant d'acheter.
À propos de la divulgation du compte en direct
 Les outils d'agrégation (signaux) de MQL5.com rendent difficile la publication des résultats des comptes en direct.
À des fins de développement, j'ai plusieurs EA dans un compte et je les mesure, et lorsque je configure un outil de calcul et que je le charge, les performances de nombreux autres EA sont mélangées et il devient impossible de les distinguer.
La seule façon d'éviter cela est de créer un compte dédié et de lui attribuer un seul EA.
En raison de notre manque de ressources et des restrictions imposées au Japon, il est actuellement difficile de le faire.
Je pense qu'il sera possible de le publier s'il est mis à jour afin qu'un EA puisse être extrait du compte et publié.
Réflexions sur 2025
 L’année 2025 a été un marché très difficile pour les EA que j’ai créés, car il y avait de nombreuses tendances suivies.
Mon développement n'implique pas de grille, de nanpinning ou de martingale.
Parmi eux, cet EA était presque le seul à montrer des tendances stables.
Il ne s'appuie pas sur les tendances, mais négocie librement contre elles, n'est que légèrement influencé par les indicateurs économiques et ne négocie pas pendant un certain temps si le marché ne lui convient pas.
En raison de ces caractéristiques, il semble plus difficile de le perdre que d’autres produits.
Bien sûr, nous ne savons pas ce qui se passera dans le futur, nous ne devrions donc pas être trop confiants.
Tarifs
 La version illimitée est disponible à un prix abordable.
Cela est dû au fait qu’EA sera dans une situation globalement difficile en 2025, et de nombreuses personnes auront probablement des ressources financières limitées.
Ce prix est le même pour les versions Starter List et MT5, et s'applique également à la version Unlimited, qui autorise jusqu'à 30 participants.
Si le forward est mauvais, le prix restera le même.



