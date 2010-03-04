Smart Detector EA

Smart Detector EA – Le trading intelligent en toute simplicité

Smart Detector EA est un système de trading avancé qui transforme une technologie complexe en une solution simple et conviviale. Conçu pour les traders de tous niveaux, cet EA réduit la configuration manuelle à seulement quelques réglages externes de base, tandis que l’optimisation en temps réel et l’apprentissage automatique adaptatif prennent en charge le reste.

Caractéristiques principales :

  • Entièrement automatisé : haut niveau d’automatisation avec peu ou pas d’intervention de l’utilisateur.

  • Intelligence adaptative : stratégie auto-optimisante qui s’ajuste en temps réel aux conditions du marché.

  • Stratégie robuste : faible sensibilité aux environnements de trading, garantissant des performances constantes.

  • Conception orientée gestion du risque : pas de martingale, grid ou techniques de moyennage.

  • Trading simplifié : une seule position ouverte à la fois pour une gestion plus facile.

  • Durées de détention flexibles : les trades typiques durent de quelques heures à plusieurs jours.

  • Sorties intelligentes : les positions se ferment automatiquement lorsqu’un signal opposé apparaît.

  • Contrôles de risque personnalisables : niveaux fixes optionnels de Stop/Target et limites de perte par position.

Smart Detector EA combine l’apprentissage automatique de pointe avec la simplicité, offrant un avantage professionnel sans complexité inutile.

Exigences et recommandations :

  • Courtier : tout courtier (un ECN avec spreads faibles et exécution rapide est recommandé pour des résultats optimaux)

  • Capital minimum : $500

  • Effet de levier : 1:30 ou plus

  • Paires : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD


