Bollinger Bands TP Guardian MT5
- Utilitaires
- Chi Hong Au Yeung
- Version: 110.100
Bollinger Bands TP Guardian
Cet Expert Advisor utilitaire utilise les Bandes de Bollinger pour modifier le niveau de Take Profit (TP) des ordres ouverts, améliorant votre gestion de trading et vous libérant les mains après l'exécution d'une transaction manuelle.
Caractéristiques clés
Ajustement automatique du TP: L'EA ajuste automatiquement le TP des ordres ouverts.
Intégration des Bandes de Bollinger: Les niveaux de TP sont définis en utilisant la Bande Supérieure, Moyenne ou Inférieure de Bollinger.
Paramètres personnalisables: Les utilisateurs peuvent spécifier les paramètres des Bandes de Bollinger et la fréquence des modifications du TP.
Fonctionnement sans effort: Une fois attaché à un graphique, l'EA fonctionne en arrière-plan sans nécessiter d'intervention manuelle.
Comment utiliser
Attachez l'EA à un graphique.
Dans les paramètres de l'EA, choisissez la ligne de Bande de Bollinger souhaitée (Supérieure, Moyenne ou Inférieure) pour le niveau de profit cible.
Définissez les paramètres des Bandes de Bollinger.
L'EA commencera alors à ajuster le TP de tout ordre ouvert sur ce symbole.
Paramètres
Bands Period (Période des bandes): Période pour le calcul des Bandes de Bollinger.
Bands Deviations (Déviations des bandes): Nombre d'écarts-types.
Bands Shift (Décalage des bandes): Décalage horizontal.
ApplyTo (Appliquer à): Prix de clôture / Prix d'ouverture / Prix le plus haut / Prix le plus bas.
BB_Target Profit Line (Ligne de profit cible BB): Sélectionnez la ligne à utiliser: Bande Supérieure, Bande Moyenne ou Bande Inférieure.