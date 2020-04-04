Gold shot pro
- Roman Lomaev
- Sürüm: 1.1
🚀 Gold Shot Pro — XAUUSD Scalping Robotu
Gold Shot Pro, scalping prensibiyle çalışan altın piyasası (XAUUSD) için yüksek frekanslı bir işlem robotudur (Uzman Danışman). Kısa zaman aralıklarında ani fiyat hareketleri olan — fiyat darbelerini anında yakalamak ve kullanmak için tasarlanmıştır.
🎯 Stratejinin Temel Özellikleri
Agresif taktik: Güçlü hareketleri hızla yakalamayı hedefleyen çok sayıda kısa vadeli işlem yürütür.
Hızlı çıkış: Pozisyonları, sabit bir take-profit ile kapatır veya karı korumak için trailing stop kullanır.
Yüksek frekanslı algoritma: Maksimum emir yürütme hızı ve minimum işlem maliyetleri gerektirir.
⚠️ Bu Uzman Danışman Kimler İçin?
Bu ürün, aşağıdaki deneyimli yatırımcılar için oluşturulmuştur:
Yüksek frekanslı scalping ile ilişkili tüm riskleri anlayan.
Kaliteli aracı kurum koşullarına erişimi olan.
Test ve optimizasyon için zaman ayırmaya istekli olan.
📋 Sistem Gereksinimleri
Kararlı ve verimli çalışma için aşağıdakiler zorunludur:
|Bileşen
|Öneri
|İşlem Terminali
|MetaTrader 4
|Zaman Dilimi
|M1 (1 dakika)
|Aracı Kurum Hesabı
|Düşük spreadler ve işlem başına komisyonlu RAW/ECN hesabı.
|Spread
|Minimum, tercihen işlem sırasında 0-5 pip.
|İşlem Sunucusu
|Aracı kurum sunucusuna minimum pingli yüksek kaliteli VPS.
|Test
|"Gerçek tikler esas alınarak her tik" modu (%99 modelleme kalitesi).
🔬 Tarihsel Test
Test sırasında en doğru ve güvenilir sonuçları elde etmek için şunları kullanın:
Test modu: Gerçek tikler esas alınarak her tik.
Kaliteli tik verileri: Önerilen kaynaklar:
Tickstory
QuantDataManager
ÖNEMLİ: Gerçek parayla başlamadan önce, demo hesapta kapsamlı test yapılması ve ardından küçük bir gerçek hesapta test yapılması şiddetle tavsiye edilir.
⚙️ Uzman Danışman Ayarları
Ayarlar, hızlı yapılandırma için kullanışlı bir menüde sunulur.
🕐 Zaman Ayarları
StartHour — İşlem seansı başlangıç saati.
StartMinute — İşlem seansı başlangıç dakikası.
EndHour — İşlem seansı bitiş saati.
EndMinute — İşlem seansı bitiş dakikası.
💰 Risk Yönetimi
FixedLotSize — Tüm işlemler için sabit lot büyüklüğü.
TakeProfit — Take-profit büyüklüğü (puan cinsinden).
StopLoss — Stop-loss büyüklüğü (puan cinsinden).
TrailingStop — Karı korumak için trailing stop büyüklüğü (puan cinsinden).
🛡️ Teknik Ayarlar
MagicNumber — Robotun emirlerini tanımlamak için benzersiz sihirli numara.