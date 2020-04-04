Gold shot pro

🚀 Gold Shot Pro — XAUUSD Scalping Robotu
Gold Shot Pro, scalping prensibiyle çalışan altın piyasası (XAUUSD) için yüksek frekanslı bir işlem robotudur (Uzman Danışman). Kısa zaman aralıklarında ani fiyat hareketleri olan — fiyat darbelerini anında yakalamak ve kullanmak için tasarlanmıştır.

🎯 Stratejinin Temel Özellikleri
Agresif taktik: Güçlü hareketleri hızla yakalamayı hedefleyen çok sayıda kısa vadeli işlem yürütür.

Hızlı çıkış: Pozisyonları, sabit bir take-profit ile kapatır veya karı korumak için trailing stop kullanır.

Yüksek frekanslı algoritma: Maksimum emir yürütme hızı ve minimum işlem maliyetleri gerektirir.

⚠️ Bu Uzman Danışman Kimler İçin?
Bu ürün, aşağıdaki deneyimli yatırımcılar için oluşturulmuştur:

Yüksek frekanslı scalping ile ilişkili tüm riskleri anlayan.

Kaliteli aracı kurum koşullarına erişimi olan.

Test ve optimizasyon için zaman ayırmaya istekli olan.

📋 Sistem Gereksinimleri
Kararlı ve verimli çalışma için aşağıdakiler zorunludur:

Bileşen Öneri
İşlem Terminali MetaTrader 4
Zaman Dilimi M1 (1 dakika)
Aracı Kurum Hesabı Düşük spreadler ve işlem başına komisyonlu RAW/ECN hesabı.
Spread Minimum, tercihen işlem sırasında 0-5 pip.
İşlem Sunucusu Aracı kurum sunucusuna minimum pingli yüksek kaliteli VPS.
Test "Gerçek tikler esas alınarak her tik" modu (%99 modelleme kalitesi).

🔬 Tarihsel Test
Test sırasında en doğru ve güvenilir sonuçları elde etmek için şunları kullanın:

Test modu: Gerçek tikler esas alınarak her tik.

Kaliteli tik verileri: Önerilen kaynaklar:

Tickstory

QuantDataManager

ÖNEMLİ: Gerçek parayla başlamadan önce, demo hesapta kapsamlı test yapılması ve ardından küçük bir gerçek hesapta test yapılması şiddetle tavsiye edilir.

⚙️ Uzman Danışman Ayarları
Ayarlar, hızlı yapılandırma için kullanışlı bir menüde sunulur.

🕐 Zaman Ayarları
StartHour — İşlem seansı başlangıç saati.

StartMinute — İşlem seansı başlangıç dakikası.

EndHour — İşlem seansı bitiş saati.

EndMinute — İşlem seansı bitiş dakikası.

💰 Risk Yönetimi
FixedLotSize — Tüm işlemler için sabit lot büyüklüğü.

TakeProfit — Take-profit büyüklüğü (puan cinsinden).

StopLoss — Stop-loss büyüklüğü (puan cinsinden).

TrailingStop — Karı korumak için trailing stop büyüklüğü (puan cinsinden).

🛡️ Teknik Ayarlar
MagicNumber — Robotun emirlerini tanımlamak için benzersiz sihirli numara.


