Gold shot pro

L'indicatore "Binary Pin-Bar" per MT4 è progettato per il trading di opzioni binarie sui timeframe M1 e M5 e funziona con qualsiasi coppia di valute. Genera segnali di ingresso quando una candela pin-bar forma un nuovo massimo (per una tendenza al rialzo) o minimo (per una tendenza al ribasso). Funzionalità: I segnali appaiono come frecce buffer sul grafico: una freccia blu indica un segnale di acquisto (Buy), una freccia rossa indica un segnale di vendita (Sell). Sul grafico vengono visualizzat