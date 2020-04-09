Gold shot pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
🚀 Gold Shot Pro — Robot di Scalping per XAUUSD
Gold Shot Pro è un robot di trading ad alta frequenza (Expert Advisor) per il mercato dell'oro (XAUUSD), che opera secondo il principio dello scalping. È progettato per catturare e utilizzare istantaneamente gli impulsi di prezzo — movimenti di prezzo improvvisi in brevi periodi di tempo.
🎯 Caratteristiche principali della strategia
Tattica aggressiva: Esegue un gran numero di operazioni a breve termine mirate a catturare rapidamente movimenti forti.
Uscita rapida: Chiude le posizioni con un take-profit fisso o utilizzando una trailing stop per proteggere i profitti.
Algoritmo ad alta frequenza: Richiede la massima velocità di esecuzione degli ordini e costi di trading minimi.
⚠️ A chi è rivolto questo Expert Advisor?
Questo prodotto è creato per trader esperti che:
Comprendono tutti i rischi associati allo scalping ad alta frequenza.
Hanno accesso a condizioni di brokeraggio di qualità.
Sono disposti a dedicare tempo ai test e all'ottimizzazione.
📋 Requisiti di sistema
Per un funzionamento stabile ed efficiente, è obbligatorio:
|Componente
|Raccomandazione
|Terminale di Trading
|MetaTrader 4
|Timeframe
|M1 (1 minuto)
|Conto di brokeraggio
|RAW/ECN con spread bassi e commissione per operazione.
|Spread
|Minimo, preferibilmente 0-5 pip al momento del trading.
|Server di trading
|VPS di alta qualità con ping minimo al server del broker.
|Test
|Modalità "Ogni tick basato su tick reali" (modello al 99%).
🔬 Test storici
Per ottenere risultati massimamente precisi e affidabili durante i test, utilizzare:
Modalità di test: Ogni tick basato su tick reali.
Dati tick di qualità: Fonti raccomandate:
Tickstory
QuantDataManager
IMPORTANTE: Prima del lancio con capitali reali, si raccomanda vivamente di testare accuratamente su un conto demo, e successivamente su un piccolo deposito reale.
⚙️ Impostazioni dell'Expert Advisor
Le impostazioni sono visualizzate in un menu comodo per una configurazione rapida.
🕐 Impostazioni orarie
StartHour — Ora di inizio della sessione di trading.
StartMinute — Minuto di inizio della sessione di trading.
EndHour — Ora di fine della sessione di trading.
EndMinute — Minuto di fine della sessione di trading.
💰 Gestione del rischio
FixedLotSize — Dimensione del lotto fissa per tutte le operazioni.
TakeProfit — Dimensione del take-profit in punti.
StopLoss — Dimensione dello stop-loss in punti.
TrailingStop — Dimensione della trailing stop in punti per proteggere i profitti.
🛡️ Impostazioni tecniche
MagicNumber — Numero magico univoco per identificare gli ordini del robot.