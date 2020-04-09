Gold shot pro

🚀 Gold Shot Pro — Robot di Scalping per XAUUSD
Gold Shot Pro è un robot di trading ad alta frequenza (Expert Advisor) per il mercato dell'oro (XAUUSD), che opera secondo il principio dello scalping. È progettato per catturare e utilizzare istantaneamente gli impulsi di prezzo — movimenti di prezzo improvvisi in brevi periodi di tempo.

🎯 Caratteristiche principali della strategia
Tattica aggressiva: Esegue un gran numero di operazioni a breve termine mirate a catturare rapidamente movimenti forti.

Uscita rapida: Chiude le posizioni con un take-profit fisso o utilizzando una trailing stop per proteggere i profitti.

Algoritmo ad alta frequenza: Richiede la massima velocità di esecuzione degli ordini e costi di trading minimi.

⚠️ A chi è rivolto questo Expert Advisor?
Questo prodotto è creato per trader esperti che:

Comprendono tutti i rischi associati allo scalping ad alta frequenza.

Hanno accesso a condizioni di brokeraggio di qualità.

Sono disposti a dedicare tempo ai test e all'ottimizzazione.

📋 Requisiti di sistema
Per un funzionamento stabile ed efficiente, è obbligatorio:

Componente Raccomandazione
Terminale di Trading MetaTrader 4
Timeframe M1 (1 minuto)
Conto di brokeraggio RAW/ECN con spread bassi e commissione per operazione.
Spread Minimo, preferibilmente 0-5 pip al momento del trading.
Server di trading VPS di alta qualità con ping minimo al server del broker.
Test Modalità "Ogni tick basato su tick reali" (modello al 99%).

🔬 Test storici
Per ottenere risultati massimamente precisi e affidabili durante i test, utilizzare:

Modalità di test: Ogni tick basato su tick reali.

Dati tick di qualità: Fonti raccomandate:

Tickstory

QuantDataManager

IMPORTANTE: Prima del lancio con capitali reali, si raccomanda vivamente di testare accuratamente su un conto demo, e successivamente su un piccolo deposito reale.

⚙️ Impostazioni dell'Expert Advisor
Le impostazioni sono visualizzate in un menu comodo per una configurazione rapida.

🕐 Impostazioni orarie
StartHour — Ora di inizio della sessione di trading.

StartMinute — Minuto di inizio della sessione di trading.

EndHour — Ora di fine della sessione di trading.

EndMinute — Minuto di fine della sessione di trading.

💰 Gestione del rischio
FixedLotSize — Dimensione del lotto fissa per tutte le operazioni.

TakeProfit — Dimensione del take-profit in punti.

StopLoss — Dimensione dello stop-loss in punti.

TrailingStop — Dimensione della trailing stop in punti per proteggere i profitti.

🛡️ Impostazioni tecniche
MagicNumber — Numero magico univoco per identificare gli ordini del robot.


