Gold shot pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 1.1
- Activations: 5
🚀 Gold Shot Pro — Robot de Scalping pour XAUUSD
Gold Shot Pro est un robot de trading à haute fréquence (Expert Advisor) pour le marché de l'or (XAUUSD), fonctionnant sur le principe du scalping. Il est conçu pour capturer et utiliser instantanément les impulsions de prix — des mouvements de prix brusques sur de courtes périodes.
🎯 Caractéristiques clés de la stratégie
Tactique aggressive : Exécute un grand nombre de trades à court terme visant à capturer rapidement des mouvements forts.
Sortie rapide : Ferme les positions soit par un take-profit fixe, soit en utilisant un trailing stop pour protéger les profits.
Algorithme haute fréquence : Requiert une vitesse d'exécution des ordres maximale et des coûts de trading minimes.
⚠️ À qui cet Expert Advisor est-il destiné ?
Ce produit est créé pour les traders expérimentés qui :
Comprennent tous les risques associés au scalping haute fréquence.
Ont accès à des conditions de courtage de qualité.
Sont prêts à consacrer du temps aux tests et à l'optimisation.
📋 Configuration système requise
Pour un fonctionnement stable et efficace, il est obligatoire de disposer de :
|Composant
|Recommandation
|Terminal de Trading
|MetaTrader 4
|Timeframe
|M1 (1 minute)
|Compte de courtage
|RAW/ECN avec des spreads bas et une commission par trade.
|Spread
|Minimal, de préférence 0-5 pips au moment du trading.
|Serveur de trading
|VPS de haute qualité avec un ping minimal vers le serveur du courtier.
|Tests
|Mode "Chaque tick sur base de ticks réels" (modélisation à 99%).
🔬 Tests historiques
Pour obtenir des résultats les plus précis et fiables lors des tests, utilisez :
Mode de test : Chaque tick sur base de ticks réels.
Données de ticks de qualité : Sources recommandées :
Tickstory
QuantDataManager
IMPORTANT : Avant de démarrer avec des fonds réels, il est fortement recommandé de tester minutieusement sur un compte de démonstration, puis sur un petit dépôt réel.
⚙️ Paramètres de l'Expert Advisor
Les paramètres sont affichés dans un menu pratique pour une configuration rapide.
🕐 Paramètres de temps
StartHour — Heure de début de la session de trading.
StartMinute — Minute de début de la session de trading.
EndHour — Heure de fin de la session de trading.
EndMinute — Minute de fin de la session de trading.
💰 Gestion des risques
FixedLotSize — Taille de lot fixe pour tous les trades.
TakeProfit — Taille du take-profit en points.
StopLoss — Taille du stop-loss en points.
TrailingStop — Taille du trailing stop en points pour protéger les profits.
🛡️ Paramètres techniques
MagicNumber — Numéro magique unique pour identifier les ordres du robot.