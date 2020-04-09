🚀 Gold Shot Pro — Robot de Scalping pour XAUUSD

Gold Shot Pro est un robot de trading à haute fréquence (Expert Advisor) pour le marché de l'or (XAUUSD), fonctionnant sur le principe du scalping. Il est conçu pour capturer et utiliser instantanément les impulsions de prix — des mouvements de prix brusques sur de courtes périodes.

🎯 Caractéristiques clés de la stratégie

Tactique aggressive : Exécute un grand nombre de trades à court terme visant à capturer rapidement des mouvements forts.

Sortie rapide : Ferme les positions soit par un take-profit fixe, soit en utilisant un trailing stop pour protéger les profits.

Algorithme haute fréquence : Requiert une vitesse d'exécution des ordres maximale et des coûts de trading minimes.

⚠️ À qui cet Expert Advisor est-il destiné ?

Ce produit est créé pour les traders expérimentés qui :

Comprennent tous les risques associés au scalping haute fréquence.

Ont accès à des conditions de courtage de qualité.

Sont prêts à consacrer du temps aux tests et à l'optimisation.

📋 Configuration système requise

Pour un fonctionnement stable et efficace, il est obligatoire de disposer de :

Composant Recommandation Terminal de Trading MetaTrader 4 Timeframe M1 (1 minute) Compte de courtage RAW/ECN avec des spreads bas et une commission par trade. Spread Minimal, de préférence 0-5 pips au moment du trading. Serveur de trading VPS de haute qualité avec un ping minimal vers le serveur du courtier. Tests Mode "Chaque tick sur base de ticks réels" (modélisation à 99%).

🔬 Tests historiques

Pour obtenir des résultats les plus précis et fiables lors des tests, utilisez :

Mode de test : Chaque tick sur base de ticks réels.

Données de ticks de qualité : Sources recommandées :

Tickstory

QuantDataManager

IMPORTANT : Avant de démarrer avec des fonds réels, il est fortement recommandé de tester minutieusement sur un compte de démonstration, puis sur un petit dépôt réel.

⚙️ Paramètres de l'Expert Advisor

Les paramètres sont affichés dans un menu pratique pour une configuration rapide.

🕐 Paramètres de temps

StartHour — Heure de début de la session de trading.

StartMinute — Minute de début de la session de trading.

EndHour — Heure de fin de la session de trading.

EndMinute — Minute de fin de la session de trading.

💰 Gestion des risques

FixedLotSize — Taille de lot fixe pour tous les trades.

TakeProfit — Taille du take-profit en points.

StopLoss — Taille du stop-loss en points.

TrailingStop — Taille du trailing stop en points pour protéger les profits.

🛡️ Paramètres techniques

MagicNumber — Numéro magique unique pour identifier les ordres du robot.



