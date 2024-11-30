Bitcoin Scalping MT4

5

Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA


LANSMAN PROMOSYONU:

  • Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı!
  • Son fiyat: 3333,33 $

BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!!

EA CANLI SİNYAL

MT5 Versiyonu


Bugün Bitcoin Neden Önemli?

Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dünya çapında en çok işlem gören ve tanınan kripto varlıktır. Volatilitesi ve artan benimsenmesi ile Bitcoin, tüccarlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatlar risklerle birlikte gelir ve burada Bitcoin Scalping MT4/MT5 devreye girer ve daha akıllıca ticaret yapmanıza yardımcı olur.


LANSMAN KOMBO:

  • KOMBO 1 - ÖMÜR BOYU Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping SATIN AL. ÜCRETSİZ EA Forex Algo Trading (Sonsuz hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!
  • KOMBO 2 - ÖMÜR BOYU Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping SATIN AL. ÜCRETSİZ EA Gold Trend Scalping (Sonsuz hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!
  • KOMBO 3 - ÖMÜR BOYU Diamond Titan + Bitcoin Scalping SATIN AL. ÜCRETSİZ 2 EA Gold Trend Scalping + Nasdaq Algo (Sonsuz hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!

Tüm ürünleri ve tüm canlı sinyalleri kontrol edin


Bitcoin Scalping MT4/MT5’in Ana Özellikleri

1. Gelişmiş Ticaret Stratejisi

- Yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemek için bir önceki günün fiyat hareketi ve momentumunu kullanır.

- Sadece bir işlem yaparak disiplinli ve odaklanmış bir yaklaşım sağlar.

- Her oturumda üçe kadar işlem açabilir ve tercihinize göre 1, 2 veya 3 işlem açmak için özelleştirilebilir ayarlar içerir.


2. Risk Yönetimi Temeli

- Martingale veya Grid gibi riskli stratejiler kullanmaz, bu da sermayenizin güvenliğini sağlar.

- Tüm işlemler, işlem sırasında değişmeyen sabit bir Stop Loss (SL) içerir, bu da tutarlı risk kontrolü sağlar.

- Karları maksimize etmek ve kazançları kilitlemek için isteğe bağlı Trailing Stop veya Breakeven ayarlarını içerir.


3. Derinlemesine Geri Test

Bitcoin Scalping EA, 2018'den bugüne kadar olan tarihsel verilerle titizlikle geri test edilmiştir ve Bitcoin'in ilk günlerinden günümüze kadar olan evrimini kapsar. Bu testler, EA'nın farklı piyasa koşullarındaki dayanıklılığını kanıtlamaktadır.


Önerilen Kurulum

- Parite: BTC/USD

- Zaman Dilimi: Herhangi bir (En iyi sonuç için H1 önerilir)

- Minimum Yatırım: Herhangi bir miktar (en iyi performans için 1.000 $ önerilir)

- Broker: IC Markets veya 2000 puandan düşük spreadlere sahip herhangi bir broker.


Neden Bitcoin Scalping MT4/MT5’i Seçmelisiniz?

- Tutarlılık: Günde en fazla bir işlem yaparak aşırı ticaretten kaçınır ve nicelikten çok kaliteye odaklanır.

- Güvenlik: Sabit SL, hesabınızın her zaman korunmasını sağlar.

- Esneklik: Ticaret ayarları, EA'yı risk toleransınıza göre özelleştirmenizi sağlar.

- Güvenilirlik: Gerçek veriler üzerinde yapılan yıllarca süren testlerle kanıtlanmıştır.


Riskleri Anlamak

Bitcoin Scalping MT4/MT5, riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, şu noktaları kabul etmek önemlidir:

1. Piyasa Volatilitesi: Kripto piyasaları son derece volatil olup, beklenmedik kayıplara yol açabilir.

2. Garantili Kar Yok: Her ticaret sistemi gibi, EA da kayıp dönemleri yaşayabilir.

3. Broker Koşulları: Performans, spread'ler, kayma ve yürütme hızına bağlı olarak değişebilir.


Son Düşünceler

Bitcoin Scalping MT4/MT5, Bitcoin'in volatilitesinden faydalanmak isteyen tüccarlar için güvenli, disiplinli ve kanıtlanmış bir çözüm sunar. Kripto ticaretine yeni başlayan biri veya deneyimli bir tüccar olsanız da, bu EA sermayenizi korurken başarılı olmanızı sağlamak için gerekli araçları sunar.

Bitcoin Scalping MT4/MT5’i şimdi edinin ve kripto piyasasından en iyi şekilde yararlanın!

İncelemeler 4
patrick
64
patrick 2025.01.22 04:19 
 

takes only one trade per day but with a high probability of success! There are not too many parameters which makes it easier to adjust the bot. the support is very responsive and answers all your questions very quickly.

Vladimir Deryagin
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
According to my 18+ years of trading experience, it is too naive to believe that you will get rich by buying a junk EA and let it run automatically without any fundamental knowledge in investment. For those who want to be serious about investing they should buy this EA and train themselves as professional traders with appropriate minimal intervention to the EA. User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders plac
Two Candle Smart
Sumini
Uzman Danışmanlar
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
IntelliTrade
Vasile Silviu Urs
Uzman Danışmanlar
Forex piyasasında maksimum kârlılığa ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi ticaret robotumuzla tanışın. Alım satım robotumuz, bekleyen emirleri cari fiyatın üstüne veya altına yerleştirmek için gelişmiş algoritmalar kullanır ve kar al ve zararı durdur parametrelerini belirleyebilir. Bu, kayıplarınızı sınırlayabilmenizi ve kazançlarınızı en üst düzeye çıkarabilmenizi sağlayarak hassas risk yönetimine izin verir. Alım satım robotumuz ayrıca karınızı güvence altına almanızı ve risk
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Uzman Danışmanlar
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Ensac
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
ENSAC is a fully automated Expert Advisor, built on a scalping strategy that involves closing a deal while achieving a small, but sufficient profitability indicator, which allows the user to minimize the leakage of funds from opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for normal operation. The mechanism of the Expert Advisor is designed so that, before opening a transaction, instant implicit filtering is carried out thanks to the
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan
Trend Rider AI
Duc Viet Bui
Uzman Danışmanlar
Trend Rider AI is the name of my EA. It operates based on trends, entering trades according to a preset price range until a set profit is reached, at which point it closes all positions. Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2179495 Recommended : ・Initial Deposit: 2000$ ・Currency: USDCHF,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDCHF,.... Key Parameters for Configuration: ・StepPrice = 10; The distance between two orders is 10 pips. ・ProfitThreshold = 1; When the total profit of either Buy or Sell orders
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgilendirme: Fire Wave Uzman Danışmanı (EA), GBP/USD paritesi için 5 dakikalık zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. EA'nın daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 veya üzeri gibi) kullanılması riski önemli ölçüde artırır ve beklenenden daha yüksek geri çekilmelere yol açabilir. Bu, stratejinin 5 dakikalık grafik için optimize edilmiş benzersiz hesaplamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, daha düşük getiri ile daha düşük risk tercih ediyorsanız, EA EUR/USD paritesinde de
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Uzman Danışmanlar
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Neelo Scalper
Shahid Rasool
Uzman Danışmanlar
Neelo Scalper EA   Neelo Scalper EA FOR MT4 EA works on based on HFT (high frequency trading) algorithm. Its mean trades average holding time remains in seconds. EA put two stop orders 1 buy stop and 1 sell top and two limit orders 1 buy limit and 1 sell limit at near current price. And these 4 pending orders frequently keep modifying at predefined timer in seconds at predefined distance from current price. And during news events and sudden high volatility events EA took these orders into trade
Fast Lane
Panganani Sithole
Uzman Danışmanlar
Fast Lane Expert Advisor The Fast Lane expert advisor is a sophisticated trading algorithm designed to capitalize on market trends and momentum. This powerful EA utilizes the Moving Average indicator to identify optimal entry points, while also incorporating advanced features to maximize trading potential. Key Features: Moving Average Indicator: The EA uses the Moving Average indicator to gauge market momentum and identify trends. Swing Highs and Lows: The EA checks for swing highs and lows
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 Bu araçla, kazanan SL'leri otomatik olarak çalıştırmanıza yardımcı olacaktır. Destek ve direnç olarak minimum piyango girişleriyle bir Fibonacci Radar Fibo 123 stratejisi oluşturun Bu destek ve dirençte olan her şeye karşı agresif olun. Otomatik kapanma uygular ve otomatik olarak kilitlenir. Aylık minimum ve maksimum kazanç aradığınız yer. Sonraki ay aktif.
TaolishenEA
Wanchao Kuang
Uzman Danışmanlar
Taolishen Trend  使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细   https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Uzman Danışmanlar
Introducing the Vision fx EA, a sophisticated trading robot designed to capitalize on the dynamic interplay of short-term and long-term reversal patterns within the Forex market. Unlike other robots, this EA avoids grid, or arbitrage strategies, ensuring a secure and calculated trading experience. Perfect for traders of all backgrounds, whether seasoned or beginners, the vision fx EA accommodates all skill levels. This versatile trading system comes packed with features, including guarding aga
Stable Ex
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Introduced expert system   Stable Ex works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Uzman Danışmanlar
Yenilikçi ticaret çözümleri dünyasına hoş geldiniz! Güncel makroekonomik istatistikler ve modern sinir ağı hesaplamaları temelinde çalışan gelişmiş FTC Neuro ticaret danışmanımıza dikkatinizi çekiyoruz. Piyasa durumunu karmaşık algoritmalarla analiz ederek danışman, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak ekonomik bilgilerdeki gizli modelleri tanır. Ticarete girmek ve çıkmak için benzersiz noktalar sunarak size en profesyonel ticaret deneyimini sunar. Herkes, kaliteli ticaretin her zaman
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Uzman Danışmanlar
IA SUPREME MT4Hedging by Partner’s Academy Bring Precision and Control to Your Trading Elevate Your Trading Experience with Partner’s Academy Innovation After purchase, you will receive additional settings with inputs specifically designed for major crosses. Contact me directly on mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP t.me/supremeforexexpert Overview IA SUPREME MT4Hedging is an advanced artificial intelligence-based trading system carefully developed by Partner’s A
Praetor EA
Sergei Ozerov
Uzman Danışmanlar
Praetor EA   PRAETOR   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The advisor opens one deal in a certain direction and places       Stop Loss       and       Take Profit   , and when a certain profit is reached, the advisor uses       Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as:
Atmos
Aleksandr Valutsa
Uzman Danışmanlar
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
