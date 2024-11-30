BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!!

Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dünya çapında en çok işlem gören ve tanınan kripto varlıktır. Volatilitesi ve artan benimsenmesi ile Bitcoin, tüccarlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatlar risklerle birlikte gelir ve burada Bitcoin Scalping MT4/MT5 devreye girer ve daha akıllıca ticaret yapmanıza yardımcı olur.





Bitcoin Scalping MT4/MT5’in Ana Özellikleri

1. Gelişmiş Ticaret Stratejisi

- Yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemek için bir önceki günün fiyat hareketi ve momentumunu kullanır.

- Sadece bir işlem yaparak disiplinli ve odaklanmış bir yaklaşım sağlar.

- Her oturumda üçe kadar işlem açabilir ve tercihinize göre 1, 2 veya 3 işlem açmak için özelleştirilebilir ayarlar içerir.





2. Risk Yönetimi Temeli

- Martingale veya Grid gibi riskli stratejiler kullanmaz, bu da sermayenizin güvenliğini sağlar.

- Tüm işlemler, işlem sırasında değişmeyen sabit bir Stop Loss (SL) içerir, bu da tutarlı risk kontrolü sağlar.

- Karları maksimize etmek ve kazançları kilitlemek için isteğe bağlı Trailing Stop veya Breakeven ayarlarını içerir.





3. Derinlemesine Geri Test

Bitcoin Scalping EA, 2018'den bugüne kadar olan tarihsel verilerle titizlikle geri test edilmiştir ve Bitcoin'in ilk günlerinden günümüze kadar olan evrimini kapsar. Bu testler, EA'nın farklı piyasa koşullarındaki dayanıklılığını kanıtlamaktadır.





Önerilen Kurulum

- Parite: BTC/USD

- Zaman Dilimi: Herhangi bir (En iyi sonuç için H1 önerilir)

- Minimum Yatırım: Herhangi bir miktar (en iyi performans için 1.000 $ önerilir)

- Broker: IC Markets veya 2000 puandan düşük spreadlere sahip herhangi bir broker.





Neden Bitcoin Scalping MT4/MT5’i Seçmelisiniz?

- Tutarlılık: Günde en fazla bir işlem yaparak aşırı ticaretten kaçınır ve nicelikten çok kaliteye odaklanır.

- Güvenlik: Sabit SL, hesabınızın her zaman korunmasını sağlar.

- Esneklik: Ticaret ayarları, EA'yı risk toleransınıza göre özelleştirmenizi sağlar.

- Güvenilirlik: Gerçek veriler üzerinde yapılan yıllarca süren testlerle kanıtlanmıştır.





Riskleri Anlamak

Bitcoin Scalping MT4/MT5, riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da, şu noktaları kabul etmek önemlidir:

1. Piyasa Volatilitesi: Kripto piyasaları son derece volatil olup, beklenmedik kayıplara yol açabilir.

2. Garantili Kar Yok: Her ticaret sistemi gibi, EA da kayıp dönemleri yaşayabilir.

3. Broker Koşulları: Performans, spread'ler, kayma ve yürütme hızına bağlı olarak değişebilir.





Son Düşünceler

Bitcoin Scalping MT4/MT5, Bitcoin'in volatilitesinden faydalanmak isteyen tüccarlar için güvenli, disiplinli ve kanıtlanmış bir çözüm sunar. Kripto ticaretine yeni başlayan biri veya deneyimli bir tüccar olsanız da, bu EA sermayenizi korurken başarılı olmanızı sağlamak için gerekli araçları sunar.

Bitcoin Scalping MT4/MT5’i şimdi edinin ve kripto piyasasından en iyi şekilde yararlanın!