Momentum Deriatives Pro
- Uzman Danışmanlar
- Huseyin Efe Yener
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Momentum Derivatives Pro v1.0 – Uzman Danışman
Momentum Derivatives Pro v1.0, momentum temelli bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasa koşullarını değerlendirmek için Z-skoru türevleri ve ATR tabanlı volatilite ölçümleri kullanır. Pozisyon büyüklüğü, serbest marjın belirli bir yüzdesi üzerinden otomatik hesaplanır ve isteğe bağlı maksimum lot sınırı uygulanabilir.
Sistem, giriş ve çıkış sinyallerinin hesaplanması, stop-loss ve take-profit seviyelerinin dinamik olarak belirlenmesi ve piyasa volatilitesine göre uyarlanan takip eden stop (trailing stop) mekanizması için tasarlanmıştır.
Özellikler
-
Z-skoru ve türevlerine dayalı momentum analizi.
-
ATR tabanlı stop-loss ve take-profit seviyeleri.
-
Volatiliteye uyarlanmış takip eden stop sistemi.
-
Kullanıcı tarafından ayarlanabilir risk ve maksimum lot limitleri.
-
Tüm işlem çiftleri ve zaman dilimleriyle uyumluluk (broker koşullarına bağlıdır).
-
Basit kurulum ve anlaşılır parametre ayarları.
Tarihsel Test Sonuçları
-
Test dönemi: 2010–2025
-
Başlangıç sermayesi: 10.000 USD
-
Maksimum çekilme (drawdown): %30,8
-
Kâr faktörü: 2,45
-
Tick verisi kalitesi: %98 (40+ milyon tick)
Bu sonuçlar geçmiş fiyat verileri üzerinde yapılan simülasyonlardan elde edilmiştir ve gelecekteki performansı garanti etmez.
Notlar
-
Bu ürün, alım-satım sinyalleri üreten ve pozisyonları yöneten otomatik bir sistemdir.
-
Tüm stratejiler risk içerir; gerçek hesapta kullanılmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.
-
Sonuçlar brokerın işlem hızı, spread ve likiditesine bağlı olarak değişebilir.
-
Kullanıcıların kaldıraç, pozisyon büyüklüğü ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olması tavsiye edilir.
-
Bu Uzman Danışman kâr garantisi vermez. Yatırım ve alım-satım işlemleri risk içerir.