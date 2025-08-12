Momentum Deriatives Pro

Momentum Derivatives Pro v1.0 – Expert Advisor

Momentum Derivatives Pro v1.0 est un algorithme de trading basé sur l’analyse du momentum. Il utilise les dérivées du Z-score et des mesures de volatilité basées sur l’ATR pour évaluer les conditions du marché. La taille des positions est calculée automatiquement en pourcentage de la marge libre, avec une option pour définir une limite maximale de lot.

Le système est conçu pour calculer les signaux d’entrée et de sortie, déterminer dynamiquement les niveaux de stop-loss et de take-profit, et adapter les trailing stops en fonction de la volatilité du marché.

Caractéristiques

Analyse du momentum basée sur le Z-score et ses dérivées.

Niveaux de stop-loss et de take-profit calculés via l’ATR.

Mécanisme de trailing stop ajusté à la volatilité.

Paramètres de risque personnalisables et limite maximale de lot.

Compatible avec tous les instruments et unités de temps (selon les conditions du broker).

Installation simple et paramètres clairs.

Résultats des tests historiques

Période de test : 2010–2025

Dépôt initial : 10 000 USD

Drawdown maximal : 30,8 %

Facteur de profit : 2,45

Qualité des données tick : 98 % (plus de 40 millions de ticks)

Ces résultats proviennent de simulations effectuées sur des données historiques et ne garantissent pas les performances futures.

Remarques

Ce produit est un système automatisé conçu pour générer des signaux de trading et gérer les positions.

Toutes les stratégies de trading comportent des risques ; il est recommandé de les tester sur un compte démo avant toute utilisation en réel.

Les résultats peuvent varier selon la vitesse d’exécution, le spread et la liquidité du broker.

Les utilisateurs doivent avoir une bonne compréhension de l’effet de levier, du dimensionnement des positions et de la gestion du risque.

Cet Expert Advisor ne garantit pas de profits. Le trading comporte des risques.





