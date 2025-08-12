Super Neural Gold Pro
- Uzman Danışmanlar
- Tiago Oliveira Silva
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 10
🤖 Super Neural Gold – XAUUSD için Robot
Super Neural Gold, fiyat hareketlerine (Price Action) ve akıllı sinir ağlarına dayalı olarak altın (XAUUSD) işlemlerini otomatikleştirmek isteyen trader’lar için geliştirilmiş bir robottur.
Klasik grafik desenlerini yapay zekâ ile birleştirerek yüksek doğrulukta girişler ve uyarlanabilir risk yönetimi sunar. Odak noktası tutarlılıktır; hem gerçek hesaplarda hem de backtestlerde, 2024–2025 dönemi için mükemmel sonuçlar göstermiştir.
🔎 Çalışma Prensibi
Super Neural Gold, piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder:
Grafik desenlerinin tespiti:
-
Destek ve direnç kırılımları
-
Ana trend yönünde devam desenleri (bayraklar)
Teknik filtrelerle doğrulama:
-
ATR → giriş öncesi volatiliteyi ölçer
-
ADX → trendin gücünü doğrular
-
RSI → trendin tersine yanlış sinyalleri önler
-
Haber Filtresi (opsiyonel) → ekonomik olaylar sırasında girişleri durdurur
Sinir Ağları:
-
Grafikte olası dönüşleri tarar
-
Devam sinyallerini optimize eder
-
Farklı piyasa koşullarına uyum sağlar
İşlem yürütme:
-
Aynı anda yalnızca 1 emir (varsayılan olarak grid yok)
-
Her sinyalin otomatik Take Profit ve Stop Loss’u vardır
-
Opsiyonel Trailing Stop
-
Akıllı Martingale Paroli → Stop sonrası lotu iki katına çıkarır, Take Profit sonrası başlangıç lotuna döner
-
Grid Modu (opsiyonel) → daha agresif işlem yapmak isteyen trader’lar için
✅ Super Neural Gold Avantajları
-
Price Action’a dayalı net strateji
-
Entegre yapay zekâ (sinir ağı)
-
İki işlem modu (breakout ve devam)
-
Grafik üzerinde manuel işlemler için panel ve butonlar
-
Gelişmiş ve güvenli risk yönetimi (grid yok, opsiyonel)
-
Opsiyonel haber filtresi ile daha fazla güvenlik
-
2024–2025 dönemi boyunca tutarlı sonuçlar
-
Gerçek hesaplarda ve backtestlerde %99 kalite
📊 Teknik Gereksinimler
|Kategori
|Detaylar
|Desteklenen Varlık
|XAUUSD (XAUUSD için robot)
|Önerilen Zaman Dilimi
|M30
|Başlangıç Teminatı
|500 USD ve üzeri
|Maksimum Spread
|30 puana kadar (5 haneli brokerlerde 3,0 pip)
|Doğrulanmış Dönem
|2024–2025 en iyi performans
⚙️ Giriş Parametreleri
✅ Use_Pattern_Breakout → Breakout stratejisini aç/kapa
✅ Use_Pattern_Flag → Bayrak stratejisini aç/kapa
📊 Lots → Her işlemin başlangıç lotunu belirle
🔄 Use_Trailing_Stop → Trailing Stop’u aç/kapa
🎯 TakeProfit → Take Profit’i ayarla (puan)
🛑 StopLoss → Stop Loss’u ayarla (puan)
🛡️ Risk_Management → Risk yönetimini aç/kapa
📈 Martingale_Paroli → Martingale Paroli’yi aç/kapa
📏 Max_Spread → Maksimum spread’i belirle (önerilen 30’a kadar)
🔢 Magic_Number → Robot için benzersiz kimlik
📺 Show_Panel → Grafik panelini göster/gizle
🎛️ Manual_Buttons → Manuel giriş butonlarını aç/kapa (piyasa veya pending)
📰 News_Filter → Haber filtresini aç/kapa
⚡ Grid_Mode → Grid modunu aç/kapa (agresif işlemler)