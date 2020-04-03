Super Nasdaq Quant

SUPER NASDAQ QUANT

Forex robotları pazarında yenilikçi ve dönüştürücü bir teknoloji olan Quant NAS100, NASDAQ 100 (NAS100) endeksiyle işlem yaparken stratejileri optimize etmek ve sonuçları maksimize etmek için yapay zeka, sinir ağları ve özel göstergeler birleştiren ileri düzey bir Expert Advisor'dur.

Teknolojinin Öne Çıkan Özellikleri

Sinir Ağları ve Makine Öğrenimi
Quant NAS100, GPT-4 modeline dayalı gelişmiş sinir ağları kullanarak derinlemesine analizler yapar ve operasyonlarının verimliliğini sürekli olarak iyileştirir. Makine öğrenimi entegrasyonu, robotun karmaşık piyasa desenlerini tanımlamasına ve stratejilerini volatilite koşullarında karları maksimize etmek için uyarlamasına olanak tanır.

Özelleştirilmiş Göstergeler ve İşlevleri

  • ATR (Average True Range): Piyasa volatilitesini izler ve stop-loss ve take-profit seviyelerini otomatik olarak ayarlayarak optimize edilmiş bir risk yönetimi sağlar.
  • Envelopes: Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirler ve piyasa hareketlerine dinamik olarak uyum sağlayarak tersine dönüş fırsatlarını hassas bir şekilde tanımlar.
  • Bull Power ve Bear Power: Alıcılar ve satıcıların gücünü değerlendirir, piyasa trendlerindeki olası değişiklikleri tahmin etmeye yardımcı olur.
  • RSI (Relative Strength Index): Momentum ölçer ve aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tanımlar, robotun yükselen veya düşen piyasalarda daha doğru kararlar almasına yardımcı olur.

Bu göstergelerin kombinasyonu, sinir ağı tarafından yönetilerek giriş ve çıkışları yüksek doğrulukla ayarlar ve piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

Akıllı Risk Yönetimi

Quant NAS100, Ryan Jones risk yönetimi tekniğini entegre ederek kayıpları minimize etmeyi ve karları maksimize etmeyi hedefler. Matematiksel hesaplamalar ve adaptif algoritmalarla robot, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı işlemler gerçekleştirir.

AŞAĞIDAKİ ÖNERİLERE UYUN:

  • Önerilen Yatırımcılar: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • Zaman Dilimi: M1.
  • Varlık: NASDAQ 100 (NAS100).
  • Haneler: 1.
  • Maksimum Spread: 30 pips'e kadar.
  • Başlangıç Yatırımı: 500 USD (önerilen bakiye: daha fazla güvenlik için 1500 USD).

NOT: Eğer backtest yapılandırma konusunda zorluk yaşıyorsanız, chat üzerinden yardım talep edebilirsiniz.

Ekstra Özellikler

  • Grafikte İşlem Paniği: Manuel ve otomatik işlemler arasında geçiş yapma esnekliği sağlar.
  • Spread ve Saat Filtreleri: Gereksiz kayıplardan kaçınır ve en uygun saatlerde başarı şansını artırır.
  • Akıllı Emirler: Stop-loss ve take-profit seviyeleri piyasa volatilitesine göre dinamik olarak ayarlanarak korunmayı ve kazançların artmasını sağlar.

Neden SUPER NASDAQ QUANT'ı Seçmelisiniz?

Quant NAS100, yalnızca bir ticaret robotu olmanın ötesinde – en son teknoloji, özel göstergeler ve yapay zekayı birleştirerek güvenli ve karlı bir ticaret deneyimi sunan yenilikçi bir araçtır. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun ister deneyimli bir trader, Quant NAS100, NASDAQ 100'deki işlemlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak hazır bir çözüm sunuyor.

Backtest veya teknik destek ile ilgili sorularınız için chat üzerinden ekibimizle iletişime geçin. Finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için hazırız!


Yazarın diğer ürünleri
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Uzman Danışmanlar
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
Super Neural Gold Pro
Tiago Oliveira Silva
Uzman Danışmanlar
Super Neural Gold – XAUUSD için Robot Super Neural Gold, fiyat hareketlerine (Price Action) ve akıllı sinir ağlarına dayalı olarak altın (XAUUSD) işlemlerini otomatikleştirmek isteyen trader’lar için geliştirilmiş bir robottur. Klasik grafik desenlerini yapay zekâ ile birleştirerek yüksek doğrulukta girişler ve uyarlanabilir risk yönetimi sunar. Odak noktası tutarlılıktır; hem gerçek hesaplarda hem de backtestlerde, 2024–2025 dönemi için mükemmel sonuçlar göstermiştir. Çalışma Prensibi S
