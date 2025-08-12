Super Neural Gold Pro
- Tiago Oliveira Silva
- Versione: 2.0
🤖 Super Neural Gold – Robot per XAUUSD
Il Super Neural Gold è un robot per XAUUSD creato per i trader che desiderano operare sull’oro (XAUUSD) in modo automatico, basandosi sul price action e su reti neurali intelligenti.
Combina pattern grafici classici con intelligenza artificiale, offrendo ingressi ad alta precisione e gestione del rischio adattiva. L’obiettivo è la costanza, sia su conti reali che nei backtest, con ottimi risultati nel periodo 2024–2025.
🔎 Principio di funzionamento
Il Super Neural Gold analizza il mercato in tempo reale tramite:
Rilevamento dei pattern grafici:
-
Rottura di supporti e resistenze
-
Pattern di continuazione (bandiere) nella direzione del trend principale
Conferma tramite filtri tecnici:
-
ATR → misura la volatilità prima dell’ingresso
-
ADX → conferma la forza del trend
-
RSI → evita falsi segnali contro trend
-
Filtro notizie (opzionale) → sospende gli ingressi durante eventi economici rilevanti
Reti neurali:
-
Scansionano il grafico per individuare inversioni
-
Ottimizzano i segnali di continuazione
-
Si adattano a diverse condizioni di mercato
Esecuzione delle operazioni:
-
Solo 1 ordine alla volta (senza grid di default)
-
Ogni segnale ha Take Profit e Stop Loss automatici
-
Trailing Stop opzionale
-
Martingale Paroli intelligente → raddoppia il lotto dopo stop, ritorna al lotto iniziale dopo take profit
-
Modalità Grid (opzionale) → per trader che preferiscono un trading più aggressivo
✅ Vantaggi del Super Neural Gold
-
Strategia chiara basata sul price action
-
Intelligenza artificiale integrata (rete neurale)
-
Due modalità operative (breakout e continuazione)
-
Pannello sul grafico con pulsanti per operazioni manuali
-
Gestione del rischio avanzata e sicura (senza grid, opzionale)
-
Filtro notizie opzionale per maggiore sicurezza
-
Risultati consistenti nel periodo 2024–2025
-
Funziona su conti reali e backtest con qualità al 99%
📊 Requisiti tecnici
|Categoria
|Dettagli
|Asset supportato
|XAUUSD (robot per XAUUSD)
|Timeframe consigliato
|M30
|Deposito iniziale
|A partire da 500 USD
|Spread massimo
|Fino a 30 punti (3,0 pips su broker a 5 cifre)
|Periodo validato
|Migliori prestazioni 2024–2025
⚙️ Parametri di ingresso
✅ Use_Pattern_Breakout → Attiva/Disattiva strategia breakout
✅ Use_Pattern_Flag → Attiva/Disattiva strategia bandiera
📊 Lots → Imposta il volume iniziale di ogni operazione
🔄 Use_Trailing_Stop → Attiva/Disattiva trailing stop
🎯 TakeProfit → Imposta Take Profit (punti)
🛑 StopLoss → Imposta Stop Loss (punti)
🛡️ Risk_Management → Attiva gestione del rischio
📈 Martingale_Paroli → Attiva/Disattiva Martingale Paroli
📏 Max_Spread → Imposta spread massimo (consigliato fino a 30)
🔢 Magic_Number → Identificativo univoco del robot
📺 Show_Panel → Mostra/Nascondi pannello sul grafico
🎛️ Manual_Buttons → Attiva pulsanti per ingressi manuali (mercato o pending)
📰 News_Filter → Attiva/Disattiva filtro notizie
⚡ Grid_Mode → Attiva/Disattiva modalità grid (trading aggressivo)