Super Neural Gold Pro

🤖 Super Neural Gold – Robot per XAUUSD
Il Super Neural Gold è un robot per XAUUSD creato per i trader che desiderano operare sull’oro (XAUUSD) in modo automatico, basandosi sul price action e su reti neurali intelligenti.

Combina pattern grafici classici con intelligenza artificiale, offrendo ingressi ad alta precisione e gestione del rischio adattiva. L’obiettivo è la costanza, sia su conti reali che nei backtest, con ottimi risultati nel periodo 2024–2025.

🔎 Principio di funzionamento
Il Super Neural Gold analizza il mercato in tempo reale tramite:

Rilevamento dei pattern grafici:

  • Rottura di supporti e resistenze

  • Pattern di continuazione (bandiere) nella direzione del trend principale

Conferma tramite filtri tecnici:

  • ATR → misura la volatilità prima dell’ingresso

  • ADX → conferma la forza del trend

  • RSI → evita falsi segnali contro trend

  • Filtro notizie (opzionale) → sospende gli ingressi durante eventi economici rilevanti

Reti neurali:

  • Scansionano il grafico per individuare inversioni

  • Ottimizzano i segnali di continuazione

  • Si adattano a diverse condizioni di mercato

Esecuzione delle operazioni:

  • Solo 1 ordine alla volta (senza grid di default)

  • Ogni segnale ha Take Profit e Stop Loss automatici

  • Trailing Stop opzionale

  • Martingale Paroli intelligente → raddoppia il lotto dopo stop, ritorna al lotto iniziale dopo take profit

  • Modalità Grid (opzionale) → per trader che preferiscono un trading più aggressivo

Vantaggi del Super Neural Gold

  • Strategia chiara basata sul price action

  • Intelligenza artificiale integrata (rete neurale)

  • Due modalità operative (breakout e continuazione)

  • Pannello sul grafico con pulsanti per operazioni manuali

  • Gestione del rischio avanzata e sicura (senza grid, opzionale)

  • Filtro notizie opzionale per maggiore sicurezza

  • Risultati consistenti nel periodo 2024–2025

  • Funziona su conti reali e backtest con qualità al 99%

📊 Requisiti tecnici

Categoria Dettagli
Asset supportato XAUUSD (robot per XAUUSD)
Timeframe consigliato M30
Deposito iniziale A partire da 500 USD
Spread massimo Fino a 30 punti (3,0 pips su broker a 5 cifre)
Periodo validato Migliori prestazioni 2024–2025

⚙️ Parametri di ingresso
✅ Use_Pattern_Breakout → Attiva/Disattiva strategia breakout
✅ Use_Pattern_Flag → Attiva/Disattiva strategia bandiera
📊 Lots → Imposta il volume iniziale di ogni operazione
🔄 Use_Trailing_Stop → Attiva/Disattiva trailing stop
🎯 TakeProfit → Imposta Take Profit (punti)
🛑 StopLoss → Imposta Stop Loss (punti)
🛡️ Risk_Management → Attiva gestione del rischio
📈 Martingale_Paroli → Attiva/Disattiva Martingale Paroli
📏 Max_Spread → Imposta spread massimo (consigliato fino a 30)
🔢 Magic_Number → Identificativo univoco del robot
📺 Show_Panel → Mostra/Nascondi pannello sul grafico
🎛️ Manual_Buttons → Attiva pulsanti per ingressi manuali (mercato o pending)
📰 News_Filter → Attiva/Disattiva filtro notizie
⚡ Grid_Mode → Attiva/Disattiva modalità grid (trading aggressivo)


