Super Neural Gold Pro
- Experts
- Tiago Oliveira Silva
- Version: 2.0
- Activations: 10
🤖 Super Neural Gold – Robot pour XAUUSD
Le Super Neural Gold est un robot pour XAUUSD conçu pour les traders souhaitant automatiser le trading de l’or (XAUUSD) en se basant sur le price action et des réseaux neuronaux intelligents.
Il combine des motifs graphiques classiques avec l’intelligence artificielle, offrant des entrées à haute précision et une gestion des risques adaptée. L’accent est mis sur la constance, tant sur les comptes réels que lors des backtests, avec d’excellents résultats pour la période 2024–2025.
🔎 Principe de fonctionnement
Le Super Neural Gold analyse le marché en temps réel grâce à :
Détection de motifs graphiques :
-
Rupture des supports et résistances
-
Motifs de continuation (drapeaux) dans la direction de la tendance principale
Confirmation avec filtres techniques :
-
ATR → mesure la volatilité avant l’entrée
-
ADX → confirme la force de la tendance
-
RSI → évite les faux signaux contre la tendance
-
Filtre d’actualités (optionnel) → suspend les entrées lors d’événements économiques majeurs
Réseaux neuronaux :
-
Scannent le graphique pour identifier les renversements
-
Optimisent les signaux de continuation
-
S’adaptent à différentes conditions de marché
Exécution des opérations :
-
Une seule ordre à la fois (sans grille par défaut)
-
Chaque signal possède un Take Profit et un Stop Loss automatiques
-
Trailing Stop optionnel
-
Martingale Paroli intelligente → double le lot après un stop, revient au lot initial après un take profit
-
Mode Grid (optionnel) → pour les traders souhaitant une approche plus agressive
✅ Avantages du Super Neural Gold
-
Stratégie claire basée sur le price action
-
Intelligence artificielle intégrée (réseau neuronal)
-
Deux modes de fonctionnement (rupture et continuation)
-
Panneau sur le graphique avec boutons pour opérations manuelles
-
Gestion des risques avancée et sécurisée (sans grille, optionnelle)
-
Filtre d’actualités optionnel pour plus de sécurité
-
Résultats constants pour la période 2024–2025
-
Fonctionne sur comptes réels et backtests avec une qualité de 99%
📊 Exigences techniques
|Catégorie
|Détails
|Actif supporté
|XAUUSD (robot pour XAUUSD)
|Timeframe recommandé
|M30
|Dépôt initial
|À partir de 500 USD
|Spread maximum
|Jusqu’à 30 points (3,0 pips chez les brokers 5 chiffres)
|Période validée
|Meilleure performance 2024–2025
⚙️ Paramètres d’entrée
✅ Use_Pattern_Breakout → Activer/Désactiver stratégie de rupture
✅ Use_Pattern_Flag → Activer/Désactiver stratégie de drapeau
📊 Lots → Définir le volume initial de chaque opération
🔄 Use_Trailing_Stop → Activer/Désactiver trailing stop
🎯 TakeProfit → Configurer Take Profit (en points)
🛑 StopLoss → Configurer Stop Loss (en points)
🛡️ Risk_Management → Activer la gestion des risques
📈 Martingale_Paroli → Activer/Désactiver Martingale Paroli
📏 Max_Spread → Définir le spread maximum (recommandé jusqu’à 30)
🔢 Magic_Number → Identifiant unique du robot
📺 Show_Panel → Afficher/Masquer le panneau sur le graphique
🎛️ Manual_Buttons → Activer boutons pour entrées manuelles (marché ou pending)
📰 News_Filter → Activer/Désactiver filtre d’actualités
⚡ Grid_Mode → Activer/Désactiver mode grille (trades agressifs)