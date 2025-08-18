EuroSurge EA MT5

EuroSurge MT5 v3.42

(Yeniden Lansman – fiyat her 10 kopya satıldığında artacaktır. (4 adet kaldı))

AI ile ilgili moda sözcükler yok, yanıltıcı backtest yok – sadece şeffaflık.

XAUUSD – yalnızca altın için: Canlı sinyal

Topluluk tarafından yönetilen canlı sinyaller:

(Bunlar topluluk sinyalleri olduğu için ayarlar üzerinde hiçbir kontrolüm yoktur. Sonuçlar değişebilir.)

Sinyalinizin EuroSurge listesine eklenmesini isterseniz benimle iletişime geçin.

Bize katılın – EuroSurge Topluluk Grubu

Önemli: Kurulum rehberi – nasıl ayarlanır

EuroSurge 3.42, gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir ve gerçek ticaret portföyümün önemli bir parçasıdır. Bu EA, IC Markets için optimize edilmiştir ve en iyi performans için bu brokeri öneriyorum. Başka bir broker (prop firmalar dahil) kullanıyorsanız, IC Markets hesabınızı sinyal kaynağı olarak kullanabilir ve işlemleri seçtiğiniz brokera kopyalayabilirsiniz. Kurulum konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz.

EuroSurge’un amacı, birden fazla son derece özelleştirilebilir stratejiyi çalıştırabilen çok yönlü tek bir sistem oluşturmaktır. Özellikleri farklı ürünlere bölmek yerine, EuroSurge sürekli olarak geliştiriliyor ve genişletiliyor.

Desteklenen pariteler:

EURUSD

EURGBP

GBPUSD

XAUUSD

AUDCAD

Geliştirme ve yön:

EuroSurge 3.42, topluluk geri bildirimleri ve kendi ticaret tecrübeme dayalı olarak geliştirildi. Bu sürüm, v2.5’e göre önemli bir adım olup 70’ten fazla benzersiz strateji yapılandırmasını desteklemektedir. Her strateji belirli işlem tarzlarına göre optimize edilebilir, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Para ve risk yönetimi işlevleri farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için önemli ölçüde geliştirildi.

Önerilen minimum sermaye:

100 – 300 USD

Önerilen broker:

IC Markets – en iyi performans için Raw Spread hesap.

v3.42’deki yenilikler ve iyileştirmeler:

Giriş notları

Güncelleme notları

Çoklu sembol modu: aynı anda birden fazla sembolde işlem yapma

Genişletilmiş strateji yapısı: sembole özel setlerle birlikte 70’ten fazla strateji eklendi. Daha hassas girişler için 7’den fazla gösterge ve varyant (MA, RSI, MACD, Bollinger Bantları, Stokastik, LWMA vb.) entegre edildi

Geliştirilmiş zaman ve haber filtreleri: global zaman sınırı ve haber filtresi ( UseNewsFilter ) eklendi. Duyurular sırasında işlem yapmaktan kaçınmaya veya pozisyonları kapatmaya izin verir, etki seviyesi ve zaman aralıkları için ayarlara sahiptir

Minimum sistem gereksinimleri:

Bu EA aynı anda birden fazla strateji çalıştırır, bu yüzden standart bir EA’ya göre daha fazla kaynak gerektirir.

Minimum: 4 GB RAM

Önerilen: 8 GB RAM

Satın almadan önce VPS kaynaklarınızı kontrol edin.

Destek ve yardım:

Sorularınız, özelleştirme talepleriniz veya yardım için yorum bırakın veya bana özel mesaj gönderin.



