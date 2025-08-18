EuroSurge EA MT5

5

EuroSurge MT5 v3.42

(Yeniden Lansman – fiyat her 10 kopya satıldığında artacaktır. (4 adet kaldı))

AI ile ilgili moda sözcükler yok, yanıltıcı backtest yok – sadece şeffaflık.

XAUUSD – yalnızca altın için: Canlı sinyal

Topluluk tarafından yönetilen canlı sinyaller:

(Bunlar topluluk sinyalleri olduğu için ayarlar üzerinde hiçbir kontrolüm yoktur. Sonuçlar değişebilir.)

    Sinyalinizin EuroSurge listesine eklenmesini isterseniz benimle iletişime geçin.

    Bize katılın – EuroSurge Topluluk Grubu

    Önemli: Kurulum rehberi – nasıl ayarlanır

    EuroSurge 3.42, gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir ve gerçek ticaret portföyümün önemli bir parçasıdır. Bu EA, IC Markets için optimize edilmiştir ve en iyi performans için bu brokeri öneriyorum. Başka bir broker (prop firmalar dahil) kullanıyorsanız, IC Markets hesabınızı sinyal kaynağı olarak kullanabilir ve işlemleri seçtiğiniz brokera kopyalayabilirsiniz. Kurulum konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz.

    EuroSurge’un amacı, birden fazla son derece özelleştirilebilir stratejiyi çalıştırabilen çok yönlü tek bir sistem oluşturmaktır. Özellikleri farklı ürünlere bölmek yerine, EuroSurge sürekli olarak geliştiriliyor ve genişletiliyor.

    Desteklenen pariteler:

    • EURUSD
    • EURGBP
    • GBPUSD
    • XAUUSD
    • AUDCAD

      Geliştirme ve yön:

      EuroSurge 3.42, topluluk geri bildirimleri ve kendi ticaret tecrübeme dayalı olarak geliştirildi. Bu sürüm, v2.5’e göre önemli bir adım olup 70’ten fazla benzersiz strateji yapılandırmasını desteklemektedir. Her strateji belirli işlem tarzlarına göre optimize edilebilir, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Para ve risk yönetimi işlevleri farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için önemli ölçüde geliştirildi.

      Önerilen minimum sermaye:
      100 – 300 USD

      Önerilen broker:
      IC Markets – en iyi performans için Raw Spread hesap.

      v3.42’deki yenilikler ve iyileştirmeler:
      Giriş notları
      Güncelleme notları

      • Çoklu sembol modu: aynı anda birden fazla sembolde işlem yapma
      • Genişletilmiş strateji yapısı: sembole özel setlerle birlikte 70’ten fazla strateji eklendi. Daha hassas girişler için 7’den fazla gösterge ve varyant (MA, RSI, MACD, Bollinger Bantları, Stokastik, LWMA vb.) entegre edildi
      • Geliştirilmiş zaman ve haber filtreleri: global zaman sınırı ve haber filtresi ( UseNewsFilter ) eklendi. Duyurular sırasında işlem yapmaktan kaçınmaya veya pozisyonları kapatmaya izin verir, etki seviyesi ve zaman aralıkları için ayarlara sahiptir

        Minimum sistem gereksinimleri:

        Bu EA aynı anda birden fazla strateji çalıştırır, bu yüzden standart bir EA’ya göre daha fazla kaynak gerektirir.

        • Minimum: 4 GB RAM
        • Önerilen: 8 GB RAM

          Satın almadan önce VPS kaynaklarınızı kontrol edin.

          Destek ve yardım:

          Sorularınız, özelleştirme talepleriniz veya yardım için yorum bırakın veya bana özel mesaj gönderin.


          İncelemeler 1
          Kim Vergil Baer
          159
          Kim Vergil Baer 2025.09.06 07:25 
           

          This EA is reliable and profitable, especially since the recent update. The developer, Lackay, is very responsive to direct messages. He also provides frequent updates on his YouTube channel, "EuroSurgeEA." I highly recommend this EA—it's a legitimate product from a trustworthy developer. 💯 To know more about the EA's live performance, check my live signal called "Wise Millennial Trader" in MQL5. 📈

          Önerilen ürünler
          Orbit Rage Final 2
          BILLY ARANDUQUE ABCEDE
          Uzman Danışmanlar
          Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
          EXPERTteam
          Netanel Kahan Abuluf
          Uzman Danışmanlar
          Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
          Apolo AI MT5
          Nestor Alejandro Chiariello
          Uzman Danışmanlar
          Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, Apolo AI, Kanada para biriminde AI ve Node'larda yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi oluşturmak için tasarlandı ve özel olarak tasarlandı, burada 10k'den 1 yıllık geriye dönük testin sonucunu görebiliriz. 40k, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliyoruz, Apollo inanılmaz! USDCAD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendde kafa derisine aktarılacak düğüm aralıkla
          SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
          Adam Gerasimov
          Uzman Danışmanlar
          SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
          Trend Trader for Gold with 3S Strategy
          Milind Jayesh Sidpara
          Uzman Danışmanlar
          Transform your gold trading journey into an exhilarating and lucrative adventure with the extraordinary Gold EA Bot! Unleash the power of revolutionary trading software that has the potential to magnify your gold investments by an impressive 20x. Meet the Gold EA Bot, your automated trading ally designed for XAUUSD on both the 1-hour and 4-hour timeframes. This cutting-edge bot stands out by employing a singular, highly-effective indicator, meticulously engineered to provide precise entry and
          MACD Expert Advisor MT5
          Ivan Historillo
          Uzman Danışmanlar
          The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
          Gyroscopes mt5
          Nadiya Mirosh
          5 (2)
          Uzman Danışmanlar
          Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
          Gecko EA MT5
          Profalgo Limited
          5 (1)
          Uzman Danışmanlar
          NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
          Blue CARA MT5
          Duc Anh Le
          Uzman Danışmanlar
          | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
          CalcWave
          Mohit Kumar
          Uzman Danışmanlar
          CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
          Indicement MT5
          Profalgo Limited
          3.96 (24)
          Uzman Danışmanlar
          Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
          Trend Sentry Pro
          K2021665571 (SOUTH AFRICA)
          Uzman Danışmanlar
          Product Description Trend Sentry Pro , gelişmiş bir trend çizgisi göstergesi kullanarak yükseliş trendlerinden faydalanan, tam otomatik ve yalnızca uzun pozisyonlar açan sofistike bir Expert Advisor (EA) programıdır. EA, fiyat trend çizgisinin üzerinde kapandığında alış pozisyonları açar ve bu, onaylanmış bir yükseliş trendini işaret eder. Fiyat trend çizgisinin altına düştüğünde işlemleri kapatarak potansiyel bir trend tersine dönme sinyalini alır. Bu yaklaşım, Trend Sentry Pro ’nun yukarı yönl
          Mini Sniper EA
          Tomasz Marek Cieckiewicz
          1 (1)
          Uzman Danışmanlar
          Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
          Santa Scalping MT5
          Morten Kruse
          3.33 (3)
          Uzman Danışmanlar
          Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
          TropangFX v1 MT5
          Jordanilo Sarili
          Uzman Danışmanlar
          PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
          Virtual Grid Mart Dual Sides
          Yoann Eugene Legrand
          Uzman Danışmanlar
          GridMartDualSide EA – Çift Yönlü Grid ve Gelişmiş Martingale Sistemi Giriş GridMartDualSide EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Expert Advisor olup, yüksek kontrol ve güvenlik ile grid (ızgara) ve martingale stratejilerini kullanmak isteyen traderlar için geliştirilmiştir. Çift yönlü motoru sayesinde, alım (BUY) ve satım (SELL) gridlerini aynı anda ve bağımsız olarak yönetebilir, böylece piyasa hareketlerinden her koşulda faydalanabilirsiniz. Ana Özellikler Çift Yönlü Grid Stratejisi Alım ve
          Black Jack mt5
          Vitalii Zakharuk
          Uzman Danışmanlar
          Forex Bot Black Jack   is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack   is a trading bot that uses adv
          TIO Global MT5
          Ihar Tsitou
          Uzman Danışmanlar
          Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения. Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе! Мы имеем: 1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Clos
          ComplexEuro Edge Pro
          Luke Anthony Coles
          Uzman Danışmanlar
          REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
          EA119 Monster Fractal MT5
          Jose Francisco Flores Rojas
          Uzman Danışmanlar
          Overview Fractal EMA Smart Reversal EA is a powerful Expert Advisor that smartly combines the   Fractal indicator   and   Exponential Moving Average (EMA)   to detect high-probability reversal zones. The EA ensures trades are placed   only when the price is at a configurable distance below or above the EMA , aligning with oversold (for buy) and overbought (for sell) conditions.   Key Features Fractal Signal-Based Entries Trades are triggered by valid   Fractal patterns   to detect local mar
          Fuzzy Logic Trend EA
          Percival David
          Uzman Danışmanlar
          Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
          WaveMaster Hunter
          Guan Jun Fan
          Uzman Danışmanlar
          Are you tired of expert advisors that only perform well in one specific market condition? Do you need a flexible, powerful tool that can adapt its strategy as the market shifts between trends and consolidations? Introducing WaveMaster Hunter   – a sophisticated and highly versatile trading system designed for the serious trader. It is not just one strategy; it's two independent trading models packed into a single, intelligent expert advisor, complete with an advanced on-chart control panel. Wave
          The Market Beast MT5
          Beatrice Bernard Mgaya
          Uzman Danışmanlar
          Expert Advisor (EA) Description: Multi-Currency Trading with News Filter 1. Overview: The EA is designed to trade multiple currency pairs efficiently. It incorporates a robust news filter to avoid trading during high-impact news events. It has been thoroughly tested using FTMO data and is suitable for prop firms. 2. Key Features: a. Multi-Currency Trading: The EA supports simultaneous trading across various currency pairs. It dynamically adjusts position sizes based on market conditions and ris
          The Bitcoin Reaper
          Profalgo Limited
          3.63 (35)
          Uzman Danışmanlar
          LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
          Forex Diamond EA MT5
          Lachezar Krastev
          Uzman Danışmanlar
          LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
          Kabuto Golden Balls 4
          Tham Horanop
          Uzman Danışmanlar
          Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
          FanTrader
          Syed Oarasul Islam
          Uzman Danışmanlar
          FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
          MAO Trade X MT5
          Yu Xin Pu
          Uzman Danışmanlar
          MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
          Smart GoldDigger
          Reward Ndunga Mubita
          Uzman Danışmanlar
          Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
          Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
          Quantum Queen MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.97 (280)
          Uzman Danışmanlar
          Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
          Argos Fury
          Aleksandar Prutkin
          5 (9)
          Uzman Danışmanlar
          Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
          Axonshift EA MT5
          Maxim Kurochkin
          5 (17)
          Uzman Danışmanlar
          AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
          ARIA Connector EA
          Martin Alejandro Bamonte
          4.93 (14)
          Uzman Danışmanlar
          Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
          Quantum Baron
          Bogdan Ion Puscasu
          5 (32)
          Uzman Danışmanlar
          Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
          Mad Turtle
          Gennady Sergienko
          5 (20)
          Uzman Danışmanlar
          Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
          Quantum Emperor MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.87 (477)
          Uzman Danışmanlar
          Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
          Golden Synapse
          Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
          5 (9)
          Uzman Danışmanlar
          Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
          Big Forex Players MT5
          MQL TOOLS SL
          4.75 (118)
          Uzman Danışmanlar
          We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
          Quantum Bitcoin EA
          Bogdan Ion Puscasu
          4.95 (118)
          Uzman Danışmanlar
          Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
          The Gold Reaper MT5
          Profalgo Limited
          4.43 (83)
          Uzman Danışmanlar
          PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
          SGear
          Olesia Kusmenko
          5 (4)
          Uzman Danışmanlar
          Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
          AI Gold Sniper MT5
          Ho Tuan Thang
          5 (6)
          Uzman Danışmanlar
          MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
          VolumeHedger
          Huseyin Furkan Ozturk
          5 (19)
          Uzman Danışmanlar
          VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
          Scalp Unscalp
          Connor Michael Woodson
          3.3 (10)
          Uzman Danışmanlar
          Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
          Syna
          William Brandon Autry
          5 (3)
          Uzman Danışmanlar
          Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
          EA New Player
          Vitali Vasilenka
          5 (9)
          Uzman Danışmanlar
          EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
          SmartChoise
          Gabriel Costin Floricel
          4.28 (58)
          Uzman Danışmanlar
          SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
          Bitcoin Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.5 (131)
          Uzman Danışmanlar
          The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
          Ultimate Breakout System
          Profalgo Limited
          5 (23)
          Uzman Danışmanlar
          ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
          AlphaCore X
          Arseny Potyekhin
          3.69 (26)
          Uzman Danışmanlar
          AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
          ENEA mt5
          Vitalii Tkachenko
          5 (3)
          Uzman Danışmanlar
          Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
          VectorPrime EA MT5
          Maxim Kurochkin
          5 (9)
          Uzman Danışmanlar
          VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
          Burning Grid
          Magma Software Solutions UG
          4.54 (26)
          Uzman Danışmanlar
          Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
          Bomber Corporation EA
          Ihor Otkydach
          4.42 (12)
          Uzman Danışmanlar
          Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
          Stock Indexes EA MT5
          MQL TOOLS SL
          4.78 (18)
          Uzman Danışmanlar
          Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
          Aurum Sentinel Pro
          Christian Da Costa
          Uzman Danışmanlar
          Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
          Swing Master EA
          Ihor Otkydach
          4.78 (67)
          Uzman Danışmanlar
          Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
          XG Gold Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.21 (87)
          Uzman Danışmanlar
          The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
          Prometheus MT5
          Evgenii Aksenov
          5 (3)
          Uzman Danışmanlar
          Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
          Yazarın diğer ürünleri
          GoldSurge MT5
          Bernard Petrus Le Roux
          Uzman Danışmanlar
          GoldSURGE MT5 – Gold Expert Advisor Professional EA for XAUUSD GoldSURGE MT5 v3.01 is a fully automated trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . It combines 60+ optimized strategies , strict risk management , and high-performance execution tailored for Gold’s unique market conditions. Live Signal Main Features 60+ pre-configured strategies for XAUUSD Multi-timeframe operation: M5, M15, M20, M30, H1 Advanced technical filters (MA, RSI, MACD, ADX, ATR, Bollinger, Stoc
          ZeroLag T3 Signal Suite
          Bernard Petrus Le Roux
          Göstergeler
          ZeroLag T 3 Signal Suite The Ultimate All-in-One Trading   Companion for XAU USD 15-Minute Charts Join the Group Chat -  Community Group Download the Free   Simple Trade Utility  making your pending order placement simple. Unlock the power   of   precision trading with the ZeroLag T 3 Signal Suite —an advanced indicator designed for traders   who demand speed , accuracy, and actionable insights . Built on the renowned Zero Lag T 3 smoothing algorithm, this tool delivers   lightning-fast trend d
          Simple Trade Utility
          Bernard Petrus Le Roux
          Yardımcı programlar
          Simple Trade Utility Join the Group Chat -  Community Group Need an indicator? Check out ZeroLag T3 Signal Suite The Simple Trade Utility is designed to make trading straightforward and efficient , without unnecessary complexity. This tool provides a clean, easy-to-use panel that simplifies the process of placing and managing trades. It focuses on essential functions traders use every day —nothing more, nothing less. Despite its simplicity, it offers powerful features such as: Trailing stop Part
          FREE
          EuroSurge MT5
          Bernard Petrus Le Roux
          5 (3)
          Uzman Danışmanlar
          EuroSurge MT5 2.5 Tam Sürüm Yapay Zeka Söylemleri Yok, Yanıltıcı Backtestler Yok—Sadece Şeffaflık. Canlı   Sinyali   Görüntüle Sabit Pip Konfigürasyonu MT5 - v2.5 FIFO: EURUSD   FIFO   5dk ,   GBPUSD   FIFO   5dk FIFO (First In First Out): Her bir döviz çifti için yalnızca bir işlem yapılmasına izin verir. Yeni bir işlem açmadan önce mevcut işlem kapatılmalıdır. Hedging: EURUSD   Hedging   5dk ,   GBPUSD   Hedging   5dk Hedging: Aynı döviz çifti için birden fazla işlem yapılmasına ve karşı y
          Filtrele:
          Kim Vergil Baer
          159
          Kim Vergil Baer 2025.09.06 07:25 
           

          This EA is reliable and profitable, especially since the recent update. The developer, Lackay, is very responsive to direct messages. He also provides frequent updates on his YouTube channel, "EuroSurgeEA." I highly recommend this EA—it's a legitimate product from a trustworthy developer. 💯 To know more about the EA's live performance, check my live signal called "Wise Millennial Trader" in MQL5. 📈

          İncelemeye yanıt