EuroSurge EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Bernard Petrus Le Roux
- Sürüm: 3.44
- Güncellendi: 14 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 12
EuroSurge MT5 v3.42
(Yeniden Lansman – fiyat her 10 kopya satıldığında artacaktır. (4 adet kaldı))
AI ile ilgili moda sözcükler yok, yanıltıcı backtest yok – sadece şeffaflık.
XAUUSD – yalnızca altın için: Canlı sinyal
Topluluk tarafından yönetilen canlı sinyaller:
Sinyalinizin EuroSurge listesine eklenmesini isterseniz benimle iletişime geçin.
Bize katılın – EuroSurge Topluluk Grubu
Önemli: Kurulum rehberi – nasıl ayarlanır
EuroSurge 3.42, gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir ve gerçek ticaret portföyümün önemli bir parçasıdır. Bu EA, IC Markets için optimize edilmiştir ve en iyi performans için bu brokeri öneriyorum. Başka bir broker (prop firmalar dahil) kullanıyorsanız, IC Markets hesabınızı sinyal kaynağı olarak kullanabilir ve işlemleri seçtiğiniz brokera kopyalayabilirsiniz. Kurulum konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz.
EuroSurge’un amacı, birden fazla son derece özelleştirilebilir stratejiyi çalıştırabilen çok yönlü tek bir sistem oluşturmaktır. Özellikleri farklı ürünlere bölmek yerine, EuroSurge sürekli olarak geliştiriliyor ve genişletiliyor.
Desteklenen pariteler:
- EURUSD
- EURGBP
- GBPUSD
- XAUUSD
- AUDCAD
Geliştirme ve yön:
EuroSurge 3.42, topluluk geri bildirimleri ve kendi ticaret tecrübeme dayalı olarak geliştirildi. Bu sürüm, v2.5’e göre önemli bir adım olup 70’ten fazla benzersiz strateji yapılandırmasını desteklemektedir. Her strateji belirli işlem tarzlarına göre optimize edilebilir, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Para ve risk yönetimi işlevleri farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için önemli ölçüde geliştirildi.
Önerilen minimum sermaye:
100 – 300 USD
Önerilen broker:
IC Markets – en iyi performans için Raw Spread hesap.
v3.42’deki yenilikler ve iyileştirmeler:
Giriş notları
Güncelleme notları
- Çoklu sembol modu: aynı anda birden fazla sembolde işlem yapma
- Genişletilmiş strateji yapısı: sembole özel setlerle birlikte 70’ten fazla strateji eklendi. Daha hassas girişler için 7’den fazla gösterge ve varyant (MA, RSI, MACD, Bollinger Bantları, Stokastik, LWMA vb.) entegre edildi
- Geliştirilmiş zaman ve haber filtreleri: global zaman sınırı ve haber filtresi ( UseNewsFilter ) eklendi. Duyurular sırasında işlem yapmaktan kaçınmaya veya pozisyonları kapatmaya izin verir, etki seviyesi ve zaman aralıkları için ayarlara sahiptir
Minimum sistem gereksinimleri:
Bu EA aynı anda birden fazla strateji çalıştırır, bu yüzden standart bir EA’ya göre daha fazla kaynak gerektirir.
- Minimum: 4 GB RAM
- Önerilen: 8 GB RAM
Satın almadan önce VPS kaynaklarınızı kontrol edin.
Destek ve yardım:
Sorularınız, özelleştirme talepleriniz veya yardım için yorum bırakın veya bana özel mesaj gönderin.
This EA is reliable and profitable, especially since the recent update. The developer, Lackay, is very responsive to direct messages. He also provides frequent updates on his YouTube channel, "EuroSurgeEA." I highly recommend this EA—it's a legitimate product from a trustworthy developer. 💯 To know more about the EA's live performance, check my live signal called "Wise Millennial Trader" in MQL5. 📈