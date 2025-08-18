EuroSurge EA MT5

EuroSurge MT5 v3.42

Aucun mot à la mode lié à l’IA, aucun backtest trompeur – seulement de la transparence.

EuroSurge 3.42 est un système de trading automatisé avancé et une partie essentielle de mon portefeuille de trading réel. Cet EA est optimisé pour IC Markets, que je recommande pour des performances optimales. Si vous utilisez un autre broker (y compris des sociétés de Prop Trading), vous pouvez simplement utiliser votre compte IC Markets comme source de signal et dupliquer vos transactions sur le broker de votre choix. Contactez-moi si vous avez besoin d’aide pour la configuration.

L’objectif d’EuroSurge est de créer un seul système polyvalent capable d’exécuter plusieurs stratégies hautement personnalisables. Plutôt que de fragmenter les fonctionnalités en produits distincts, EuroSurge est continuellement amélioré et étendu.

Paires prises en charge :

EURUSD

EURGBP

GBPUSD

XAUUSD

AUDCAD

Développement et orientation :

EuroSurge 3.42 a été développé grâce aux retours constants de la communauté et à mon expérience réelle du trading. Cette version représente un saut majeur par rapport à la v2.5 et prend en charge plus de 70 configurations stratégiques uniques. Chaque stratégie peut être optimisée pour des styles de trading spécifiques et utilisée seule ou en combinaison. Les fonctions de gestion des fonds et des risques ont été considérablement renforcées pour s’adapter à différentes conditions de marché.

Capital minimum recommandé :

100 – 300 USD

Broker recommandé :

IC Markets – compte Raw Spread pour des performances optimales.

Nouveautés et améliorations de la v3.42 :

Notes d’entrée

Notes de mise à jour

Mode de trading multi-symboles : possibilité de trader plusieurs symboles simultanément

Cadre stratégique étendu : plus de 70 stratégies ajoutées, avec ensembles spécifiques par symbole. Intègre jusqu’à 7 indicateurs et variations (MA, RSI, MACD, Bandes de Bollinger, Stochastique, LWMA, etc.) pour des entrées précises

Filtres temporels et d’actualités améliorés : ajout d’une limite de temps globale et d’un filtre d’actualités ( UseNewsFilter ). Permet d’éviter de trader ou de clôturer les positions pendant les annonces, avec réglages pour le niveau d’impact et les marges de temps

Exigences système minimales :

Cet EA exécute simultanément plusieurs stratégies et nécessite donc plus de ressources qu’un EA standard.

Minimum : 4 Go de RAM

Recommandé : 8 Go de RAM

Vérifiez les ressources de votre VPS avant l’achat.

Support et assistance :

