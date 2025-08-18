EuroSurge EA MT5

EuroSurge MT5 v3.42

(Relance – le prix augmentera toutes les 10 copies vendues. (4 restantes))

Aucun mot à la mode lié à l’IA, aucun backtest trompeur – seulement de la transparence.

XAUUSD – uniquement pour l’or : Signal en direct

Signaux en direct dirigés par la communauté :

(Comme ce sont des signaux communautaires, je n’ai aucun contrôle sur les paramètres. Les résultats peuvent varier.)

    Contactez-moi si vous souhaitez que votre signal EuroSurge soit ajouté.

    Rejoignez-nous ici – Groupe communautaire EuroSurge

    Important : Guide d’installation – comment configurer

    EuroSurge 3.42 est un système de trading automatisé avancé et une partie essentielle de mon portefeuille de trading réel. Cet EA est optimisé pour IC Markets, que je recommande pour des performances optimales. Si vous utilisez un autre broker (y compris des sociétés de Prop Trading), vous pouvez simplement utiliser votre compte IC Markets comme source de signal et dupliquer vos transactions sur le broker de votre choix. Contactez-moi si vous avez besoin d’aide pour la configuration.

    L’objectif d’EuroSurge est de créer un seul système polyvalent capable d’exécuter plusieurs stratégies hautement personnalisables. Plutôt que de fragmenter les fonctionnalités en produits distincts, EuroSurge est continuellement amélioré et étendu.

    Paires prises en charge :

    • EURUSD
    • EURGBP
    • GBPUSD
    • XAUUSD
    • AUDCAD

      Développement et orientation :

      EuroSurge 3.42 a été développé grâce aux retours constants de la communauté et à mon expérience réelle du trading. Cette version représente un saut majeur par rapport à la v2.5 et prend en charge plus de 70 configurations stratégiques uniques. Chaque stratégie peut être optimisée pour des styles de trading spécifiques et utilisée seule ou en combinaison. Les fonctions de gestion des fonds et des risques ont été considérablement renforcées pour s’adapter à différentes conditions de marché.

      Capital minimum recommandé :
      100 – 300 USD

      Broker recommandé :
      IC Markets – compte Raw Spread pour des performances optimales.

      Nouveautés et améliorations de la v3.42 :
      Notes d’entrée
      Notes de mise à jour

      • Mode de trading multi-symboles : possibilité de trader plusieurs symboles simultanément
      • Cadre stratégique étendu : plus de 70 stratégies ajoutées, avec ensembles spécifiques par symbole. Intègre jusqu’à 7 indicateurs et variations (MA, RSI, MACD, Bandes de Bollinger, Stochastique, LWMA, etc.) pour des entrées précises
      • Filtres temporels et d’actualités améliorés : ajout d’une limite de temps globale et d’un filtre d’actualités ( UseNewsFilter ). Permet d’éviter de trader ou de clôturer les positions pendant les annonces, avec réglages pour le niveau d’impact et les marges de temps

        Exigences système minimales :

        Cet EA exécute simultanément plusieurs stratégies et nécessite donc plus de ressources qu’un EA standard.

        • Minimum : 4 Go de RAM
        • Recommandé : 8 Go de RAM

          Vérifiez les ressources de votre VPS avant l’achat.

          Support et assistance :

          Pour toute question, personnalisation ou aide, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message privé.


          Avis 1
          Kim Vergil Baer
          159
          Kim Vergil Baer 2025.09.06 07:25 
           

          This EA is reliable and profitable, especially since the recent update. The developer, Lackay, is very responsive to direct messages. He also provides frequent updates on his YouTube channel, "EuroSurgeEA." I highly recommend this EA—it's a legitimate product from a trustworthy developer. 💯 To know more about the EA's live performance, check my live signal called "Wise Millennial Trader" in MQL5. 📈

          Plus de l'auteur
          GoldSurge MT5
          Bernard Petrus Le Roux
          Experts
          GoldSURGE MT5 – Gold Expert Advisor Professional EA for XAUUSD GoldSURGE MT5 v3.01 is a fully automated trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . It combines 60+ optimized strategies , strict risk management , and high-performance execution tailored for Gold’s unique market conditions. Live Signal Main Features 60+ pre-configured strategies for XAUUSD Multi-timeframe operation: M5, M15, M20, M30, H1 Advanced technical filters (MA, RSI, MACD, ADX, ATR, Bollinger, Stoc
          ZeroLag T3 Signal Suite
          Bernard Petrus Le Roux
          Indicateurs
          ZeroLag T 3 Signal Suite The Ultimate All-in-One Trading   Companion for XAU USD 15-Minute Charts Join the Group Chat -  Community Group Download the Free   Simple Trade Utility  making your pending order placement simple. Unlock the power   of   precision trading with the ZeroLag T 3 Signal Suite —an advanced indicator designed for traders   who demand speed , accuracy, and actionable insights . Built on the renowned Zero Lag T 3 smoothing algorithm, this tool delivers   lightning-fast trend d
          Simple Trade Utility
          Bernard Petrus Le Roux
          Utilitaires
          Simple Trade Utility Join the Group Chat -  Community Group Need an indicator? Check out ZeroLag T3 Signal Suite The Simple Trade Utility is designed to make trading straightforward and efficient , without unnecessary complexity. This tool provides a clean, easy-to-use panel that simplifies the process of placing and managing trades. It focuses on essential functions traders use every day —nothing more, nothing less. Despite its simplicity, it offers powerful features such as: Trailing stop Part
          FREE
          EuroSurge MT5
          Bernard Petrus Le Roux
          5 (3)
          Experts
          EuroSurge MT5 v3.2 Pas de jargon marketing autour de l’IA, pas de backtests trompeurs — juste de la transparence. Signal(s) en direct contrôlé(s) par l’utilisateur : Wise Millennial Trader Contactez-moi si vous souhaitez ajouter votre propre signal utilisant EuroSurge. EuroSurge 3.2 est un système de trading automatique sophistiqué qui fait partie intégrante de mon portefeuille de trading actif. Cet Expert Advisor (EA) est optimisé pour IC Markets , et je recommande ce courtier pour des perform
