EuroSurge EA MT5

- Versione: 3.44
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 12
EuroSurge MT5 v3.42
(Rilancio – il prezzo aumenterà ogni 10 copie vendute. (4 rimanenti))
Nessuna parola d’ordine legata all’IA, nessun backtest ingannevole – solo trasparenza.
XAUUSD – solo per l’oro: Segnale in tempo reale
Segnali in tempo reale gestiti dalla comunità:
Contattami se desideri che il tuo segnale EuroSurge venga aggiunto.
Unisciti a noi qui – Gruppo comunitario EuroSurge
Importante: Guida all’installazione – come configurare
EuroSurge 3.42 è un sistema di trading automatizzato avanzato e una parte essenziale del mio portafoglio di trading reale. Questo EA è ottimizzato per IC Markets, che consiglio per prestazioni ottimali. Se utilizzi un altro broker (inclusi i Prop Trading), puoi semplicemente usare il tuo conto IC Markets come fonte di segnale e copiare le tue operazioni sul broker di tua scelta. Contattami se hai bisogno di aiuto con la configurazione.
L’obiettivo di EuroSurge è creare un unico sistema versatile in grado di eseguire più strategie altamente personalizzabili. Invece di suddividere le funzionalità in prodotti separati, EuroSurge viene continuamente migliorato ed esteso.
Coppie supportate:
- EURUSD
- EURGBP
- GBPUSD
- XAUUSD
- AUDCAD
Sviluppo e direzione:
EuroSurge 3.42 è stato sviluppato grazie ai continui feedback della comunità e alla mia esperienza diretta di trading. Questa versione rappresenta un importante salto rispetto alla v2.5 e supporta oltre 70 configurazioni strategiche uniche. Ogni strategia può essere ottimizzata per stili di trading specifici e utilizzata singolarmente o in combinazione. Le funzioni di gestione del denaro e del rischio sono state notevolmente migliorate per adattarsi a diverse condizioni di mercato.
Capitale minimo consigliato:
100 – 300 USD
Broker consigliato:
IC Markets – conto Raw Spread per prestazioni ottimali.
Novità e miglioramenti della v3.42:
Note di ingresso
Note di aggiornamento
- Modalità multi-simbolo: possibilità di fare trading su più simboli contemporaneamente
- Struttura strategica ampliata: aggiunte oltre 70 strategie, con set specifici per simbolo. Integra fino a 7 indicatori e varianti (MA, RSI, MACD, Bande di Bollinger, Stocastico, LWMA, ecc.) per ingressi più precisi
- Filtri temporali e delle notizie migliorati: aggiunto limite di tempo globale e filtro notizie ( UseNewsFilter ). Consente di evitare di fare trading o chiudere posizioni durante gli annunci, con impostazioni per livello di impatto e margini temporali
Requisiti minimi di sistema:
Questo EA esegue più strategie simultaneamente e quindi richiede più risorse rispetto a un EA standard.
- Minimo: 4 GB di RAM
- Consigliato: 8 GB di RAM
Verifica le risorse del tuo VPS prima dell’acquisto.
Supporto e assistenza:
Per domande, personalizzazioni o aiuto, lascia un commento o inviami un messaggio privato.
This EA is reliable and profitable, especially since the recent update. The developer, Lackay, is very responsive to direct messages. He also provides frequent updates on his YouTube channel, "EuroSurgeEA." I highly recommend this EA—it's a legitimate product from a trustworthy developer. 💯 To know more about the EA's live performance, check my live signal called "Wise Millennial Trader" in MQL5. 📈