EuroSurge EA MT5

EuroSurge MT5 v3.42

Nessuna parola d’ordine legata all’IA, nessun backtest ingannevole – solo trasparenza.

XAUUSD – solo per l’oro: Segnale in tempo reale

Segnali in tempo reale gestiti dalla comunità:

(Poiché si tratta di segnali comunitari, non ho alcun controllo sulle impostazioni. I risultati possono variare.)

Contattami se desideri che il tuo segnale EuroSurge venga aggiunto.

EuroSurge 3.42 è un sistema di trading automatizzato avanzato e una parte essenziale del mio portafoglio di trading reale. Questo EA è ottimizzato per IC Markets, che consiglio per prestazioni ottimali. Se utilizzi un altro broker (inclusi i Prop Trading), puoi semplicemente usare il tuo conto IC Markets come fonte di segnale e copiare le tue operazioni sul broker di tua scelta. Contattami se hai bisogno di aiuto con la configurazione.

L’obiettivo di EuroSurge è creare un unico sistema versatile in grado di eseguire più strategie altamente personalizzabili. Invece di suddividere le funzionalità in prodotti separati, EuroSurge viene continuamente migliorato ed esteso.

Coppie supportate:

EURUSD

EURGBP

GBPUSD

XAUUSD

AUDCAD

Sviluppo e direzione:

EuroSurge 3.42 è stato sviluppato grazie ai continui feedback della comunità e alla mia esperienza diretta di trading. Questa versione rappresenta un importante salto rispetto alla v2.5 e supporta oltre 70 configurazioni strategiche uniche. Ogni strategia può essere ottimizzata per stili di trading specifici e utilizzata singolarmente o in combinazione. Le funzioni di gestione del denaro e del rischio sono state notevolmente migliorate per adattarsi a diverse condizioni di mercato.

Capitale minimo consigliato:

100 – 300 USD

Broker consigliato:

IC Markets – conto Raw Spread per prestazioni ottimali.

Novità e miglioramenti della v3.42:

Note di ingresso

Note di aggiornamento

Modalità multi-simbolo: possibilità di fare trading su più simboli contemporaneamente

Struttura strategica ampliata: aggiunte oltre 70 strategie, con set specifici per simbolo. Integra fino a 7 indicatori e varianti (MA, RSI, MACD, Bande di Bollinger, Stocastico, LWMA, ecc.) per ingressi più precisi

Filtri temporali e delle notizie migliorati: aggiunto limite di tempo globale e filtro notizie ( UseNewsFilter ). Consente di evitare di fare trading o chiudere posizioni durante gli annunci, con impostazioni per livello di impatto e margini temporali

Requisiti minimi di sistema:

Questo EA esegue più strategie simultaneamente e quindi richiede più risorse rispetto a un EA standard.

Minimo: 4 GB di RAM

Consigliato: 8 GB di RAM

Verifica le risorse del tuo VPS prima dell’acquisto.

Supporto e assistenza:

Per domande, personalizzazioni o aiuto, lascia un commento o inviami un messaggio privato.




