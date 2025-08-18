EuroSurge EA MT5

5

EuroSurge MT5 v3.42

(Rilancio – il prezzo aumenterà ogni 10 copie vendute. (4 rimanenti))

Nessuna parola d’ordine legata all’IA, nessun backtest ingannevole – solo trasparenza.

XAUUSD – solo per l’oro: Segnale in tempo reale

Segnali in tempo reale gestiti dalla comunità:

(Poiché si tratta di segnali comunitari, non ho alcun controllo sulle impostazioni. I risultati possono variare.)

    Contattami se desideri che il tuo segnale EuroSurge venga aggiunto.

    Unisciti a noi qui – Gruppo comunitario EuroSurge

    Importante: Guida all’installazione – come configurare

    EuroSurge 3.42 è un sistema di trading automatizzato avanzato e una parte essenziale del mio portafoglio di trading reale. Questo EA è ottimizzato per IC Markets, che consiglio per prestazioni ottimali. Se utilizzi un altro broker (inclusi i Prop Trading), puoi semplicemente usare il tuo conto IC Markets come fonte di segnale e copiare le tue operazioni sul broker di tua scelta. Contattami se hai bisogno di aiuto con la configurazione.

    L’obiettivo di EuroSurge è creare un unico sistema versatile in grado di eseguire più strategie altamente personalizzabili. Invece di suddividere le funzionalità in prodotti separati, EuroSurge viene continuamente migliorato ed esteso.

    Coppie supportate:

    • EURUSD
    • EURGBP
    • GBPUSD
    • XAUUSD
    • AUDCAD

      Sviluppo e direzione:

      EuroSurge 3.42 è stato sviluppato grazie ai continui feedback della comunità e alla mia esperienza diretta di trading. Questa versione rappresenta un importante salto rispetto alla v2.5 e supporta oltre 70 configurazioni strategiche uniche. Ogni strategia può essere ottimizzata per stili di trading specifici e utilizzata singolarmente o in combinazione. Le funzioni di gestione del denaro e del rischio sono state notevolmente migliorate per adattarsi a diverse condizioni di mercato.

      Capitale minimo consigliato:
      100 – 300 USD

      Broker consigliato:
      IC Markets – conto Raw Spread per prestazioni ottimali.

      Novità e miglioramenti della v3.42:
      Note di ingresso
      Note di aggiornamento

      • Modalità multi-simbolo: possibilità di fare trading su più simboli contemporaneamente
      • Struttura strategica ampliata: aggiunte oltre 70 strategie, con set specifici per simbolo. Integra fino a 7 indicatori e varianti (MA, RSI, MACD, Bande di Bollinger, Stocastico, LWMA, ecc.) per ingressi più precisi
      • Filtri temporali e delle notizie migliorati: aggiunto limite di tempo globale e filtro notizie ( UseNewsFilter ). Consente di evitare di fare trading o chiudere posizioni durante gli annunci, con impostazioni per livello di impatto e margini temporali

        Requisiti minimi di sistema:

        Questo EA esegue più strategie simultaneamente e quindi richiede più risorse rispetto a un EA standard.

        • Minimo: 4 GB di RAM
        • Consigliato: 8 GB di RAM

          Verifica le risorse del tuo VPS prima dell’acquisto.

          Supporto e assistenza:

          Per domande, personalizzazioni o aiuto, lascia un commento o inviami un messaggio privato.


          Recensioni 1
          Kim Vergil Baer
          159
          Kim Vergil Baer 2025.09.06 07:25 
           

          This EA is reliable and profitable, especially since the recent update. The developer, Lackay, is very responsive to direct messages. He also provides frequent updates on his YouTube channel, "EuroSurgeEA." I highly recommend this EA—it's a legitimate product from a trustworthy developer. 💯 To know more about the EA's live performance, check my live signal called "Wise Millennial Trader" in MQL5. 📈

