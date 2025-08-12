Mirror Dominance

Mirror Dominance

Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала.

Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4
Входные параметры (основные)

Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из списка мажоров.

SymbolSuffix — суффикс инструмента (например, .m или #).

MirrorImpulsePeriod — длина импульса для «зеркала».

DecaySpeed — скорость экспоненциального затухания.

HistoryBars — глубина расчёта на истории.

NormalizeMode — NORM_NONE / NORM_ZSCORE / NORM_REBASE.

ZScorePeriod — окно для Z-score.


Сигнальные маркеры

PlotSignalsOnChart — рисовать маркеры на основном графике.

SignalGapPips — отступ от High/Low (в пипсах).

BuyArrowColor / SellArrowColor — цвета.

ArrowShape — форма маркера: стрелки, треугольники, квадраты, кружки, ромбы, Custom.

CustomBuyCode / CustomSellCode — коды Wingdings для режима Custom.


Виртуальная прибыль

ShowVirtualPL — показывать/скрывать число P/L.

VirtualLots — виртуальный лот.

LabelShiftBars / LabelFontSize / PLDecimals — сдвиг, размер шрифта, максимум знаков (хвостовые нули обрезаются).


Оповещения

EnableAlerts — включить Alert().

EnablePush — включить Push-уведомления (настройте ID в терминале).

NotifyTag — префикс в тексте уведомления.
Önerilen ürünler
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
Reversal Pattern AI is a groundbreaking advancement in indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical technical analysis methods. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals.Thanks to its hybrid model, which utilizes price action analysis, volume, volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions. Reversal Pattern A
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Göstergeler
Arz ve Talep Bölgesi Temel Fiyat Göstergeleri arka plan Sistem K-çizgisindeki arz ve talep alanlarını otomatik olarak arar ve gerçek zamanlı anahtar fiyat çizgilerini çizer. Yatırımcılar fiyat işlem hatlarına göre işlem yapabilirler. Ana Özellikler Sistem K-çizgisindeki arz ve talep alanlarını otomatik olarak arar. Sistem aynı zamanda gerçek zamanlı anahtar fiyat çizgilerini de çizecek ve yatırımcılar fiyat işlem çizgilerine göre işlem yapabilecekler. Dolayısıyla arz ve talep bölgesi stratejisi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
VSA System Patterns Hunter
Ismail Shehade
Göstergeler
If you are using volume spread analysis, whether your are a beginner or an expert, this system will give you a lot of features and help in your analysis. Please watch the video to see all the features. Features With one click you will find all the VSA patterns on your chart . Bars without opening price. Easy to read volume indicator. Bar reader (Bar type - Close type - Volume type - Spread type). Daily and weekly levels (Pivot - Camarilla - Fibo). Very light on the trading platform and moving b
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
YFX Wing Patterns
Richard Yancy
Göstergeler
The Wing Patterns indicator scans for many different kinds of Patterns using an XABCD structure. The term Wing Pattern is used to refer to all types of patterns based on a general XABCD structure, which is plotted in an alternate high-low extreme form. In other words, assume that point X is started at a low point on the chart. The point A is plotted at the next highest point within a certain number of bars. This certain number of bars is called the depth level. In this example, point B would be
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Göstergeler
AW Mum Kalıpları göstergesi, güçlü bir mum kalıbı tarayıcı ile birleştirilmiş gelişmiş bir trend göstergesinin birleşimidir. En güvenilir otuz mum kalıbını tanımak ve vurgulamak için kullanışlı bir araçtır. Ek olarak, renkli çubuklara dayalı güncel bir trend analizörüdür.       yeniden boyutlandırılabilen ve konumlandırılabilen eklenti çoklu zaman çerçevesi trend paneli. Trend filtrelemeye bağlı olarak kalıpların görünümünü ayarlamak için benzersiz bir yetenek. Avantajlar: Mum desenlerini kolayc
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Göstergeler
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Göstergeler
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Excessive Momentum Indicator MT4
Young Ho Seo
4.83 (6)
Göstergeler
Introduction Excessive Momentum Indicator is the momentum indicator to measure the excessive momentum directly from raw price series. Hence, this is an extended price action and pattern trading. Excessive Momentum Indicator was originally developed by Young Ho Seo. This indicator demonstrates the concept of Equilibrium Fractal Wave and Practical Application at the same time. Excessive Momentum detects the market anomaly. Excessive momentum will give us a lot of clue about potential reversal and
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Göstergeler
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4! Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need! Key Features That Will Amaze You: Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!  * P
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Göstergeler
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Göstergeler
Forex Radar Pro: Forex Piyasasında Hâkimiyet için Profesyonel Araç Setiniz!  Kârlı işlem fırsatlarını kaçırmaktan bıktınız mı? Piyasa verisi karmaşası sizi bunaltıyor mu?   Forex Radar Pro , piyasa kaosunu net işlem sinyallerine dönüştüren akıllı asistanınızdır! Bu gelişmiş MetaTrader 4 göstergesi, etkileşimli tablo, otomatik divergence analizi, uyarılar ve veri aktarım özellikleriyle kendinden emin ve verimli işlem yapmanızı sağlar. Manuel analiz tarih oldu - Forex Radar Pro ile her zaman piy
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
Uzman Danışmanlar
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD 1H. Principle of operation The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Recommended parameter: Use an ECN broker account. minimum deposit of 100$ USD. use it in H1 time frame recommended symbol is EURUSD input parameter: TrendType                 
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
SupplyDemandZones
Peter Lee
Göstergeler
"Supply / Demand Zones" The concepts of supply and demand zones   are undoubtedly two of the most highly discussed attributes of technical analysis. Part of analysing chart of pattern , these terms are used by traders   to refer to price levels i n charts that tend to act as barriers, preventing the price of an asset from getting pushed in a certain direction. At first, the explanation and idea behind identifying these levels seems easy, but as you'll find out, supply and demand zones can come
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Göstergeler
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
Göstergeler
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Göstergeler
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
MCAD
Stanislav Korotky
Göstergeler
MCAD stands for M ulti C urrency A ccumulation/ D istribution, so please don't confuse it with the well-known MACD. MCAD calculates relative strengths of Accumulation/Distribution of volumes for plain Forex currencies (that is their synthetic behaviour extracted from Forex pairs), market indices, CFDs and other groups of tickers. It uses standard Accumulation/Distribution formula ( Wikipedia's article ) and can apply it either to tick volumes, or to pseudo-real volumes ( volume surrogates , intr
ASR Indicator
Arash Nikniazi
Göstergeler
ASR (Accurate Support Resistance) Indicator Uniqe formula behind this indicator makes it one the world's best support resistance indicator. watch the tutorial video It is user-friendly and here are some key features : -- different calculations for swing traders and scalpers. -- the lower the accuracy number the further the lines distance is. --easily applicable on all charts. ( try to find the best accuracy number ) recommended accuracy number for Gold is 5or 6, for eurusd 6 or 7. other instrum
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
Auto Optimized MFI , geçmiş veriler üzerinde gerçek ticaret simülasyonları yürüterek, işlem yaptığınız piyasa ve zaman dilimine en uygun MFI alım/satım seviyelerini otomatik olarak belirleyen, kendini ayarlayan bir göstergedir. Geleneksel sabit 80/20 eşiklerine dayanan göstergelerin aksine, bu araç gerçek fiyat ve hacim davranışına göre uyum sağlar. Nasıl Çalışır Belirlediğiniz geçmiş mum aralığını tarar ve MFI sinyallerine dayalı giriş/çıkış işlemlerini simüle eder. Kazanma oranı, maksimum düşü
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Göstergeler
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Göstergeler
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Göstergeler
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Yazarın diğer ürünleri
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Göstergeler
The Grand Signal indicator is a unique tool that not only provides an understanding of market behavior but also precisely identifies trend entry points after intraday correction limits, with accuracy down to a five-minute candlestick! It includes individual settings for each currency pair. After purchasing, be sure to message me directly for instructions! Telegram: @Lapinsania or here in the Market! I
Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Göstergeler
MASONLAR, sizi profesyonel bir analist yapan bir araçtır! Eğimli kanalları kullanarak dalga hareketlerini belirleme yöntemi, herhangi bir aletin hareketinin şematiğini niteliksel olarak aktarır, sadece piyasadaki olası dönüşleri değil, aynı zamanda daha fazla hareketin hedeflerini de gösterir!Pazarın canlı olduğu efsanesini yok ediyor, şematiği bir aralıktan diğerine hareketlerle açıkça gösteriyor! Mevcut trendin belirlenmesiyle orta vadeli beklentiler için uygun profesyonel bir araç!
FREE
Graf Mason
Alexandr Lapin
5 (9)
Göstergeler
Graf Mason is a tool that will make you a professional analyst! The method of determining wave movements using inclined channels qualitatively conveys the schematics of the movement of any instrument, showing not only possible reversals in the market, but also the goals of further movements!Destroys the myth that the market is alive , clearly showing the schematics of movements from one range to another! A professional tool, suitable for the medium term with the definition of the current trend!
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Göstergeler
Автор: Александр Лапин --- Описание: Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены. Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения. Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения. --- ️ Что делает индикатор: Три инерц
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Göstergeler
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
FREE
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Göstergeler
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Göstergeler
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Uzman Danışmanlar
GRAND AUTO SIGNAL is an automated trading system designed to work with the currency pairs EURUSD and GBPUSD ! Using the correction limit of the current day , the system generates a trend reversal signal . After that, the expert advisor utilizes this correction limit to trade in the direction of the trend . The EA is already optimized, and there is no need to modify anything except the lot size settings based on deposit size. Lot Sizing Recommendations For every $100 of deposit: First trade lot:
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Göstergeler
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt