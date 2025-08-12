Mirror Dominance
Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала.
Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4
Входные параметры (основные)
Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из списка мажоров.
SymbolSuffix — суффикс инструмента (например, .m или #).
MirrorImpulsePeriod — длина импульса для «зеркала».
DecaySpeed — скорость экспоненциального затухания.
HistoryBars — глубина расчёта на истории.
NormalizeMode — NORM_NONE / NORM_ZSCORE / NORM_REBASE.
ZScorePeriod — окно для Z-score.
Сигнальные маркеры
PlotSignalsOnChart — рисовать маркеры на основном графике.
SignalGapPips — отступ от High/Low (в пипсах).
BuyArrowColor / SellArrowColor — цвета.
ArrowShape — форма маркера: стрелки, треугольники, квадраты, кружки, ромбы, Custom.
CustomBuyCode / CustomSellCode — коды Wingdings для режима Custom.
Виртуальная прибыль
ShowVirtualPL — показывать/скрывать число P/L.
VirtualLots — виртуальный лот.
LabelShiftBars / LabelFontSize / PLDecimals — сдвиг, размер шрифта, максимум знаков (хвостовые нули обрезаются).
Оповещения
EnableAlerts — включить Alert().
EnablePush — включить Push-уведомления (настройте ID в терминале).
NotifyTag — префикс в тексте уведомления.