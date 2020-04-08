Mirror Dominance

Mirror Dominance

Назначение: визуально сравнить силу двух валютных пар и ловить моменты смены доминирования. Индикатор строит в отдельном окне две зеркальные линии для выбранных пар, показывает их схождение/расхождение и даёт сигналы на пересечениях (маркеры на основном графике). Есть Alert и Push-уведомления (по желанию), а также мини-метка виртуальной прибыли последнего сигнала.

Автор: Alexander Lapin | Платформа: MT4
Входные параметры (основные)

Pair1 / Pair2 — выбор двух валютных пар из списка мажоров.

SymbolSuffix — суффикс инструмента (например, .m или #).

MirrorImpulsePeriod — длина импульса для «зеркала».

DecaySpeed — скорость экспоненциального затухания.

HistoryBars — глубина расчёта на истории.

NormalizeMode — NORM_NONE / NORM_ZSCORE / NORM_REBASE.

ZScorePeriod — окно для Z-score.


Сигнальные маркеры

PlotSignalsOnChart — рисовать маркеры на основном графике.

SignalGapPips — отступ от High/Low (в пипсах).

BuyArrowColor / SellArrowColor — цвета.

ArrowShape — форма маркера: стрелки, треугольники, квадраты, кружки, ромбы, Custom.

CustomBuyCode / CustomSellCode — коды Wingdings для режима Custom.


Виртуальная прибыль

ShowVirtualPL — показывать/скрывать число P/L.

VirtualLots — виртуальный лот.

LabelShiftBars / LabelFontSize / PLDecimals — сдвиг, размер шрифта, максимум знаков (хвостовые нули обрезаются).


Оповещения

EnableAlerts — включить Alert().

EnablePush — включить Push-уведомления (настройте ID в терминале).

NotifyTag — префикс в тексте уведомления.
Altri dall'autore
Grand signal
Alexandr Lapin
5 (2)
Indicatori
The Grand Signal indicator is a unique tool that not only provides an understanding of market behavior but also precisely identifies trend entry points after intraday correction limits, with accuracy down to a five-minute candlestick! It includes individual settings for each currency pair. After purchasing, be sure to message me directly for instructions! Telegram: @Lapinsania or here in the Market! I
Mason
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicatori
MASONS è uno strumento che fa di te un analista professionista! Il metodo per determinare i movimenti delle onde utilizzando canali inclinati trasmette qualitativamente lo schema del movimento di qualsiasi strumento, mostrando non solo possibili inversioni sul mercato, ma anche gli obiettivi di ulteriori movimenti!Distrugge il mito che il mercato è vivo, mostrando chiaramente lo schema dei movimenti da una gamma all'altra! Strumento professionale, Adatto per il medio termine con la definizione
FREE
Graf Mason
Alexandr Lapin
5 (9)
Indicatori
Graf Mason is a tool that will make you a professional analyst! The method of determining wave movements using inclined channels qualitatively conveys the schematics of the movement of any instrument, showing not only possible reversals in the market, but also the goals of further movements!Destroys the myth that the market is alive , clearly showing the schematics of movements from one range to another! A professional tool, suitable for the medium term with the definition of the current trend!
Kinetic Trend
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicatori
Автор: Александр Лапин --- Описание: Kinetic Trend — уникальный индикатор, основанный на математической модели затухания кинетической энергии цены. Он строит три независимые инерционные линии (основную, реверсную и зеркальную), а также отображает адаптивные зоны отклонения и их пересечения. Индикатор не использует стандартные индикаторы, такие как Moving Average или RSI, и предлагает абсолютно новый способ визуализации тренда и силы движения. --- ️ Что делает индикатор: Три инерц
Trend Graf
Alexandr Lapin
4 (1)
Indicatori
Trend Graf - это инструмент позволяющий видеть тренд текущего момента,имея стартовые диапозоны которые появляются каждые шесть часов ,способен давать нам уровень предела коррекции как по тренду так и на смену ему.Работает на всех валютных парах!В настройках мы имеем смещение для проекции стартового диапозона от текущей установки ,для каждой валютной пары можно подобрать то смещение, которое лучшим образом будет показывать предел коррекции.Следующее обновление будет включать сигнальные указатели!
FREE
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Indicatori
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indicatori
Graphic Shapes -using history, it projects four types of graphical shapes at the moment, allowing you to determine the main ranges of price movement in the future, as well as gives an understanding of the main market reversals, while giving entry points by priority!The panel contains three types of figure sizes expressed by timeframes. They allow you to conduct a complete market analysis without using additional tools! The indicator is a powerful tool for forecasting price movements in the forex
FREE
Grand auto signal
Alexandr Lapin
Experts
GRAND AUTO SIGNAL is an automated trading system designed to work with the currency pairs EURUSD and GBPUSD ! Using the correction limit of the current day , the system generates a trend reversal signal . After that, the expert advisor utilizes this correction limit to trade in the direction of the trend . The EA is already optimized, and there is no need to modify anything except the lot size settings based on deposit size. Lot Sizing Recommendations For every $100 of deposit: First trade lot:
Elastic Tension
Alexandr Lapin
Indicatori
Elastic Tension MTF (M5 Only) Индикатор многотаймфреймового натяжения цены Автор: Александр Лапин Профиль на MQL5 --- Описание Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5. Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по
