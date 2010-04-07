🧲 Elastic Tension MTF (M5 Only)





Индикатор многотаймфреймового натяжения цены

Автор: Александр Лапин

🔗 Профиль на MQL5









---





📌 Описание





Elastic Tension MTF — это интеллектуальный авторский индикатор, основанный на концепции «упругой силы» в движении цены. Он анализирует рыночные данные с нескольких таймфреймов и визуализирует потенциальные уровни натяжения цены, отображая их на графике M5.





🧠 Индикатор моделирует поведение цены как движение под действием силы упругости, рассчитываемой по отклонению от центра энергетического баланса на выбранном таймфрейме.









---





🔍 Что делает индикатор?





Показывает силу и направление «рыночного натяжения» (force tension) на основе отклонения от энергетического центра.





Отображает уровни на графике текущего таймфрейма (M5) с учетом данных с:





⏱ M5 (локальный уровень)





⏱ M15





⏱ M30





⏱ H1









Позволяет наблюдать краткосрочные и среднесрочные уровни, где цена испытывает натяжение — потенциальные точки притяжения или отскока.













---





📈 Визуализация





🟥 Красные линии — сила натяжения вверх

🟩 Зеленые линии — сила натяжения вниз





Каждый таймфрейм имеет собственные цветовые уровни (Up/Down), а на графике отображаются текстовые метки: M5, M15, M30, H1.









---





⚙️ Параметры по умолчанию





Таймфрейм графика: Только M5





История расчета: 500 баров





Период энергии (PERIOD): 100





Тип цены: PRICE_CLOSE





Коэффициент упругости (K_CONST): 1.0





Масштаб силы (SCALE_FACTOR): 1.0













---





✅ Преимущества





Поддержка многотаймфреймового анализа в одном окне





Не перерисовывается





Легко сочетается с Price Action, уровнями и свечными моделями





Полезен для скальпинга, интрадей и краткосрочной торговли



