Equity Security

利益獲得戦略の防御策！


孫子の言葉にある通り：敗北を防ぐには防御戦術を、敵を打ち破るには攻勢を取ることを要する。


エキスパートアドバイザー（EA）の不具合による馬鹿げたドローダウンを止めたいですか？ 勝敗を記録し、リスク管理を真剣に考えたいですか？次のプロップファーム口座やEAを購入する前に、ちょっと待ってください。まず、おめでとうございます！私はあなたのために「取引における予期せぬ損失に対する最初の防衛ライン」を開発しました。この強力なツールは、1日の利益目標または1日のドローダウンが設定した限界に達すると、自動的に口座をロックし、感情的な判断、変動の激しい市場、または不具合のあるEAから資本を保護します。このツールを取引の武器庫に加え、自信を持って取引しましょう！


MT5版: https://www.mql5.com/en/market/product/145639


✅ 主な機能:


🚫 自動取引停止: 1日の純資産損失または利益目標額に達すると、全ての取引活動を停止します。

📊 リアルタイム監視: 取引時間中、常に資金残高とドローダウンを追跡。

⏰ 日次リセット：ドローダウン制限と利益目標は、新しい取引日の開始時に自動的にリセットされます。

⚙️ カスタマイズ可能な設定：取引計画に基づいて、利益目標とドローダウンをパーセンテージまたは固定金額で設定可能。

🔔 アラート＆通知：資金残高制限に達した際に通知を受け取れます。



💡 Tが必要な理由

