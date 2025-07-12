Super euro scalper

Super Euro Scalper: EURUSD için Kısa Stop Loss'lu Yüksek Hassasiyetli Scalper

Karşınızda Super Euro Scalper — özellikle EURUSD döviz çiftinde etkili scalping ticareti için tasarlanmış bir ticaret robotu. Potansiyel kayıpları en aza indirmeye ve güvenilir bir çalışma sağlamaya yardımcı olan kısa bir stop lossa odaklanarak geliştirdim. Amacımız sadece yüksek işlem sıklığı değil, istikrar ve öngörülebilirliktir.

Super Euro Scalper'ın Yapabildikleri:

  • Güvenilir Scalping Ticareti: Super Euro Scalper, küçük fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi amaçlayan bir strateji kullanır.

  • Hassasiyet için Yapay Zeka: Bot, derinlemesine piyasa analizi, gizli mikro trendlerin belirlenmesi ve giriş ve çıkış noktalarının optimizasyonu için modern AI teknolojilerini ve sinir ağlarını entegre eder.

  • EURUSD'ye Odaklanma: Botun algoritmaları, EURUSD döviz çifti için hassas bir şekilde ayarlanmıştır ve ticarette maksimum verimlilik ve doğruluk sağlar.

  • 7/24 Çalışma: Bot, tüm işlem haftası boyunca 24 saat işlem yapar ve işlem fırsatlarını kaçırmamanızı sağlar.

  • Kısa Stop Loss Odaklı Esnek Risk Ayarları: Rahat ettiğiniz risk seviyesini tam olarak kontrol edersiniz, ancak botun temel çalışma prensibi her işlem için kısa bir stop loss kullanmaktır, bu da risk yönetiminin kilit bir unsurudur.

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel arayüzü sayesinde botu yeni başlayanlar bile kolayca kullanabilir.

Super Euro Scalper Kararları Nasıl Verir:

Bot acele etmez. Yapay zeka ile geliştirilmiş karmaşık göstergeler ve modeller kullanarak en uygun giriş noktalarını sabırla bekler. Önemli olan, emirlerin sayısı değil, kalitesi ve en uygun yerleşimidir. Her işlem dikkatlice analiz edilir ve sermayenizi korumak için kısa bir stop loss belirlenir.

EURUSD ticareti yapıyorsanız ve AI kullanarak kısa stop loss'lar aracılığıyla risk minimize etmeye odaklanmış güvenilir bir scalping asistanı arıyorsanız, Super Euro Scalper sizin için ideal çözüm olabilir!

Teknik Detaylar:

  • İşlem Yaptığı: Sadece EURUSD.

  • Minimum Depozito: 100 $

  • Zaman Dilimi: H1 (veya daha düşük).

  • Hesap Türü: Hedging.

  • Strateji: Scalping için yapay zeka destekli bir strateji kullanır. Martingale gibi riskli yöntemler uygulamaz. Pozisyonları sinyallere, kısa Stop Loss'a veya Kar Al'a göre kapatır.

  • Parametreler: "Sinyal eşiği", "Aşamalı lot", "Sabit lot", "Maksimum pozisyon", "Zaman gecikmesi", "Maksimum spread", "Stop loss", "Kar al" dahil tüm gerekli ayarlar ve emir yönetimi için parametreler.

En iyi ayarlar varsayılan olarak zaten belirlenmiştir, ancak bunları optimize edebilirsiniz.


Nguyen Van Tang
Nguyen Van Tang 2025.07.28 03:05 
 

I bought EA Super Scalper and activated it for the past week. EA enters orders like Backtest, however, there are more losing orders than profitable orders, hopefully the market will be more favorable to EA in the future. To evaluate the performance, we need another 3 to 4 weeks.

After 4 weeks of trading with EA, a more objective assessment, EA works very well, the winrate is quite impressive, the current account has increased by 35% on the deposit, however the profit rate will vary depending on the market. The bot works stably as in the backtest and the developer's description. Very honest. Thanks to the developer.

Barry Delhez
Barry Delhez 2025.09.08 13:23 
 

So far unprofitable on IC Markets raw spread. I would wait buyinh this product until the developer has posted a signal on a real account, showing stable good results.

Nguyen Van Tang
Nguyen Van Tang 2025.07.28 03:05 
 

I bought EA Super Scalper and activated it for the past week. EA enters orders like Backtest, however, there are more losing orders than profitable orders, hopefully the market will be more favorable to EA in the future. To evaluate the performance, we need another 3 to 4 weeks.

After 4 weeks of trading with EA, a more objective assessment, EA works very well, the winrate is quite impressive, the current account has increased by 35% on the deposit, however the profit rate will vary depending on the market. The bot works stably as in the backtest and the developer's description. Very honest. Thanks to the developer.

Dmitriy Nechaev
Geliştiriciden yanıt Dmitriy Nechaev 2025.07.28 07:41
Hello, this is a strange behavior if the stop loss is not triggered. Generally, it depends on the broker’s conditions; the advisor sets them correctly.
