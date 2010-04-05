Yetech X Pro

🧠 YETECH_X_PRO_v3 – AUDUSD ve EURUSD için Akıllı ve Adaptif Expert Advisor

🔹 Temel Özellikler:

✅ Tüm brokerler ve hesap türleri ile uyumlu
📈 AUDUSD paritesi için optimize edildi
🧠 M15 zaman dilimi için tasarlandı, yüksek olasılıklı dönüşleri tespit edip işlem açar
📊 Girişleri doğrulamak için EMA + RSI Akıllı Filtreleri birleştirir
📅 İşlem Seans Filtresi – yalnızca aktif piyasa saatlerinde işlem yapar
🔁 Otomatik Ters İşlem (Auto-Reverse) Modu – sinyaller değiştiğinde yönü akıllıca değiştirir
📉 Dahili Take Profit / Stop Loss / Break Even / Trailing Stop
⚙️ Kolay kurulum – yalnızca bir ayarı değiştirin: Lot büyüklüğünüz
📊 Canlı performansı gösteren görsel istatistik paneli
🔐 Equity Guard ve Günlük Maksimum Zarar Koruması
👥 Özel destek grubuna erişim dahil

🔧 Yapılandırılabilir Parametreler:

  • Lots – İşlem hacmi (ana ayar)

  • TP / SL – Hızlı toparlanma ve trend takibi için optimize edildi

  • Max Orders per Day – İşlem sıklığını kontrol eder

  • Magic Number – Emirleri takip eder ve korur

  • EMA/RSI Periyotları – Tamamen ayarlanabilir filtre değerleri

  • Auto-Reverse – Trend değişimleri için aç/kapat seçeneği

  • Max Spread, İşlem Saatleri ve İşlem Günleri

🚀 Nasıl Başlanır:

  1. ✅ Satın alın ve onay ekran görüntüsünü bize gönderin

  2. ✅ Kurulum desteği için sizi özel YETECH grubuna ekleyelim

  3. ✅ EA’yı AUDUSD M15 grafiğine bağlayın, lot büyüklüğünüzü belirleyin

  4. Otomatik İşlem (AutoTrading) özelliğini açın ve stratejinin çalışmasına izin verin

  5. ✅ En iyi sonuç için: VPS, düşük spread broker kullanın ve en az 500 $ yatırımla başlayın

🧾 Teknik Bilgiler:

Alan Değer
📉 Parite AUDUSD
⏱️ Zaman Dilimi M15
📦 Minimum Lot 0.01
💼 Platform MetaTrader 4
💰 Minimum Yatırım 500 $
⚖️ Kaldıraç 1:30 – 1:1000
🧾 Hesap Türleri Hedging, Cent, Standard, ECN

