Yetech X Pro
- Uzman Danışmanlar
- Omotosho Adekunle Adekoya
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
🧠 YETECH_X_PRO_v3 – AUDUSD ve EURUSD için Akıllı ve Adaptif Expert Advisor
🔹 Temel Özellikler:
✅ Tüm brokerler ve hesap türleri ile uyumlu
📈 AUDUSD paritesi için optimize edildi
🧠 M15 zaman dilimi için tasarlandı, yüksek olasılıklı dönüşleri tespit edip işlem açar
📊 Girişleri doğrulamak için EMA + RSI Akıllı Filtreleri birleştirir
📅 İşlem Seans Filtresi – yalnızca aktif piyasa saatlerinde işlem yapar
🔁 Otomatik Ters İşlem (Auto-Reverse) Modu – sinyaller değiştiğinde yönü akıllıca değiştirir
📉 Dahili Take Profit / Stop Loss / Break Even / Trailing Stop
⚙️ Kolay kurulum – yalnızca bir ayarı değiştirin: Lot büyüklüğünüz
📊 Canlı performansı gösteren görsel istatistik paneli
🔐 Equity Guard ve Günlük Maksimum Zarar Koruması
👥 Özel destek grubuna erişim dahil
🔧 Yapılandırılabilir Parametreler:
-
Lots – İşlem hacmi (ana ayar)
-
TP / SL – Hızlı toparlanma ve trend takibi için optimize edildi
-
Max Orders per Day – İşlem sıklığını kontrol eder
-
Magic Number – Emirleri takip eder ve korur
-
EMA/RSI Periyotları – Tamamen ayarlanabilir filtre değerleri
-
Auto-Reverse – Trend değişimleri için aç/kapat seçeneği
-
Max Spread, İşlem Saatleri ve İşlem Günleri
🚀 Nasıl Başlanır:
-
✅ Satın alın ve onay ekran görüntüsünü bize gönderin
-
✅ Kurulum desteği için sizi özel YETECH grubuna ekleyelim
-
✅ EA’yı AUDUSD M15 grafiğine bağlayın, lot büyüklüğünüzü belirleyin
-
✅ Otomatik İşlem (AutoTrading) özelliğini açın ve stratejinin çalışmasına izin verin
-
✅ En iyi sonuç için: VPS, düşük spread broker kullanın ve en az 500 $ yatırımla başlayın
🧾 Teknik Bilgiler:
|Alan
|Değer
|📉 Parite
|AUDUSD
|⏱️ Zaman Dilimi
|M15
|📦 Minimum Lot
|0.01
|💼 Platform
|MetaTrader 4
|💰 Minimum Yatırım
|500 $
|⚖️ Kaldıraç
|1:30 – 1:1000
|🧾 Hesap Türleri
|Hedging, Cent, Standard, ECN