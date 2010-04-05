Yetech X Pro
- Omotosho Adekunle Adekoya
- Version: 3.0
- Activations: 5
🧠 YETECH_X_PRO_v3 – L’Expert Advisor Intelligent et Adaptatif pour AUDUSD, EURUSD
🔹 Caractéristiques principales :
✅ Compatible avec tous les brokers et types de comptes
📈 Optimisé pour la paire AUDUSD
🧠 Conçu pour le timeframe M15, spécialisé dans l’identification et le trading des renversements à forte probabilité
📊 Combine les Filtres Intelligents EMA + RSI pour valider les entrées
📅 Filtre de Sessions de Trading – ne trade que pendant les heures actives du marché
🔁 Mode Auto-Reverse – change de direction intelligemment lorsque les signaux s’inversent
📉 Intègre Take Profit / Stop Loss / Break Even / Trailing Stop
⚙️ Mise en place simple – un seul paramètre à configurer : la taille du lot
📊 Panneau de statistiques visuelles affichant la performance en temps réel
🔐 Equity Guard et Protection contre la Perte Quotidienne Maximale
👥 Accès inclus au Groupe Privé de Support
🔧 Paramètres configurables :
Lots – Taille de la position (paramètre principal à définir)
TP / SL – Optimisés pour un retour rapide et le suivi de tendance
Max Orders per Day – Contrôle la fréquence des trades
Magic Number – Suit et sécurise les ordres
Périodes EMA/RSI – Valeurs de filtre entièrement personnalisables
Auto-Reverse – Bouton on/off pour les changements de tendance
Max Spread, Heures et Jours de Trading
🚀 Comment démarrer :
✅ Achetez et envoyez-nous votre capture de confirmation
✅ Nous vous ajouterons au groupe privé YETECH pour l’assistance et l’installation
✅ Attachez l’EA au graphique AUDUSD M15, définissez votre lot
✅ Activez AutoTrading et laissez la logique travailler
✅ Pour de meilleurs résultats : utilisez un VPS, un broker à faible spread, et un dépôt initial de 500 $
🧾 Informations techniques :
|Champ
|Valeur
|📉 Paire
|AUDUSD
|⏱️ Timeframe
|M15
|📦 Min Lots
|0.01
|💼 Plateforme
|MetaTrader 4
|💰 Dépôt Minimum
|500 $
|⚖️ Levier
|1:30 – 1:1000
|🧾 Comptes
|Hedging, Cent, Standard, ECN