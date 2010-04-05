🧠 YETECH_X_PRO_v3 – L’Expert Advisor Intelligent et Adaptatif pour AUDUSD, EURUSD

🔹 Caractéristiques principales :

✅ Compatible avec tous les brokers et types de comptes

📈 Optimisé pour la paire AUDUSD

🧠 Conçu pour le timeframe M15, spécialisé dans l’identification et le trading des renversements à forte probabilité

📊 Combine les Filtres Intelligents EMA + RSI pour valider les entrées

📅 Filtre de Sessions de Trading – ne trade que pendant les heures actives du marché

🔁 Mode Auto-Reverse – change de direction intelligemment lorsque les signaux s’inversent

📉 Intègre Take Profit / Stop Loss / Break Even / Trailing Stop

⚙️ Mise en place simple – un seul paramètre à configurer : la taille du lot

📊 Panneau de statistiques visuelles affichant la performance en temps réel

🔐 Equity Guard et Protection contre la Perte Quotidienne Maximale

👥 Accès inclus au Groupe Privé de Support

🔧 Paramètres configurables :

Lots – Taille de la position (paramètre principal à définir)

TP / SL – Optimisés pour un retour rapide et le suivi de tendance

Max Orders per Day – Contrôle la fréquence des trades

Magic Number – Suit et sécurise les ordres

Périodes EMA/RSI – Valeurs de filtre entièrement personnalisables

Auto-Reverse – Bouton on/off pour les changements de tendance

Max Spread, Heures et Jours de Trading

🚀 Comment démarrer :

✅ Achetez et envoyez-nous votre capture de confirmation ✅ Nous vous ajouterons au groupe privé YETECH pour l’assistance et l’installation ✅ Attachez l’EA au graphique AUDUSD M15, définissez votre lot ✅ Activez AutoTrading et laissez la logique travailler ✅ Pour de meilleurs résultats : utilisez un VPS, un broker à faible spread, et un dépôt initial de 500 $

🧾 Informations techniques :